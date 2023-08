Po desaťročiach sa zopakujú preteky o Mesiac, tentoraz medzi USA a Čínou

Mesiac je dôležitým odrazovým mostíkom pre ambicióznejšie plány vo vesmíre.

O Mesiac budú do konca desaťročia súperiť dve národné vesmírne agentúry, NASA a CMSEO. Nepôjde o nič menšie ako o to, či na ňom ako prvá pristane americká alebo čínska posádka.

Riaditeľ NASA William Nelson sa celkom otvorene vyjadril o nových pretekoch, ktorých kolískou je vesmír. Pre webovú stránku Politico povedal, že o výsledku rozhodnú nasledujúce dva roky. Súťaženie s ázijským protivníkom mu dodáva významný politicko-mocenský rozmer.

Američania sa "len" chcú vrátiť na Mesiac po viac ako 50 rokoch. Vtedy dostali na povrch zemského satelitu šesť kozmických lodí s ľudskou posádkou.

Chceli by opäť ukázať, že to s vesmírnymi expedíciami po slnečnej sústave myslia vážne.

Situáciu však skomplikovalo zlyhanie rakety Starship pri aprílovom skúšobnom lete, pretože štátny program počítal so službami súkromnej spoločnosti Elona Muska.

Termín pristátia stanovený zatiaľ na rok 2025 sa tak vzďaľuje. Tým sa Peking, ktorý tvrdí, že chce dostať svojich ľudí na Mesiac do roku 2030, opäť dostal do boja o prvé miesto.

V prvých vesmírnych pretekoch v 60. rokoch minulého storočia Američania porazili vtedajší Sovietsky zväz. V lete 1969 raketa Apollo 11 úspešne pristála na povrchu Mesiaca a Neil Armstrong a Edwin Aldrin odtiaľ urobili prvé fotografie, doplnené Armstrongovým legendárnym výrokom o malom kroku pre človeka, ale veľkom pre ľudstvo. Do roku 1972 zanechalo stopy v mesačnom prachu celkovo desať amerických astronautov.

Sovietsky lunárny program bol zastavený pre konštrukčné a finančné problémy.

Všetky štyri lunárne rakety postupne explodovali počas skúšobných štartov. Nakoniec sa Sovietom nepodarilo uskutočniť ani let menšieho modelu okolo Mesiaca.

Samodeštrukcia zanechala otázniky

Návrat USA na Mesiac sa mal pôvodne uskutočniť v decembri 2025 prostredníctvom misie Artemis 3. Astronauti by odštartovali zo Zeme v kozmickej lodi Orion, umiestnenej na vrchole "štátnej" rakety SLS. NASA ju už otestovala v bezpilotnom režime.

Na obežnej dráhe Mesiaca by prestúpili do lode Starship od Muskovej spoločnosti SpaceX, ktorá by tam letela v automatickom režime. Plnila by úlohu 50 metrov vysokého dvojmiestneho lunárneho výsadkového modulu.

V ňom by dvaja astronauti pristáli na južnom póle Mesiaca, po niekoľkých dňoch vedeckých experimentov by vzlietli, presunuli sa späť do Orionu a vrátili sa na Zem.

Pri prvom skúšobnom lete Starshipu v apríli tohto roku však v dôsledku poruchy niekoľkých motorov prvého stupňa stratil stabilitu, začal rotovať a autodeštrukčný systém ho musel zničiť vo vzduchu nad morom, aby zabránil jeho výbuchu po páde na obývané územie.

Nebola to žiadna maličkosť, keďže celý komplex - Starship a prvý stupeň Super Heavy - vážil s natankovanými nádržami takmer päťtisíc ton. Okrem toho plamene motorov počas štartu poškodili rampu, ktorú treba opraviť.

Musk a jeho inžinieri operujú s tým, že počas aprílového testu získali veľké množstvo informácií, ktoré umožnia rýchlo odstrániť technické problémy. Nie je to však také jednoduché; Federálny úrad pre letectvo skúma napríklad aj to, prečo systém autodeštrukcie reagoval s oneskorením.

Tradične opatrná NASA, ktorá míňa verejné peniaze (približne 20 miliárd dolárov ročne) a je pod prísnou kontrolou verejnosti, preto zneistela.