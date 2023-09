Ako sa dožiť sto rokov? Štyri lekcie z obľúbeného seriálu Netflixu

Je dokázané, že stres skracuje život .

Článok pôvodne vyšiel na webe hn.cz

Väčšina z nás nechce zomrieť. Ale je isté, že sa to stane. A otázka znie: kedy to bude? A dá sa to nejako ovplyvniť? Pýta sa americký publicista Dan Buettner v úvodnej epizóde nového dokumentárneho seriálu streamovacieho gigantu Netflix.

Navštevuje v nej takzvané modré zóny, miesta s najväčšou koncentráciou ľudí, ktorí sa dožívajú 100 rokov.

Ľudia žijúci na japonskej Okinawe, v horských dedinkách na Sardínii alebo na gréckom ostrove Ikaria objavili spôsob, ako sa dožiť vyššieho veku, a to prostredníctvom životného štýlu, stravy a myslenia. A dokázali to bez toho, aby sa pokúšali o dlhovekosť.

Čo sa od nich môže zvyšok sveta naučiť? Tu sú štyri kľúčové lekcie zo seriálu Ako sa dožiť stovky: Tajomstvá modrých zón.

1. Pohybujte sa prirodzene

Počas návštevy japonskej Okinawy si Buettner všimol jednu vec - starí ľudia tam zvyčajne nevlastnia stoličky.