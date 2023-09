Vytvorili model ľudského embrya bez spermie aj vajíčka. Môže odhaliť, prečo dochádza k potratom

Prvý mesiac vývoja je staĺe veľká neznáma.

Model ľudského embrya odvodený z kmeňových buniek vo vývojovom štádiu ekvivalentnom štrnásťdňovému embryu. (Zdroj: Weizmann Institute of Science)

Nepoužili vajíčko, spermiu ani maternicu, napriek tomu sa vedcom z Weizmannovho vedeckého inštitútu podarilo vytvoriť čosi, čo naozaj veľmi pripomína embryo v prvých týždňoch jeho vývoja.

Nevzniklo by z neho tehotenstvo a ani nemôže. No nový model embrya by mohol vedcom pomôcť prekonať bariéry vo výskume.

Nedláždi cestu k bábätkám na mieru, ale skôr k pochopeniu toho, ako vznikajú niektoré vývojové chyby.

V texte sa dočítate: prečo je nesprávne hovoriť o syntetických embryách,

ako vytvorili model embrya bez spermie a vajíčka,

čím sa podobal na reálne embryo,

akú možnú príčinu spontánneho potratu už vedci vďaka modelu odhalili.

Prvé týždne vývoja

Najväčšia dráma ľudského vývoja sa odohráva v prvom mesiaci po tom, ako spermia oplodní vajíčko. Dochádza k rapídnemu deleniu a špecializovaniu buniek, ktoré neskôr začnú tvoriť zárodky orgánov.

Prvé týždne vývoja v maternici ani mimo nej nemáme až tak dobre preskúmané. Ide najmä o etické obmedzenie. Vedci môžu embryá v skúmavkách skúmať iba do štrnásteho dňa od oplodnenia.

Pritom práve v prvých zhruba šiestich týždňoch vývoja embrya sa toho môže veľa pokaziť. V tomto období dochádza najčastejšie k spontánnemu potratu a k vzniku vrodených chýb.

„Prvý mesiac je stále veľká neznáma,“ vysvetľuje v tlačovej správe Jacob Hanna, ktorý viedol vedecký tým za novým modelom embrya.

Túto priepasť vo vedomostiach by mohli pomôcť preklenúť embryonálne modely. Médiá ich zvyknú nazývať aj syntetické embryá, no Medzinárodná spoločnosť pre výskum kmeňových buniek (ISSCR) najnovšie tento výraz neodporúča. Modely embryí totiž nie sú syntetické a nie sú ani embryami.

„Hoci tieto modely môžu replikovať aspekty raného štádia vývoja ľudských embryí, nemôžu a ani sa nebudú vyvíjať na ekvivalent postnatálneho štádia ľudí,“ píše ISSCR vo vyjadrení z júna.

Znamená to, že z embryonálnych modelov nemôže vzniknúť ľudský plod a ani dieťa, navyše, medzinárodné pravidlá výskumu embryí zakazujú prenos modelov do ľudských či zvieracích materníc.

Správna veľkosť aj tvar

Tento rok už niekoľko tímov hlásilo úspechy s embryonálnymi modelmi, no práve tím z Izraela má k reálnemu zárodku zatiaľ najbližšie.