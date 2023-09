Starfield nie je iba prezlečený Skyrim vo vesmíre

Vesmírna odysea pre náročných.

Hodnotenie 9 / 10 Starfield Páči sa nám: obrovské možnosti množstvo rôznych herných mechanizmov zábava na desiatky hodín vesmírne súboje hudba Nepáči sa nám: možnosti ako podvádzať nie je to skutočne otvorený svet

Nekonečný vesmír plný neznámych planét a nebezpečných pirátov skrývajúcich sa za troskami a asteroidmi. Desiatky rôznych zbraní, vylepšení, oblekov a váš hrdina, s ktorým môžete prežiť nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Po dekádach striedajúcich príbehy z fantasy sveta a post apokalyptickej alternatívy si Bethesda dala pauzu a namiesto ďalšej verzie Skyrimu nás konečne zobrala do vesmíru.

Starfield pritom nie je len rozmarom Todda Howarda, ale skôr splneným snom, na ktorý čakal skoro 30 rokov. Bolo by však neslušné označiť novinku ako Skyrim vo vesmíre, aj keď má možno základ podobný a nájdeme tu aj množstvo herných mechanizmov z Fallout 4.

Detailná hra na hrdinu

Nie je vôbec jednoduché opísať podstatu tejto hry pár vetami. Nie je to koncepčne bežná počítačová hra, postavená na jednoduchom mechanizme a známych pravidlách.

Starfield je totiž vesmír, je to objavovanie, lietanie, je to boj vo vesmíre, na planéte, je to príbeh, súbor emócií, učenia sa, vyrábania vecí a opäť objavovanie a hľadanie správnych postupov.

Táto hra vám sama prezradí len tie úplne základné pravidlá a ukáže smer, kam sa máte rozbehnúť. Či zostanete na jednoduchej ceste hlavného príbehu je len a len na vás, no ako to pri hrách na hrdinu býva, je veľmi ťažké odolať rôznym vedľajším úlohám.

Začiatok príbehu je možno trochu strohý, nie veľmi zaujímavý a úprimne, nemá efekt niečoho nového, ako sme zažili napríklad s Oblivionom, alebo pri Fallout 4. Ani vás toho veľa nenaučí a po úvodných hodinách budete stále na začiatku a od ovládnutia hry vás budú deliť desiatky hodín.

Nie, nepomýlili sme sa, hra je totiž obrovská nielen čo do počtu planét, ale je obrovská aj z pohľadu toho, čomu sa v nej môžete venovať. Poskytuje vám úžasnú voľnosť, pričom sa môžete venovať skutočne všetkému, teda pokiaľ máte nekonečne veľa času.

Otázna je aj zábavnosť riadenia všetkého, je oveľa lepšie vybrať si tie najlepšie časti a zvyšok riešiť len v nevyhnutnom prípade. Mnohým veciam sa našťastie môžete vyhnúť úplne.

Nebavia vás košaté dialógy a presviedčanie postáv? Vybavte to rýchlejšie zbraňami. Nemáte čas riadiť vedecké projekty a učiť sa nové veci? Vaša postava si môže lepšie veci jednoducho nakúpiť.

Alebo naopak milujete riadenie projektov a vašim cieľom je byť najbohatším človekom v galaxii? Pokojne sa venujte ťaženiu surovín a výrobe tých najvzácnejších predmetov, hra vás vo vašich snoch obmedzovať určite nebude.

Nenechajte sa zlákať

Internet je preplnený množstvom videí, ktoré vám prezradia rôzne spôsoby, ako prísť k obrovskému balíku kreditov a tej najlepšej možnej výbave. Kým pri niektorých hrách by tieto tipy boli možno aj užitočné, tak hráčom Starfield môžu pokaziť celý zážitok.

Jednotlivé herné mechanizmy sú totiž poprepájané a hra z veľkej časti stojí aj na ich objavovaní. A keď namiesto postupného objavovania jednu celú časť preskočíte, tak si síce na jednej strane niečo uľahčíte, no ďalšiu zábavnú časť hry pokazíte.

Veď napríklad hneď na začiatku sa môžete jednoducho dostať ku skvelému vesmírnemu obleku. Je odolný, pekný a pekelne drahý. Je zároveň skvelým pomocníkom počas súbojov, no zároveň je tu jedno „ale“.

Značná časť hry sa totiž venuje vylepšovaniu a tvorbe vecí – od zbraní cez výstroj až po jedlo a lieky. Nie všetko je však dostupné hneď od začiatku, postupne sa musíte prepracovať k vysnívanému cieľu.