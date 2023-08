Test: Jelly Star je jedinečný mini smartfón, ktorý nikto nepotrebuje

Tri palce sú návratom do ďalekej minulosti.

Hodnotenie 6 / 10 Unihertz Jelly Star Páči sa nám: jedinečný koncept skutočne kompaktné rozmery kapacita dátového úložiska analógový zvukový výstup Nepáči sa nám: fotoaparát špecifické určenie menej pravidelné aktualizácie Cena: 229 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Unihertz

Pamätáte sa ešte, aký veľký displej mal váš prvý smartfón? Úplne prvé mobilné telefóny nám zobrazovali informácie v jednom riadku a aj začiatok novodobých smartfónov bol v znamení malých LCD displejov.

Extrémne obľúbená Nokia N95 mala 2,6-palcový displej a úplne prvý iPhone zobrazoval informácie na 3,5-palcovom displeji. Vtedy, pred vyše 15 rokmi nám tieto smartfóny pripadali úžasné a displeje naozaj veľké. Teraz v ruke držíme jeden z aktuálne najmenších smartfónov, ktorý v ponuke tých zvyšných pôsobí naozaj ako trpaslík.

V dnešnej dobe, keď aj lacnejšie modely ponúkajú displeje so skoro 7-palcovou uhlopriečkou, prichádza Unihert Jelly Star so závanom histórie. Patrí totiž k tým úplne najmenším smartfónom, ktoré pohodlne schováte do svojej dlane.

Tri palce a 116 gramov

Nesúťaží v čo najmenšej hrúbke, nepotrebuje extrémny výkon a vlastne nemá po hardvérovej stránke čo ponúknuť, s výnimkou svojich celkových rozmerov. Je malým mydielkom, ktoré schováte aj do úplne malého vrecka, pričom ponúka všetky základné možnosti bežných smartfónov.

S hrúbkou skoro 19 milimetrov pôsobí v dnešnej dobe hrubo, veď napríklad nové tablety od Samsungu sa dokázali dostať už pod hranicu 6 milimetrov.

Hrúbka je daňou za miniaturizáciu zvyšných rozmerov. Pri trojpalcovom displeji jednoducho neostalo veľa miesta na rozloženie čipu a batérie. Dĺžku síce trochu natiahlo použitie samostatných dotykových tlačidiel pod displejom, no aj tak je vnútorný objem v niektorých aspektoch obmedzujúci.

Nenašlo sa v ňom napríklad miesto pre kapacitne veľkú batériu. Jej 2000 mAh je na dnešné pomery málo, my sme nabíjačku potrebovali každý večer. Pritom tento koncept si vyslovene pýta aspoň trojdňovú výdrž, ktorá by určite oslovila cieľovú skupinu.

Pri konštrukcii výrobca použil výhradne plasty, výnimočné jedine tým, že sú priehľadné. Výsledok je nakoniec veľmi zaujímavý rovnako v modrej, ako aj červenej farebnej verzii.

Hardvérové tlačidlá tu nájdete až štyri – na ľavej strane je dvojica pre úpravu hlasitosti a na pravej tlačidlo blokovania displeja a pod ním doplnkové tlačidlo, ktorého funkciu si môžete upraviť podľa potreby.