Genetický test zachránil život, ale pripravil o zamestnanie

V apríli 1999 sa Terri Seargentová zastavila u svojho lekára s drobnými dýchacími ťažkosťami. Lekár urobil malý genetický test a oznámil jej správu, ktorá v okamihu zmenila jej život na nočnú moru. Test u nej objavil tzv. Alfa-1 nedostatočnosť, čo znamená

22. mar 2001 o 0:00

Od genetických testov ľudí odrádzajú obavy zo straty zamestnania.

, že u nej kedykoľvek môže prepuknúť choroba dýchacieho systému, ktorá zabila aj jej brata. Test Terri zachránil život, pretože choroba je liečiteľná, ak sa zistí v skorom štádiu. Len čo sa však s lekárskou správou oboznámil jej šéf, prišla o prácu a poisťovňa jej vypovedala poistnú zmluvu.

Genetická diskriminácia

Prípad Terri Seargentovej na jednej strane predstavuje úspech genetiky, na druhej však nové genetické diagnostické postupy spustili proces tzv. genetickej diskriminácie. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnila Dorothy C. Wertzová z University of Massachusetts Medical Center, v USA takmer 800 pacientov prišlo o zamestnanie alebo zdravotné poistenie v dôsledku svojej „zlej“ genetickej výbavy. Aj prieskum na Georgetownskej univerzite ukázal, že až 13 percent pacientov malo po genetickom vyšetrení problémy so zamestnaním.

Zamestnávateľ by nemal mať prístup k testom

Obavy zo straty zamestnania tak mnohých odrádzajú od genetických diagnostických testov, hovorí Barbara Fullerová z National Human Genome Research Institute (táto inštitúcia nedávno uverejnila prvú mapu ľudského genómu). Napríklad, jedna tretina všetkých žien, ktoré boli vyzvané, aby sa zúčastnili na preventívnom genetickom teste na včasné odhalenie rakoviny prsníka, takéto vyšetrenie odmietla v obave pred stratou zamestnania. V ankete, ktorú v roku 1998 robil National Center for Genome Resources, sa 63 percent respondentov vyjadrilo, že keby sa výsledky ich genetických testov sprístupnili zamestnávateľom, test by odmietli. Prevažná väčšina, 83 percent opýtaných v USA, si myslí, že zamestnávateľ by nemal mať prístup k výsledkom takýchto testov.

Firmy zneužívajú genetické informácie

Napriek tomu, že manipulácia s výsledkami genetických testov nie je v USA legislatívne povolená, zistilo sa, že 30 percent veľkých a stredných firiem a spoločností si zisťuje genetické informácie o svojich zamestnancoch, prípadne o uchádzačoch o zamestnanie, pričom 7 percent z nich sa týmito informáciami riadi. V dôsledku toho, že ceny DNA testov neustále klesajú, dá sa očakávať, že ku „genetickému preverovaniu“ v blízkej budúcnosti pristúpi čoraz viac firiem.

Proti zneužívaniu informácií tohto typu už vystúpilo niekoľko vplyvných osôb, medzi nimi aj Francis S. Collins, riaditeľ National Center for Genome Resources a muž, ktorý stojí za Projektom ľudského genómu (Human Genome Project). Collins vyzval americký Senát, aby zamestnávateľom legislatívne zakázal prístup k DNA informáciám svojich zamestnancov. Zatiaľ bezúspešne.

Podľa Scientific American 1/2001; mse