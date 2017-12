Nokia predstavila dva nové telefóny, podporujúce štandard GPRS

21. mar 2001 o 19:20 TASR

Hannover 21. marca (TASR) - Zisky svetovej branže mobilnej komunikácie by sa mali podľa fínskej spoločnosti Nokia počas nasledujúcich šiestich rokov strojnásobiť. V roku 2000 sa zisk vyšplhal na 340 miliárd EUR a v roku 2006 by to malo byť už 980 miliárd EUR.

Spoločnosť Nokia na svetovej výstave informačných technológií CeBIT v nemeckom Hannoveri predstavila dva nové telefóny GPRS (General Packet Radio System), ktoré umožňujú prenosovú rýchlosť až 114 kilobitov za sekundu.

So zavedením ešte omnoho rýchlejšej siete tretej generácie mobilnej siete UMTS počíta najväčší svetový výrobca mobilných telefónov najskôr v 1. polroku 2002. V roku 2003 by mal byť trh technológie masový. Koncern chce v tejto oblasti dosiahnuť 35-% podiel na trhu. Prostredníctvom GPRS, ktorý bude široko dostupný už v roku 2002, sa bude dať cez telefón hrať, četovať, zúčastňovať sa na on-line aukciách alebo využívať prvé multimediálne aplikácie.

(1 EUR = 43,673 SKK)