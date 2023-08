Zrútený teleskop odhalil Venušu aj vesmírnu záhadu. Observatórium Arecibo zavreli

Arecibo skúmal vesmír 57 rokov.

Prežil hurikány aj zemetrasenia, teleskop Arecibo v Portoriku nakoniec nepriamo zničili škrty v rozpočte. Po prasknutí roky zanedbaných káblov sa totiž na tristometrový tanier zrútila 900-tonová plošina s anténou.

Takmer dva roky a osem mesiacov po nehode v pondelok 14. augusta Arecibo observatórium zavreli, vedu už robiť nebude. O prácu prišlo 90 ľudí vrátane 25 výskumníkov a výskumníčok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hlavným nástrojom v observatóriu bol práve zničený teleskop, ktorý už nebolo možné opraviť. Takmer šesťdesiat rokov skúmal vesmír a najmä blízkozemské asteroidy, exoplanéty či gravitačné vlny. Zaoberal sa aj pátraním po mimozemskom inteligentnom živote.

Toto sú najvýznamnejšie objavy teleskopu Arecibo.

V texte sa dočítate: prečo astronómovia dlho nevideli povrch Venuše,

akú záhadu o Merkúre objasnil teleskop Arecibo,

ako Arecibo náhodou objavil prvé planéty mimo slnečnej sústavy,

aké vzácne planéty objavil teleskop Arecibo,

ako objav z teleskopu pomohol nepriamo potvrdiť gravitačné vlny,

akú záhadu priniesol Arecibo.

Venušu dovtedy nevideli

Druhá planéta našej slnečnej sústavy je ukrytá pod hustými oblakmi kyseliny sírovej. Až v 70. rokoch sa vedcom podarilo nazrieť pod ne a vidieť tak prvýkrát povrch Venuše. Arecibo teleskop vytvoril mapu planéty pomocou vyslaných rádiových vĺn, ktoré hustými oblakmi prenikli.

Na snímkach vedci identifikovali tri jasné regióny - Alpha Regio, Beta Regio a Maxwell Montes. Ide o jediné oblasti na Venuši, ktoré sú výnimkou z pravidla, že všetky štruktúry na planéte majú niesť ženské meno bohyne či reálnej, alebo mytologickej ženy. Pravidlo totiž vzniklo až po ich objave.

Radarová snímka Venuše z roku 1971, ktorý zhotovil teleskop Arecibo. Alfa Regio vidno v pravom dolnom rohu a Beta Regio v ľavom hornom rohu. (zdroj: D. B. Campbell, Cornell University)

Odhalenia o Merkúre

Jedno pozorovanie Merkúra pomohlo vyriešiť záhadu o teplote na prvej planéte slnečnej sústavy. Do roku 1965 si totiž astronómovia mysleli, že Merkúr sa otočí okolo svojej osi raz za 88 dní. No radarové merania z Areciba ukázali, že je to v skutočnosti 59 dní.