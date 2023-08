Hranie s vnúčatami vám predĺži život. Babičkám stačí aj to, že sú prítomné

Aktívna hra prospeje mladým aj starým.

S mojou štvorročnou vnučkou Luciou sa opäť venujeme športu. V jednej chvíli si kopeme futbalovú loptu a v ďalšej hádžeme na malý basketbalový kôš.

Neskôr, zatiaľ čo ju držím za ruku, Lucia balansuje na vrchu metrového múrika vedľa našej príjazdovej cesty. Zajtra budeme mať zrejme vankúšovú vojnu a budeme sa naháňať po záhrade. Medzitým už dostávam chuť na pivo.

Nedajte sa zmýliť: pomáhať pri výchove vnúčat je cvičenie a bežné úlohy ako zdvíhanie, nosenie a stráženie malých detí celý deň alebo noc môžu byť dosť namáhavé. Ale výskum ukazuje, že starí rodičia, ktorí sa pravidelne hrajú s vnúčatami, sú dlhšie aktívni a zdraví a najmä žijú dlhšie.

Fyzické aktivity tiež majú výhody, ktoré omnoho presahujú len fyzično. Prostredníctvom fyzickej hry jeden na jedného sa môžu starí rodičia a vnúčatá navzájom lepšie spoznať, pochopiť a oceniť. Je to skrátka spoločensky a duševne stimulujúce. Dodáva to vášmu životu ďalší zmysel a môže vytvoriť zdravý vzťah na celý život.

„Hra s deťmi dáva hodnotu nielen deťom, ale aj ich opatrovateľom,“ uvádza sa v správe Sila hry z roku 2018 od Americkej pediatrickej akadémie. Dospelí môžu „znova zažiť alebo prebudiť radosť z vlastného detstva a omladiť sa. ... Hra umožňuje deťom a dospelým byť vášnivo a plne ponorení do činnosti podľa vlastného výberu a zažiť intenzívnu radosť.“

Tieto zistenia sú náhodné. Starí rodičia dnes žijú dlhšie ako predošlé generácie a majú viac času na hru ako rodičia.

„Starí rodičia sú skvelí parťáci na hranie,“ hovorí Michael Yogman, profesor pediatrie z Harvardovej lekárskej školy a hlavný autor Sily hry, ktorý má sám dve vnúčatá vo veku dvoch a štyroch rokov.

„Máme toľko príležitostí zohrávať obrovskú úlohu. Hovorím vám, choďte do toho.“

V texte sa dočítate: prečo je dôležité, aby sa starí rodičia hrali s vnúčatami,

ako babkám prospievajú vnúčatá inak ako dedkom,

ako sa hrať s deťmi bezpečne.

Budovanie aktívnej rodinnej kultúry

Fyzická hra medzi starými rodičmi a vnúčatami je stále málo preskúmaná, ale štúdia z univerzity v Glasgowe ukázala, ako starí rodičia „prispievajú k rodinnej kultúre fyzickej aktivity“.

Do projektu sa zaradilo päť aktívnych trojgeneračných rodín, z ktorých každá mala aspoň jedno dieťa, jedného rodiča a jedného starého rodiča. Výskumníci ich sledovali, ako spoločne chodili na kurzy fyzickej aktivity.

Starí rodičia pokladali fyzickú hru za kľúčový prvok v starostlivosti o vnúčatá. Takáto hra budovala spojenia medzi generáciami a motivovala starých rodičov, aby zostali aktívni.

„Starí rodičia často zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe postojov k fyzickej aktivite v rodinných kultúrach,“ hovorí Michael Rogers, profesor štúdií o ľudskej výkonnosti a riaditeľ Centra pre fyzickú aktivitu a starnutie na Wichitskej štátnej univerzite.

„Môžu byť vzorom pre aktívny životný štýl. Ukazujú ho budúcim generáciám ako užitočnú prax pre udržanie zdravia.“

V Belgicku výskumníci z univerzity Vrije v Bruseli realizovali projekt Zdravého prarodičovstva. Odhaduje sa, že medzi obyvateľmi Belgicka vo veku 50 rokov a viac je 62 percent starých otcov a 70 percent starých mám, ide o jedno z najvyšších čísel v Európe. Viac ako polovica z týchto starých rodičov (53 percent) sa stará o vnúčatá, v priemere ide o trinásť hodín v týždni.

Dvojročný výskum - zrejme prvý svojho druhu - by sa mal skončiť v budúcom roku. Porovná tri populácie: starých rodičov, ktorí sa o deti starajú, tých, ktorí sa nestarajú, a starých ľudí, ktorí nie sú prarodičmi. Otestuje 276 účastníkov, polovicu mužov a polovicu žien, pričom všetky vnúčatá nebudú staršie ako päť rokov.

Výskumníci plánujú merať úrovne fyzickej aktivity (ľahkej, strednej a silnej), ako aj sedavé správanie, telesnú konštitúciu a kvalitu života. Cieľom je dozvedieť sa, či a ako fyzická aktivita u starých rodičov narastá a navrhnúť národnú kampaň, ktorá pomôže ľuďom vo vyššom veku udržať a zlepšiť si zdravie.

Aktívna hra prospeje mladým aj starším, no babičkám sa zlepšuje zdravie aj vtedy, keď sú v živote detí iba prítomné. (zdroj: ADOBE STOCK)

Spoločenské a kognitívne výhody

Univerzita v Gente, tiež v Belgicku, nedávno vyvinula medzigeneračnú iniciatívu, ktorá je už takmer do polovice dokončená. Nazýva sa Grandpact Project a jej cieľom je propagovať fyzickú aktivitu medzi starými rodičmi a ich vnúčatami.

