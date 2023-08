Galaxy Z Fold5 je dokonalý pracovný nástroj, no za vysokú cenu

Skladacie smartfóny už nie sú hudbou budúcnosti, stali sa novým normálom.

Hodnotenie 9 / 10 Samsung Galaxy Z Fold5 Páči sa nám: prepracovaný pánt vysoký výkon hardvérová výbava rozšírené možnosti pre prácu vynikajúce displeje Nepáči sa nám: vysoká cena odolnosť voči prachu priemerný širokouhlý fotoaparát Cena: od 1899 €

Samsung nám každý rok servíruje nové verzie svojich skladacích smartfónov, Flip pre mladú generáciu a Fold pre tých, ktorí od svojho smartfónu požadujú maximum a zvyknú ho využívať aj na prácu.

Model s číslom 5 v názve je dôkazom, že skladacie smartfóny nie sú len módnym výstrelkom, skôr naopak. Pre Samsung je Galaxy Z Fold prémiovým modelom, akým bola kedysi séria Note.

A aj keď Fold každý rok prináša len menšie zmeny, tak sa neustále približuje k dokonalému pracovnému nástroju. Áno, môžete ho pokojne využívať len na multimediálnu zábavu, no svoje možnosti vám naplno odhalí až vtedy, keď z neho spravíte svoj pracovný nástroj.

Konečne bez medzery

Novinka na prvý pohľad neprináša žiadne zásadné zmeny, zariadenie je podobne veľké, má dvojicu displejov a zo vzdialenosti pár metrov by ste novinku len ťažko rozoznali aj od jej prvej generácie.

Zachovaný zostal celý koncept a v rozloženom stave sú rozdiely len minimálne. S hrúbkou 6,1 milimetra však patrí k tým najtenším smartfónom na svete.

Hmotnosť sa oproti modelu Z Fold4 znížila o rovných 10 gramov, na 253. Veľký skladací Samsung tak nie je výrazne ťažší oproti iPhone 14 Pro Max, rozdiel je len 13 gramov.

V zavretom stave je vďaka prepracovanému pántu hrúbka v porovnaní s predchádzajúcou generáciou menšia (namiesto 15,8 má len 13,4 milimetra) a konečne zmizla aj medzera medzi displejom v zatvorenom stave - teda jedna z najviac kritizovaných konštrukčných vlastností.

Pri konštrukcii je okrem systému zatvárania zmenená len zadná časť smartfónu – Gorilla Glass Victus+ nahradil novší Glass Victus 2. Obidva displeje zostali identicky veľké a majú aj rovnaké rozlíšenie, ako pred rokom.

Rám je aj naďalej vyrobený z odolného kovu, no výrobca stále garantuje odolnosť len voči vode a nie prachu. Môžete sa s ním ponárať vo vode, no na pláži a v prašnom priestranstve by sme boli opatrnejší.

Zvyšok konštrukcie je bezproblémový a vonkajší displej má rovnako ako zadná časť ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2. Zvládnuť by mal aj menej šetrné zaobchádzanie, no pádom by sa mal radšej vyhnúť.

Určite odporúčame zvážiť zakúpenie ochranného puzdra, optimálne toho s perom S Pen. Samsung si zaň síce pýta bez desiatich centov rovnú stovku, no dobre ochráni váš smartfón a navyše má aj pero, ktoré vám výrazne zvýši produktivitu a aj bežné ovládanie.

Displeje sú vynikajúce, obidva

Papierové porovnanie použitých AMOLED displejov súčasnej a minulej generácie Foldu neukáže žiadne zásadné zmeny – ten vonkajší má uhlopriečku 6,2 palca a vnútorný 7,6 palca. Aj keď je rozdiel medzi týmito hodnotami malý, tak pri ploche je to úplne o niečom inom.

Len pre porovnanie, Galaxy S23 Ultra so 6,8-palcovou uhlopriečkou má plochu 115 centimetrov štvorcových, no Galaxy Z Fold5 s uhlopriečkou väčšou len o necelý palec ponúka až 183 a iPad mini 204 centimetrov štvorcových.

Vonkajší displej sa skutočne nezmenil, čo ani veľmi nevadí. Jeho využitie je totiž stále mierne limitované tým, že je netradične úzky. Hlavne písanie väčšieho objemu textu na softvérovej klávesnici alebo sledovanie filmov sú úlohy, pre ktoré je vhodnejšie zariadenie roztvoriť.

Pri hlavnom displeji narástol maximálny jas, z hodnoty 1000 na 1200 nitov pri bežnom používaní a z hodnoty 1300 na 1750 nitov v prípade používania smartfónu počas slnečných dní.

Pri obnovovacej frekvencii máte na výber medzi pevne nastavenou hodnotou 60 Hz, alebo dynamickou zmenou až na jej dvojnásobok. Systém vyberá vhodnú hodnotu na základe práve zobrazeného obsahu, pričom mu to ide veľmi dobre.

Pochváliť treba aj konzistenciu automatického nastavenia obidvoch displejov v situáciách, kedy sme sa presúvali z vonkajšieho displeja na hlavný a naopak.

