Musk zmení pravidlá sociálnej siete X, zruší možnosť zablokovať používateľov

Blokovanie nemá podľa Muska žiaden zmysel.

SAN FRANCISCO. Internetová sociálna sieť X, predtým twitter, odstráni funkciu, ktorá užívateľom umožňuje zablokovať nechcených sledovateľov, a zabrániť im tak v čítaní a komentovaní príspevkov. Oznámil to majiteľ siete Elon Musk.

"Blokovanie bude ako funkcia odstránené," uviedol Musk. "Nemá žiadny zmysel," dodal. Blokovať podľa neho bude naďalej možné len zasielanie priamych správ medzi užívateľmi.

Podľa serveru CNBC môžu používatelia pomocou funkcie blokovania zabezpečiť, že sa v reakciách na ich príspevky nebudú objavovať nenávistné a obťažujúce komentáre.

Zrušenie funkcie blokovania by podľa serveru BBC mohlo byť porušením podmienok obchodov s aplikáciami, ako sú App Store a Google Play. To by mohlo znamenať, že aplikáciu siete X nebude možné z týchto obchodov stiahnuť, píše BBC.

Zrušenie funkcie blokovania je ďalšou z rady zmien, ku ktorým Musk pristúpil po vlaňajšom prevzatí siete za 44 miliárd dolárov. Tieto zmeny zahŕňali napríklad výrazné zníženie počtu zamestnancov, obnovenie predtým zrušených účtov či nedávne premenovanie siete na X.

Musk sa označuje za zástancov absolútnej slobody slova, niektorí kritici však jeho postoj označujú za nezodpovedný.

Existujú výskumy, podľa ktorých na sieti X po Muskovom prevzatí narástol počet nenávistných komentárov, a niektoré vlády sieť vinia, že dostatočne nereguluje obsah, napísala agentúra Reuters.

Musk, ktorý je tiež výkonným riaditeľom automobilky Tesla, je v súčasnosti najbohatším človekom na svete. Podľa indexu miliardárov, ktorý zostavuje agentúra Bloomberg, dosahuje aktuálna hodnota jeho majetku 205 miliárd dolárov.