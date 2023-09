Mali by ste si nainštalovať do iPhonu nový operačný systém? Medzi novými funkciami sú aj videosprávy

Starý iPhone môžete využiť ako budík.

Apple predstavuje iPhone 15 a iPhone 15 Plus počas oznámenia nových produktov v areáli Apple v Cupertine v Kalifornii, utorok 12. septembra 2023. (Zdroj: SITA)

Text vyšiel pôvodne v denníku Washington Post.

Spôsoby, akými sa medzi sebou rozprávame a akými sa vyhýbame jeden druhému, sa od uvedenia prvého iPhonu v roku 2007 zmenili.

Volanie ľuďom bez varovania je určené už len pre rodičov a blízke osoby, posielanie hlasových správ je bežnou formou klebetenia a zanechávanie hlasových odkazov v hlasovej schránke je prežité.

Tieto posuny sa odrážajú v mnohých nových funkciách, ktoré spoločnosť Apple pridala do iPhonov v systéme iOS 17, od pondelka dostupného pre všetkých, ktorí majú iPhone XR alebo novší, prípadne iPhone SE druhej generácie.

Už zopár mesiacov v denníku Washington Post testujeme na našich vlastných zariadeniach iOS 17 vo verejnej beta verzii. Myslíme si, že prináša niekoľko solídnych zmien, na ktoré sa môžete tešiť, a niekoľko, na ktoré zabudnete, keď sa novinka opotrebuje.

Nie všetky ohlásené funkcie sú zahrnuté v prvej aktualizácii, ako napríklad nová aplikácia Denník, ktorá príde až koncom roka.

V článku sa dočítate: či si operačný systém treba aktualizovať,

ako to urobiť,

aké nové funkcie prináša iOS 17.

Treba iPhone aktualizovať na iOS 17?

Poruchy a chyby sú pri prvej oficiálnej verzii softvéru bežné. Spoločnosť Apple už vydala verejnú beta verziu operačného systému iOS 17, takže mnohé z veľkých problémov pravdepodobne stihli odstrániť.

Pre bežných ľudí je relatívne bezpečné aktualizovať si operačný systém hneď, ale aj keď s prechodom na iOS 17 chcete počkať, každý používateľ iPhonu by si mal nainštalovať nedávnu bezpečnostnú aktualizáciu, ktorú spoločnosť Apple vydala.

Ako aktualizujem svoj iPhone na iOS 17?

Nový operačný systém neinštalujte, pokiaľ nemáte telefón úplne zálohovaný. Môžete urobiť zálohu iCloudu alebo pripojiť telefón k počítaču a zálohovať pomocou aplikácie Finder. Prinajmenšom sa uistite, že vaše najcennejšie súbory, napríklad fotografie, sú uložené aj niekde inde ako v telefóne.

Ak chcete nainštalovať iOS 17, prejdite do: Nastavenia - Všeobecné - Aktualizácia softvéru. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, nabité a zapojené do siete. Po stiahnutí aktualizácie budete musieť chvíľu počkať, kým sa zariadenie reštartuje, a preto si vyberte čas, keď vydržíte aj bez prístupu k telefónu.

Po reštarte môžete vyskúšať nové funkcie. Tu je niekoľko z nich.

Prepis hlasovej pošty

Budúcnosť hlasových odkazov – zvukové záznamy, ktoré môžete zanechať po nezdvihnutom hovore - je neistá. Je to preto, že iPhone sa snaží vyhovieť rôznym ľuďom. Zatiaľ čo príslušníci starších generácií stále radi zanechávajú hlasové odkazy, generácia Z a mileniáli by ich počúvali len z donútenia, hoci posielať minútové hlasové správy im neprekáža.

V systéme iOS 17 sa teraz na obrazovke hlasovej schránky zobrazí prepis toho, čo osoba hovorí takmer v reálnom čase, takže sa môžete rozhodnúť, či ju chcete zdvihnúť. Táto funkcia je odkazom na začiatky hlasových odkazov, keď ste nemali identifikátor volajúceho a počúvali ste naživo záznamník, aby ste si „prezreli“ hovory. (Slovenčina však pri tejto funkcii nie je podporovaná. - pozn. red.)

Rovnaká technológia sa uplatní aj na hlasové správy - zvukové záznamy, ktoré môžete posielať v textových správach - takže si môžete pozrieť prepis, ak nemáte možnosť vypočuť si ich.