Rozlíšenie 1812 x 2176 síce nie je najjemnejšie na trhu, stále však poskytuje vynikajúcu ostrosť a bez problémov zobrazí obsah aj pri troch súčasne zobrazených aplikáciách. Displej je na tom veľmi dobre aj čo sa týka podania farieb a je aj príjemnejší na dotyk.

Tým hlavným dôvodom je menej výrazná časť displeja, v ktorej sa prehýba pri zavretí zariadenia. Kým pri prvých generáciách bol stred displeja viditeľný a cítili ste ho na dotyk aj pri bežnom používaní, tak novinka konečne priniesla tak žiadanú zmenu.

Výkonný, ale aj horúci

Séria smartfónov Galaxy Z Fold je vždy vybavená tým najlepším, čo je aktuálne dostupné na trhu. Aj tento tok tak za svoje peniaze dostanete zariadenie s najlepším čipom, konkrétne je to Snapdragon 8 Gen 2, navyše v mierne vylepšenej verzii s označením „for Galaxy“.

Čip je doplnený o dostatočne veľkú operačnú pamäť s kapacitou 12 gigabajtov a dátovým úložiskom začínajúcim na kapacite 256 gigabajtov. Doplatiť si môžete až za jeden terabajt, čo by malo stačiť aj pre tých najnáročnejších používateľov.

Tenké telo a výkonný čip nemôže končiť inak, ako menším prehrievaním. Automatika sa snaží udržať teplo smartfónu na rozumnej hodnote, čoho výsledkom je postupné znižovanie výkonu. Pri našom náročnom 20-minútovom teste sme skončili s 50-percentným prepadom hrubého výkonu.

Z pohľadu náročného hráča to môže pôsobiť problematicky, no aj v prípade dlhšieho hrania je výkon stále nadpriemerný. Aj po hodine hrania všetko funguje bleskovo, akurát vám nesmie vadiť teplejší povrch zariadenia. Problém s teplom majú aktuálne všetky prémiové smartfóny vrátane iPhonov.

Smartfónu nechýbajú moderné technológie – vybavený je Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 s aptX HD, zvuk vie spracovať v kvalite 32-bit / 384 kHz a USB Type-C port má vo verzii 3.2. Snímač odtlačkov prstov nenájdete pod displejom, je ako obvykle na boku zariadenia.

Pri batérii a rýchlosti nabíjania sme sa nedočkali žiadnych zmien. Kapacita zostala na hodnote 4400 mAh a s pomocou kábla budete nabíjať s výkonom maximálne 25 wattov. Na plné nabitie sme si museli počkať o niečo viac, ako hodinu a štvrť.

Pripravte sa, že nabíjačku budete potrebovať každý večer, výdrž sa od minulej generácie nikam zásadne neposunula. Navyše v balení žiadnu nabíjačku nenájdete, len USB C kábel.

Fold je navyše zariadenie, pri ktorom sa predpokladá celodenné využívanie. Súčasná batéria to nie vždy zvládne a ponúka vlastne to isté, čo aj minulá generácia.

Dobrý, ale nie najlepší fotoaparát

Nový Fold má veľmi podobný systém fotoaparátov ako jeho predchodca, teda hlavný 50 megapixelový, jeden s 3-násobným optickým priblížením a jeden širokouhlý.

Samotné snímače sú mierne odlišné a lepšia je aj časť čipu pre spracovanie multimediálneho obsahu. Tým sa zmeny končia a majiteľom Galaxy S23 Ultra môžeme len závidieť.

Samsung mal v prípade tak tenkého tela len dve možnosti – buď siahne po tom najrozumnejšom riešení, alebo zvolí cestu lákavých parametrov. Veď určite by sa v reklame dokonale vynímal 200 MPx snímač spolu s ďalším, ktorý má 10-násobné optické priblíženie.

Pri hrúbke 6,1 milimetra by musel mať smartfón výrazne vystúpený ostrovček s fotoaparátom, čo by nebolo dobré po ergonomickej stránke a pravdepodobne by to aj negatívne ovplyvnilo celý dizajn zariadenia a príslušenstva.

Selfie fotoaparáty sú dva – jeden s rozlíšením 10 megapixelov na vonkajšom displeji a druhý, nachádzajúci sa pod hlavným displejom. Počas bežnej práce si ho všímať nebudete, maskovaný je veľmi dobre, aj keď nie úplne dokonalo.

Samotný snímač má síce rozlíšenie 16 megapixelov, no výsledné rozlíšenie je štvrtinové a pri videu je maximom Full HD rozlíšenie. Celý systém je peknou ukážkou technologických možností, no jeho prítomnosť je stále skôr otázna.

Hlavný snímač trojitého fotoaparátu je naopak vynikajúci a aj keď zaostáva čo do počtu pixelov, tak výsledné fotografie sú skvelé. Nechýba im detail a majú prirodzené farebné podanie s miernym nádychom intenzity tak, ako je to pri Samsungu obvyklé.