Hry z PlayStation 5 si zahráte už aj vo vani

Mobilná zábava za dve stovky.

Vyzerá ako kombinácia malého tabletu a gamepadu k hernej konzole PlayStation 5, no zároveň nie je alternatívou pre Steam Deck a Nintendo Switch. Má názov PlayStation Portal a je príslušenstvom určeným výhradne pre majiteľov hernej konzoly PlayStation 5.

Im ponúkne mobilitu pri hraní hier až tam, kam dosiahne signál ich domácej Wi-Fi siete, pokojne až do kúpeľne. Nefunguje totiž ako samostatná herná konzola, ale len ako zariadenie na streamovanie podporovaných hier, ktoré sú nainštalované v konzole.

PlayStation 5 teda musíte mať zapnutý ako obvykle, no obraz namiesto do televízora prenesie na obrazovku PlayStation Portal. Tá je umiestnená v strede gamepadu, takže na ovládanie by si hráči dlho zvykať nemali.

Pre zachovanie rýchlosti odozvy je ale vyžadovaná rýchla bezdrôtová sieť. Sony ako minimum požaduje 5 Mbps, no pre optimálny zážitok by mala byť táto hodnota aspoň trojnásobná. Najlepšie sa vám teda bude hrať v blízkosti smerovača, ktorý by mal byť čo najvýkonnejší, aby signál dosiahol do každého kúta bytu.

Čo však možné nebude, je streamovanie hier cez službu PlayStation Plus Premium, hry musia byť vždy nainštalované. Je to škoda, nakoľko mohlo byť zábavné zahrať si staré hry z predchádzajúcich generácií konzol aj mimo veľkej obrazovky televízora.