Výskumníci už v publikovanej štúdii oznámili, že program nemá len zlepšiť fyzickú aktivitu a kognitívne funkcie u starých rodičov, ale aj motiváciu, psychosociálnu pohodu a - čo je najlepšie - kvalitu vzťahu medzi vnúčatami a starými rodičmi.

„Očakáva sa, že primať starých rodičov a vnúčatá k aktivite podporí zmysluplné sociálne interakcie a vzájomné učenie a porozumenie,“ hovorí Greet Cardonová, profesorka, ktorá vedie projekt. „Môže to tiež viesť k tomu, že deti vyrastajú s pozitívnejším vnímaním starších dospelých.“

Na druhej strane jedna štúdia naznačuje, že starí rodičia, najmä staré mamy, získavajú zdravotné výhody už len z toho, že sú prítomné a starajú sa o vnúčatá a to aj bez toho, aby boli fyzicky aktívne.

Prieskum financovaný Radou pre ekonomický a sociálny výskum v Spojenom kráľovstve sa týkal 8972 starých mám a 6567 starých otcov vo veku 50 a viac rokov, ktorí mali aspoň jedno vnúča a žili v Rakúsku, Belgicku, Švajčiarsku, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Holandsku a Švédsku.

Výskumníci zistili, že babičky, ktoré sa starali o deti - či už často, alebo zriedkavo -, mali „výrazne vyššie skóre fyzického zdravia“ ako tie, ktoré sa nestarali. Dospeli k záveru, že starostlivosť o vnúčatá môže starých rodičov inšpirovať, aby si zachovali alebo dokonca zvýšili zdravé správanie vrátane fyzickej aktivity.

Podporuje to aj iný výskum. Jedna štúdia zistila, že u polovice starých rodičov, ktorí boli v priamom kontakte s vnúčatami, bolo pravdepodobnejšie, že budú žiť o päť rokov dlhšie než tí, ktorí neboli prítomní.

Ďalšia štúdia ukázala, že starí rodičia, ktorí strážili vnúčatá, zaznamenali vyššie skóre v kognitívnych testoch ako tí, ktorí sa nikdy „nehlásili do služby“.

Byť v bezpečí bez zranení

Starí rodičia by mali dodržiavať určité praktické zásady, aby sa vyhli zraneniu a zostali v bezpečí.

Pri hre s vnúčatami by ste mali robiť to, čo robíte pri akomkoľvek cvičení, hovoria odborníci. Začnite pomaly. Pokračujte v pokoji. Robte si prestávky. Berte ohľad na svoju všeobecnú kondíciu a akékoľvek fyzické stavy, ktoré by sa mohli zhoršiť.

Pretože seniori sú náchylnejší na pády, vyhýbajte sa pohybom, ktoré zvyšujú riziko pádu. Predovšetkým prestaňte skôr, ako to preženiete, unavíte sa a ublížite si.

„Všetko s mierou,“ hovorí Rogers. „Mali by ste sa vyhnúť prílišnej aktivite, aby ste sa vyhli stresu, preťaženiu a zraneniu.“

„Podľa Americkej pediatrickej akadémie sa hra delí na niekoľko kategórií. Buď môžu dospelí hru viesť a vytvárať pocit štruktúry, alebo sa deti môžu riadiť samy a zostať neštruktúrované.

Dojčatám sa môžu páčiť riekanky s vytlieskavaním, zatiaľ čo batoľatám sa môže páčiť klbčenie, ktoré často vidno aj u zvieracích mláďat ako šteniatok či šimpanzov. Prioritou je nájsť aktivitu, ktorá sa páči vám obom.

Môžete dokonca vnúča vyzvať, aby skúsilo fyzické hry, ktoré sa vám páčili, keď ste boli dieťa, napríklad skákanie škôlky či sochy. Ďalšími možnosťami sú aj chôdza, beh a bicyklovanie.

Deti sú častejšie aktívne vonku ako vnútri, čo prináša príjemný vedľajší benefit v podobe vyučovania o prírode a zároveň skracuje nadmerný čas strávený pred obrazovkou.

„Spoločná hra je najlepší spôsob, ako udržať deti aktívne, pretože samy by také aktívne neboli,“ hovorí Cody Neshtruck, výskumník v oblasti verejného zdravia, ktorý sa zameriava na zlepšenie zdravia detí a rodiny na lekárskej fakulte Dukovej univerzity. „Je rozdiel medzi tým, či poviete 'choď sa hrať', alebo sa pôjdete hrať spolu.“

Ako sa ukázalo, naša Lucia rada šantí pri rôznych hrách. Raduje sa z toho, že sa hrá naháňačku, schovávačku alebo skúša tenis. Často ma prosí, aby som si s ňou zahral a keď raz začneme, chce sa hrať už stále.

Veľmi ma napĺňa šťastím byť jej súkromným učiteľom telesnej výchovy a ísť jej príkladom. Našťastie mi tak pomáha udržať sa vo forme napriek môjmu veku (71), krajne vysokému cholesterolu a krvnému tlaku a menšiemu zákroku na srdci pred dvoma rokmi.

Ešte lepšie je, že obaja čoskoro dostaneme nového spoluhráča. Budúci mesiac očakávame, že privítame vnuka - jej bračeka -, ktorý určite zdvojnásobí našu zábavu.