Polčas rozpadu internetových linkov je 55 mesiacov

9. feb 2002 o 0:03 ©TASR 2002

Lincoln 8. februára (TASR) - Adresy množstva internetových stránok sa často menia, sú nefunkčné, alebo zo siete úplne zmiznú. Americkí vedci z University of Nebraska v Lincolne systematickým výskumom zistili, že "polčas rozpadu" internetových odkazov (linkov) je 55 mesiacov.

John Markwell a David Brook pracovali celé leto na stránkach pre kurzy biochémie. No ešte pred skončením práce museli konštatovať, že niektoré prácne získané odkazy sú nefunkčné.

Frustrovaní vedci sa obrátili na svojich kolegov s podobnými skúsenosťami. Po konzultáciách sa rozhodli, že celý problém budú ďalej sledovať a kvantitatívne ho zachytia. V nasledujúcich 13 mesiacoch v pravidelných intervaloch preverovali funkčnosť 515 linkov a dospeli k prekvapujúcim záverom.

Každá šiesta internetová adresa sa stala v tomto čase buď nefunkčná alebo nepoužiteľná, pretože sa zmenil obsah príslušnej stránky, píšu Markwell a Brook v článku, ktorý zverejnil Journal of Science Education and Technology. Týmto neduhom sú najviac postihnuté stránky s doménami .edu, .org a .com. Naopak stránky štátnych inštitúcií s koncovkou .gov sa ukázali byť voči zmenám najodolnejšie.

Výskumníci prirovnali tento proces k rozpadu rádioaktívnych prvkov. Linky majú podľa nich polčas rozpadu 55 mesiacov. V tomto čase prestane polovica odkazov fungovať, zvyšné linky postihne rovnaký osud v ďalších 55 mesiacoch a tak ďalej.

Východisko z tohto stavu vidia Markwell a Brook v tom, že akademické spoločnosti by najlepšie internetové stránky prevzali na svoje servery a tam by ich zakonzervovali. Výber stránok by sa robil metódou peer review, ktorou redakcie odborných časopisov rozhodujú o zverejnení alebo odmietnutí článkov.