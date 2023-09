Práca z domu môže byť prospešná pre planétu, ukázal výskum

Zníženie emisií závisí od človeka.

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Chcete častejšie pracovať z domu? Mohli by ste tak urobiť láskavosť našej planéte.

Podľa novej štúdie zverejnenej v pondelok v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences by totiž pracovníci pracujúci na diaľku mohli produkovať menej ako polovicu emisií otepľujúcich klímu v porovnaní s ľuďmi, ktorí trávia pracovné dni v kanceláriách.

Pri analýze rôznych pracovných režimov, správania ľudí a zdrojov emisií vedci zistili, že úplný prechod z práce na pracovisku na prácu z domova môže znížiť uhlíkovú stopu človeka o viac ako 50 percent. Hybridné rozvrhy, pri ktorých ľudia pracujú na diaľku dva až štyri dni v týždni, by podľa štúdie tiež mohli znížiť emisie, a to o 11 až 29 percent.

Zistenia pomáhajú objasniť faktory, ktoré môžu ovplyvniť environmentálne a klimatické účinky rôznych pracovných modelov, povedal Longqi Yang, manažér aplikovaného výskumu v spoločnosti Microsoft a jeden z autorov článku.

„Práca na diaľku musí byť významná, aby prinášala tieto výhody,“ povedal Yang. „Štúdia poskytuje veľmi dôležité údaje, o ktoré sa ľudia zaujímajú pri rozhodovaní sa o práci na diaľku.“

V článku sa dočítate: z akých údajov výskumníci vychádzali,

čo vyplýva z výsledkov,

aké riešenia na zníženie emisií vedci navrhujú.

Komplikovaný systém

Pri svojej analýze autori štúdie vychádzali z viacerých dátových súborov, vrátane prieskumu spotreby energie v domácnostiach americkej správy energetických informácií a údajov zamestnancov spoločnosti Microsoft o dochádzaní do práce a správaní sa pri práci na diaľku.

Výskumníci, z ktorých viacerí sú zamestnancami spoločnosti Microsoft, modelovali emisie skleníkových plynov zamestnancov v USA, ktorí pracujú na diaľku úplne, v hybridných režimoch, alebo len na pracovisku.

Analýza sa zamerala na emisie z rôznych zdrojov vrátane spotreby energie v domácnostiach a kanceláriách, dochádzania do práce, cestovania nesúvisiaceho s dochádzaním do práce a používania informačných technológií.

Zo štúdie vyplynulo, že práca na diaľku viac ako jeden deň v týždni by mohla znížiť emisie najmä vďaka menšej spotrebe energie v kancelárii a dochádzaniu do práce. Výskumníci však varovali pred predpokladom, že akékoľvek množstvo práce na diaľku môže byť pre planétu dobré.

„Ide o veľmi komplikovaný systém,“ povedal Fengqi You, profesor inžinierstva energetických systémov na Cornellovej univerzite, ktorý je spoluautorom výskumu.

Z výsledkov napríklad vyplýva, že hybridný model, ktorý umožňuje zamestnancom pracovať z domu len jeden deň, prináša zanedbateľné zníženie emisií, pretože prínosy by pravdepodobne vykompenzovali faktory, ako je viac ciest nesúvisiacich s prácou a spotreba energie v domácnosti.

„To, aby práca na diaľku mala environmentálne prínosy, si vyžaduje starostlivé nastavenie životného štýlu, domácnosti a kancelárie a koordinované udržateľné postupy a stimuly u jednotlivcov, spoločností a tvorcov politík,“ píšu autori v štúdii.

Informovanejšie rozhodnutia

Yang uviedol, že výskum pomáha charakterizovať, aké sú hlavné zdroje emisií súvisiacich s prácou a odkiaľ pochádzajú. Zistenia by mohli ľuďom a organizáciám poskytnúť lepšiu predstavu o tom, na čo sa majú zamerať, ak chcú znížiť svoju ekologickú stopu a emisie spojené s dochádzaním do práce a využívaním energie v kanceláriách sú jasným cieľom.

Výsledky výskumu tiež pomáhajú lepšie pochopiť úlohu správania jednotlivcov, povedal Joe O'Connor, riaditeľ a spoluzakladateľ Centra excelentnosti pre skrátenie pracovného času, ktorý sa na novom výskume nepodieľal.

„Táto štúdia skutočne zdôrazňuje význam životného štýlu a rozhodnutí, ktoré robíme, keď pracujeme na diaľku, ako skutočne kľúčové pre realizáciu potenciálnych prínosov, ktoré sa môžu objaviť,“ povedal O'Connor.

John Trougakos, profesor manažmentu na University of Toronto Scarborough, ktorý skúmal modely práce na diaľku a hybridné modely práce, povedal, že výskum je „ďalšou informáciou, ktorú môžeme využiť na to, aby sme mohli robiť informovanejšie rozhodnutia“.

„Je to jeden zaujímavý kúsok skladačky, ale nie celý príbeh,“ povedal Trougakos, ktorý sa na štúdii nepodieľal. „Ak chcete mať komplexný plán niečoho takého, musíte sa pozrieť na viac než len na pracovisko. A samozrejme, že aj ostatné rozhodnutia, ktoré ľudia vo svojom živote urobia, budú mať vplyv na emisie, ktoré vytvárajú a ktoré môžu vytvárať ešte aj organizácie.“

Analýza štúdie sa zamerala na Spojené štáty a do veľkej miery odráža správanie kancelárskych pracovníkov, ktorí žijú vo veľkom meste. You, jeden z výskumníkov, okrem toho uviedol, že environmentálne prínosy a náklady rôznych pracovných modelov by sa mohli v budúcnosti zmeniť, keďže krajina smeruje k väčšiemu využívaniu elektrických vozidiel a čistých zdrojov energie.

„Časom sa to zmení,“ povedal You. „Toto je zatiaľ štúdia.“

Elektrické kyvadlové autobusy

Výskumníci zistili, že maximalizácia environmentálnych prínosov práce na diaľku závisí od viacerých faktorov vrátane výberu vozidla, správania sa pri dochádzaní do práce a energetickej účinnosti domov a kancelárií. V štúdii sa napríklad uvádza, že ak by pracovníci pracujúci na hybridnom princípe zdieľali stoly v kancelárii namiesto toho, aby mal každý svoje vlastné miesto, mohlo by to znížiť emisie o 28 percent.

Výsledky naznačujú, že flexibilné možnosti práce majú environmentálne výhody, uviedol Yang. Podľa neho by však pracoviská mali ísť ďalej, než len riešiť svoje prístupy k pracovnému procesu, ak chcú znížiť emisie.

Navrhol podniknúť kroky na napájanie kancelárií obnoviteľnou energiou alebo poskytnúť dochádzajúcim do práce ekologickejšie možnosti dopravy, napríklad elektrické kyvadlové autobusy.

„Nesnažíme sa predpovedať budúcnosť, ale myslím si, že budúcnosť závisí len od nás,“ povedal Yang. „Táto štúdia ľuďom hovorí: Ak chceme byť v budúcnosti uhlíkovo neutrálnejší, čo môžeme urobiť teraz?“