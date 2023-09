Inovátorku z USA zaujala slovenská univerzita. Veľmi ma inšpirovali jej ľudia, hovorí Fairrer Samani

Fairrer Samani vystúpi na Noci výskumníkov.

Človek si môže vybrať, aké informácie zo svojho telefónu zdieľa so sieťou. Podobne to bude v budúcnosti aj v inteligentných mestách, ktoré prepájajú rôzne technológie pre pohodlnejší život.

„Bude veľmi náročné úplne sa od technológie odlúčiť, pretože je všade a je integrovaná do celých našich životov,“ hovorí pre denník SME americká podnikateľka JEANNICE FAIRRER SAMANI.

V piatok 29. septembra vystúpi na podujatí Európska noc výskumníkov. V Starej tržnici v Bratislave bude mať o 20.30 h prednášku Future Unlocked: AI Blueprint for Smart Cities.

V texte sa dočítate: či umelá inteligencia nahradí starostov a či je lepšia v riadení miest,

ako vyzerá inteligentné mesto,

kde sú najinteligentnejšie mestá,

či aj slovenské mestá môžu byť smart,

ktorá slovenská univerzita zaujala Fairrer Samani,

či chcú ľudia žiť v mestách riadených umelou inteligenciou.

Potrebujú inteligentné mestá vôbec starostu alebo ich v budúcnosti nahradí umelá inteligencia?

Riadenie je vždy kľúčovou súčasťou inteligentného mesta. Je veľmi dôležité mať na čele človeka ako lídra. Takže áno, verím, že starostom nebude robot alebo nejaká umelá inteligencia akejkoľvek formy. Napriek tomu budeme naďalej používať tieto technológie na plánovanie, rozvoj, integráciu ľudí do spoločnosti, do komunít a do skutočne inteligentného mesta.

Čo teda vôbec znamená byť inteligentným mestom v roku 2023? Zrejme to nie sú iba lavičky, na ktorých si cez USB port môžete nabiť telefón.

Predstavte si, že všetko je integrované a prepojené od dotyku stola až po doplnenie pohára vodou, zapínanie a vypínanie svetiel dotykom alebo semafory koordinované na základe skutočnej premávky na rozdiel od synchronizovaných alebo naprogramovaných.

Vnímam to aj ako príležitosť pre ľudí, ktorí majú nejaké fyzické postihnutie a nie sú schopní prejsť cez ulicu. Inteligentné mesto im poskytne príležitosť spojiť sa so všetkými zdrojmi pomocou senzorov, ktoré si skutočne uvedomia, že osoba môže byť na invalidnom vozíku a môže potrebovať pomoc, alebo senzorom, ktoré sluchovo postihnutým umožnia počuť, alebo sa nevidiaci dotkne niečoho s Braillovým písmom, aby mohol bezpečne prejsť cez ulicu. Všetky tieto technológie musia byť integrované. Je to príležitosť zlepšiť kvalitu nášho života.

Znie to futuristicky.

Je to futuristické, ale už teraz veľa týchto technológií existuje, takže je to len otázka ich prepojenia a pochopenia potrieb ľudí. Pretože ľudia sú toho kľúčovou súčasťou, nebudú zastarávať.

O tomto panuje veľa obáv, že technológie nejak vytlačia ľudí, že ich zamestnania budú zastarané a nepotrebné.

A vôbec to tak nebude. Dôjde k zvýšeniu kvalifikácie pracovných miest a jednotlivci, ktorí mali pozície technologického typu, budú mať ešte väčšiu zodpovednosť.