Meta predstavila prvé produkty založené na umelej inteligencii

MENLO PARK. Americká internetová spoločnosť Meta Platforms predstavila v stredu svoje prvé produkty založené na generatívnej umelej inteligencii (AI) určené pre spotrebiteľov.

Patrí medzi ne okrem iného chatovací systém, ktorý dokáže generovať textové odpovede a vytvárať realistické obrázky.

"Nebude to len o odpovedaní na otázky," uviedol šéf firmy Mark Zuckerberg. "Je to o zábave a o tom, aby sme vám pomohli robiť veci, prostredníctvom ktorých sa dostanete do kontaktu s ľuďmi okolo seba," dodal.

Meta je majiteľom sociálnych sietí Facebook a Instagram či komunikačnej služby WhatsApp.