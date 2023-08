Láska v čase topenia ľaďov. Ako sa stretli predkovia človeka

Denisovania obývali aj chladnejšie lesy a tundru, neandertálci prežívali v miernom podnebí.

Príbeh ich lásky sa začal pred 90-tisíc rokmi na území dnešného Ruska. Tu sa v jednej jaskyni v horskom masíve Altaj stretli neandertálka a denisovan, príslušníci dvoch rôznych poddruhov predkov ľudí.

O ich vzťahu dnes máme už iba jeden malý hmotný dôkaz - úlomok kosti trinásťročného dievčaťa, ich dcéry a vôbec prvého nájdeného potomka neandertálcov a denisovanov.

„Ak by ste sa ma na to opýtali skôr, povedal by som, že niečo takéto nikdy nenájdeme. Je to ako nájsť ihlu v kope sena,“ povedal v roku 2018 pre Guardian o objave švédsky genetik Svante Pääbo. Za svoje výskumy o predkoch ľudí získal v roku 2022 Nobelovu cenu za fyziológiu.

Denny. Také meno nakoniec dostala dcéra dvoch poddruhov. Dodnes je jediným nájdeným potomkom neandertálcov a denisovanov. No vedcom sa zdalo, že párenie medzi nimi možno nebolo také občasné a náhodné, ako sa zdalo.

Aj v genóme Denny zo strany jej otca denisovana objavili stopy neandertálskej DNA. Zhruba pred tristo generáciami sa aj v jeho rodokmeni spáril denisovan a neandertálec.

Zvláštne je to najmä preto, že denisovania a neandertálci obývali odlišné časti svetadielu. Nový výskum v časopise Science ukazuje, ako mohlo k ich stretnutiam dochádzať.

V texte sa dočítate: aké miesta pre život uprednostňovali denisovania a neandertálci,

čo umožnilo stretnutia denisovanov a neandertálcov,

ktorí ľudia majú v DNA stopy neandertálcov a denisovanov.

Žili oddelene

Neandertálci a denisovania mali kedysi spoločného predka. Zhruba pred 500-tisíc rokmi sa však ich vývojová línia oddelila. Dva poddruhy neskôr začali preferovať iné podmienky pre život a zdalo sa, že nemali veľa príležitostí na stretnutie.

Denisovania boli prispôsobení životu v studenom podnebí v lesnatej tajge a tundre s dlhodobo zamrznutou pôdou.