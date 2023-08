Krv nepil, ale mohla mu tiecť z očí. Vlad III. inšpiroval autora Draculu iba menom

Svoje obete napichoval na koly.

Keď Bram Stoker vymyslel svoju slávnu postavu grófa Draculu, inšpiroval sa skutočnosťou. Od panovníka Vlada III. Drăculeu si však zrejme požičal iba meno.

Hoci neexistujú dôkazy o tom, že slávny rumunský knieža pil ľudskú krv, legendy hovoria, že aj on bol hororovo krutý. Svedčí o tom aj jeho prezývka Vlad Narážač. Jeho obľúbeným spôsobom popravy pre zajatcov, protivníkov a zlodejov totiž bolo narážanie na koly. Upevňoval si tak moc vo Valašsku, kde vládol.

Jedna z legiend hovorí, že kým jeho obete pomaly umierali napichnuté na drevených koloch, namáčal si chlieb do ich krvi a jedol ho pred nimi. Tento príbeh však nie je potvrdený a odborníci sa dnes zhodujú, že v príbehu o Draculovi sa Stoker inšpiroval viacerými dávnymi legendami a od Vlada III. prebral do knihy iba jeho meno.

Zdá sa však, že knieža mohol mať predsa len niečo spoločné s jedným z filmových vyobrazení upíra Draculu. Zrejme plakal krv.

Hoci sa takýto obraz nespomína v knihe Dracula, krvavé slzy sa objavili vo filme Dracula vstal z hrobu (v origináli Dracula Has Risen from the Grave), kde si grófa vampíra zahral herec Christopher Lee.

Listy z 15. storočia

Vlad III. Narážač je mŕtvy už viac ako päťsto rokov a nie je známe, kde je jeho hrob. Skúmať jeho ostatky a dozvedať sa tak priamo o jeho zdravotnom stave preto nie možné.

To, že zrejme plakal krvavé slzy, vedci zistili z Vladových listov.

Na ich skúmanie využili špeciálnu techniku, aby listiny z 15. storočia nezničili. Na list naniesli film, ktorý dokáže z povrchov extrahovať proteíny a molekuly bez poškodenia.