Videosprávy pre zmeškané videohovory

Skutočným favoritom sú však videosprávy pre zmeškané videohovory FaceTime. Možnosť zanechať krátke video by mohla osloviť ľudí, ktorí si už zvykli na TikTok, alebo odradiť ľudí, ktorí nechcú ďalšiu vec, na ktorú treba odpovedať.

Nové komunikačné funkcie v systéme iOS 17 už vyvolávajú silné reakcie, vrátane reakcií autorky newslettera The Tech Friend Shiry Ovide, ktorá nezvláda hlasovú poštu akéhokoľvek druhu. „Povedzte všetkým mojim priateľom a nepriateľom, že nechcem vašu audio hlasovú poštu a rozhodne nechcem vašu video hlasovú poštu.“

Využitie smartfónu cez režim StandBy

Vďaka režimu StandBy spoločnosť Apple vytvorila zaujímavý spôsob, ako dať starým zariadeniam, iPhone XR a novším, nový účel namiesto toho, aby na ne sadal prach alebo aby sa predávali za mizernú sumu.

Keď sa váš iPhone nabíja a položí na bok, prejde do nového režimu a zmení sa na akýsi inteligentný displej. Bude zobrazovať čas a môžete naň pridať ďalšie funkcie, napríklad titulky alebo fotografie či iné widgety. Táto funkcia má poskytnúť vášmu súčasnému telefónu väčšie využitie, keď ho práve nemáte v ruke, ale zaujímavejšia je tým, že zhmotňuje to, čo už mnohí ľudia aj tak robia so svojimi starými zariadeniami - mení ich na hodiny a hudobné prehrávače.

Obrazovka sa automaticky vypne, pokiaľ nemáte iPhone 14 Pro alebo novší a nenastavíte ju na stále zapnutú. A áno, už existujú spoločnosti, ktoré predávajú špeciálne bočné nabíjacie stojany.

No aj keď z vášho dva roky starého iPhonu urobíte pekný špecializovaný budík, nie je to veľký dôvod na prechod na iPhone 15.

Nevhodné súbory

Nevyžiadané sexuálne explicitné obrázky sú starým problémom. Spoločnosť Apple sa ho snaží riešiť novou funkciou s názvom Upozornenie na citlivý obsah. Po zapnutí táto funkcia automaticky rozpozná nahotu v obrázkoch a videách, rozostrí ich, zobrazí upozornenie a možnosť zobraziť alebo odmietnuť.

Rozmazanie nie je úplne konkrétne, takže sa nebudete môcť rozhodnúť na základe nejasného náčrtu. Bude sa to týkať súborov prijatých v SMS, FaceTime a cez AirDrop.

Poskytnutie kontaktných informácií cez NameDrop

Táto funkcia je prichádza prineskoro. Kedysi existovala aplikácia s názvom Bump, ktorá umožňovala prenášať kontaktné informácie dotykom smartfónov. Spoločnosť Google ju kúpila v roku 2013 a odvtedy sme do telefónov ľudí ručne zadávali všetky čísla.

NameDrop využíva možnosti komunikácie v blízkom poli alebo NFC v iPhone, takže môžete prenášať svoje kontaktné informácie rovnako, ako by ste platili za kávu alebo čaj. Nahnite hornú časť telefónu nad iné zariadenie a ono získa vaše informácie. Funguje to aj s hodinkami Apple Watch.

Toto je vlastne len jedna zo zmien v novej aktualizácii AirDrop. Rovnakým fyzickým úkonom môžete spustiť prenos súborov alebo začať reláciu SharePlay na spoločné prehrávanie hudby.

Zopár ďalších drobností

Existujú aj ďalšie funkcie, na ktoré si budete musieť zvyknúť alebo ich vysvetliť zmätenému členovi rodiny. Pri písaní textových správ je teraz k dispozícii ďalšie klepnutie na vyhľadanie fotografií, a ak skutočne poznáte niekoho, kto používa Nálepky, bude mať kopec práce.

Kontaktné plagáty je nová funkcia, pomocou ktorej si môžete vybrať, aký obrázok a meno uvidia ľudia na obrazovke, keď im zavoláte. A pomocou filtrov je možné ľahšie vyhľadávať v starých správach.