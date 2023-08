Svetová zdravotnícka organizácia podporila šarlatánov

(Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka.

Jedna z najodpornejších vecí je, ak niekto svoje šmejdstvo ukrýva za vedu.

Horší než šarlatáni sú takí šarlatáni, ktorí dôverčivým či zúfalým ľuďom svoje šarlatánstvo predávajú zaobalené do pseudovedeckých fráz. Alebo by síce mali mať odbornosť, no potom vás v ordinácii chcú liečiť biorezonanciou či homeopatiou.

A je až hanebné, ak takéto kúzelnícke triky založené prinajlepšom na placebe podporuje organizácia, ktorej hlavným zmyslom existencie by malo byť šírenie medicíny založenej na dôkazoch.

Nie je to totiž tak, že ak je to placebo, aspoň nikomu neubližuje. Ubližuje. Nielen rozkladom dôvery v autority, ale najmä tým, že namiesto skutočnej liečby ľuďom dávkuje príbehy, a tým ich oberá o lepšiu šancu vyzdravieť. Kradne im príležitosť.

Tento týždeň bude mať preto premiéru rubrika Hanba týždňa.

Hanba týždňa

Kandidátov na hrdinu takejto (dúfajme) nepravidelnej rubriky by bolo tento týždeň hneď niekoľko. Napríklad asi definitívna bodka za supravodivým LK-99.

No zdá sa, že jednoznačným víťazom bude Svetová zdravotnícka organizácia. Tej sa totiž ešte minulú sobotu podarilo rozprávať o miliónoch ľudí po celom svete, pre ktorých je tradičná medicína prvou zastávkou na ceste k zdraviu. To je už samo osebe na pozdvihnuté obočie, no aby toho nebolo málo, tak sem zvesela WHO zahrnula aj naturopatiu či... homeopatiu.

Nasledovala ostrá reakcia aj odbornej verejnosti, prečo WHO podporuje šarlatánov, takže organizácia sa tento týždeň najmä ospravedlňovala. A že to myslela inak a že tradičná medicína áno, ale len keď je vedecky podložená.