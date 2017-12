Vedci rozlúštili genóm dusíkatej baktérie

Bielefeld 8. februára (TASR) - Vedcom z Nemecka, Belgicka, Francúzska, Kanady a USA sa podarilo sekvencovať genóm dusíkatej baktérie Sinorhizobium meliloti.

Tento krok umožní zvýšiť obsah dusíka v pôdach bez umelého prihnojovania, informoval americký časopis Science.

Sekvencovanie genómu trvalo podľa Alfreda Pühlera z univerzity v Bielefelde dva roky. Genóm S. meliloti sa skladá z troch častí: jedného chromozómu, ktorého dešifrovanie podporovala Európska únia, a dvoch plazmidov. Tieto sa sekvencovali na Stanfordskej univerzite a v rámci spolupráce nemeckých a kanadských vedcov.

Celkovo sa genóm baktérie skladá z asi 6,7 milióna párov nukleotidov. Baktéria premieňa atmosférický dusík na ióny amónia. Táto forma dusíka sa potom dostáva do rastlinných bielkovín a následne do látkového kolobehu zvierat a ľudí.

Baktéria S. meliloti žije v symbióze s rastlinami, do koreňov ktorých preniká. Výmenou za prísun dusíka dostáva od rastliny uhľohydráty.

Vedci chcú zistiť, ako sa niektoré rastliny s vysokým obsahom dusíka, napríklad strukoviny, s baktériou znášajú. Pretože strukovinám sa darí aj v pôdach s nedostatkom dusíka, výskumníci sa budú snažiť nájsť tie úseky genómu, ktoré umožňujú symbiózu. Tieto úseky by sa mohli preniesť do iných rastlín, ktoré by tiež mohli dozrievať v pôdach s deficitom dusíka.

