V USA sa objavil prvý počítačový vírus s politickým posolstvom

21. mar 2001 o 19:46 TASR

New York 21. marca (TASR) - V USA sa objavil prvý počítačový vírus obsahujúci politické posolstvo. Vírus sa podľa údajov firmy Trend Micro nazýva Injustice (Krivda). Šíri sa programom Microsoft Outlook a odhliadnuc od toho, že rozpošle propalestínske e-maily 25 izraelským organizáciám a otvorí internetové stránky, nespôsobuje žiadne škody.

E-mailový vírus má v predmetovom riadku napísané "RE: Injustice" a obsahuje nasledujúci text: "Dear Sir Did you send the attached message, I was not expecting this from you".

Ak používateľ otvorí textovú prílohu, objaví sa najprv pre vírus skôr netypická prosba o prepáčenie a potom výzva o pomoc pri urovnaní konfliktu na Blízkom východe ("Note: 'Do not worry. This is a harmless virus. It will not do any thing to your system. 'The intension is to help Palestinian people to live in PEACE in their own land.") Následne sa zjaví text popisujúci smrť 12-ročného Palestínčana, ktorého zastrelili izraelskí vojaci pri nepokojoch na autonómnych územiach.

Po otvorení prílohy sa vírus rozošle prvým 50 osobám v adresári Outlooku a 25 izraelským organizáciám. Vírus zavŕši svoju činnosť spustením programu Microsoft Explorer a otvorením šiestich internetových stránok, vrátane jednej s petíciou splnomocnencovi OSN pre ľudské práva.

Ďalšie informácie o víruse Injustice sú na stránke http://www.antivirus.com/pc-cillin/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VN ame=VBS_STAPLE.A&VSect=T.