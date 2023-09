Súčasné tempo znižovania emisií nestačí na to, aby sme udržali otepľovanie na 1,5 stupňa, ukazuje správa OSN

Krajiny robia pre klímu málo.

Písmo: A - | A + diskusia ( 16 ) Zdieľať

PARÍŽ. Súčasné tempo znižovania emisií nestačí na to, aby sa podarilo dodržať cieľ obmedziť globálne otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Uvádza to v piatok zverejnená správa OSN, o ktorej informovala agentúra AFP.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obmedzenie rastu globálnych teplôt oproti predpriemyselnej ére je hlavným záväzkom klimatickej parížskej dohody z roku 2015 a podľa odborníkov tiež jediným spôsobom, ako zabrániť katastrofálnym následkom klimatických zmien.

Nie o 1,5, ale o 2,5 stupňa

V Paríži sa pred ôsmimi rokmi štáty zaviazali, že urobia všetko pre to, aby rast teplôt v 21. storočí neprekročil dva stupne Celzia a pokúsia sa ho udržať čo najbližšie k úrovni 1,5 stupňa.

Podľa hodnotenia expertov, ktoré vznikalo posledné dva roky, však terajšie záväzky jednotlivých krajín na znižovanie emisií znamenajú, že by teploty do roku 2100 vzrástli o 2,5 stupňa Celzia. Planéta by tak bola na ceste k ešte ničivejším dôsledkom klimatických zmien ako sú vlny horúčav, sucha, záplavy, stúpanie hladín oceánov či vymieranie druhov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ľudia už cítia zmeny klímy na vlastnej koži. Čo hrozí o desať rokov? Čítajte

Čo musíme urobiť

Podľa správy OSN sa podarí obmedziť rast teplôt len vtedy, ak sa ešte v tomto desaťročí emisie CO2 znížia o ďalších 20 gigaton a ak planéta do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu.

Ak chcú krajiny udržať globálne otepľovanie na bezpečnej úrovni, musia celosvetové emisie do roku 2035 klesnúť o 60 percent, čo znamená oveľa rýchlejší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a rapídny pokles využívania fosílnych palív ako sú uhlie, plyn alebo ropa, napísal denník The New York Times.

V piatok vydaná správa má slúžiť ako základ rokovaní na nadchádzajúcom klimatickom summite COP28, ktorý sa uskutoční v Dubaji na prelome novembra a decembra.