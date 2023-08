Hrozí, že sa chladnička planéty zmení na radiátor. Klimatická zmena Antarktídy desí vedcov

Čo sa stane v Antarktíde, nezostane v Antarktíde.

Text vyšiel pôvodne na webe agentúry Bloomberg.

O klimatických budíčkoch počúvame veľa a často. Tu je však jeden, ktorý by bolo skutočne dobré neignorovať: Antarktída zažila najextrémnejšiu vlnu horúčav, aká bola kedy zaznamenaná.

V marci 2022 boli vo východnej Antarktíde zaznamenané teploty až o 38,5 stupňov Celzia vyššie, ako je priemer pre toto ročné obdobie. Takzvaná „atmosférická rieka“ priniesla do srdca zamrznutého kontinentu teplý vzduch a vlhkosť z Austrálie, čo zvýšilo teploty z normálu 50 stupňov pod nulou na desať stupňov pod nulou.

Ak by bola vlna horúčav v Spojenom kráľovstve v roku 2022, počas ktorej teplota v krajine prvýkrát prekročila 40 stupňov, taká silná, teplomer by ukazoval 60 stupňov Celzia.

Je to len jedna z mnohých extrémnych udalostí, ktoré prináša nová správa uverejnená v časopise Frontiers in Environmental Science. Budúcnosť Antarktídy je neistá, ale isté je, že pokračujúce spaľovanie fosílnych palív vystavuje najjužnejší kontinent sveta zvýšenému riziku katastrofických kaskád.

Zabrániť ďalšej degradácii

Extrémne horúčavy v roku 2022 napríklad viedli k povrchovému otepľovaniu pevninského ľadu, rozpadu morského ľadu a následnému zrúteniu Congerovho šelfového ľadovca - zamrznutej platformy veľkej ako Rím.

Medzi ďalšie zaznamenané udalosti patrí rekordne nízka hladina morského ľadu, vlny morských horúčav a bezprecedentné topenie povrchu. Tento rok bol z hľadiska rozsahu morského ľadu mimoriadne nezvyčajný. Júlová hladina morského ľadu bola od priemeru trikrát ďalej, než sa kedy predtým zaznamenalo.

Tieto udalosti majú zároveň negatívny vplyv na ikonickú antarktickú faunu a flóru: V rokoch 2018 až 2022 až 42 percent kolónií tučniakov cisárskych pravdepodobne zaznamenalo úplný alebo čiastočný výpadok rozmnožovania v dôsledku rýchleho rozpadu ľadu aspoň v jednom roku.

Ide pravdepodobne o klimatické zlomové body, z ktorých niet návratu a ktoré sa na južnom póle už dejú. Keď vidíme, ako sa od kontinentu oddeľujú veľké ľadovce, ako sa rúcajú veľké ľadové šelfy a ako sa zmenšuje plocha morského ľadu, možno si neuvedomujeme, že tieto veci sa nedajú ľahko napraviť, ak vôbec.

Anna Hogg, spoluautorka a docentka na Fakulte Zeme a životného prostredia na Univerzite v Leeds, hovorí, že sme nikdy v živote nevideli obnovenie šelfového ľadovca.

Nenapraviteľné straty v jednej z najvzácnejších a jedinečných oblastí na Zemi sú zničujúce a sú škaredým dedičstvom pre činnosť ľudstva. To je dostatočný dôvod na to, aby sme zabránili ďalšej degradácii, ak je to možné.

Je tu však ešte jeden dôvod na obavy. Ako pred zverejnením správy povedala novinárom Jane Rumble, spoluautorka štúdie a vedúca oddelenia pre polárne oblasti britského ministerstva zahraničných vecí a Commonwealthu: „Čo sa stane v Antarktíde, nezostane v Antarktíde. Má to globálne dôsledky.“

Od Jakarty po Miami

Vezmime si napríklad hladinu morí. Vďaka spaľovaniu fosílnych palív dnes antarktický ľadový príkrov prispieva do oceánu šesťkrát väčšou hmotnosťou ako pred tromi desaťročiami.

Zásoba ľadu na antarktickej ľadovej pokrývke je obrovská - ak by sa úplne roztopila, čo vedci neočakávajú v dohľadnom čase, zvýšila by sa hladina svetových morí v priemere o 57 metrov.

Na rozdiel od ľadovcov, ktoré by sa roztopili a potom by prestali prispievať k zvyšovaniu hladiny morí, by Antarktída stále pokračovala - čo by predstavovalo problém, ktorý by mohol mať existenčný charakter pre niektoré nízko položené regióny a pobrežné populačné centrá od Jakarty po Miami.

Ďalšou obavou je, že Antarktída prestane byť chladničkou našej planéty a začne sa správať skôr ako radiátor. V súčasnosti antarktický ľad odráža veľké množstvo slnečného žiarenia späť do vesmíru, čím pomáha ochladzovať planétu.

V súčasnosti je nad ľadom odkrytých len 0,2 až 0,4 percenta plochy kontinentu, ale s ďalším otepľovaním sa tento podiel pravdepodobne zvýši. Tým sa znižuje odrazivosť povrchu a zvyšuje sa množstvo tepla absorbovaného planétou.

Tento efekt už pozorujeme v Arktíde, ktorá sa v súčasnosti otepľuje štyrikrát rýchlejšie ako zvyšok planéty. Ak sa Antarktída začne správať ako Arktída, bude to mať vážne dôsledky pre všetky krajiny.

Dôsledky meniacej sa Antarktídy pocítime všetci, aj keď je od nás vzdialená tisíce kilometrov. Je to ďalší dôvod, ktorý môžeme pridať do zoznamu dôvodov pre rýchle a odvážne opatrenia v oblasti klímy.