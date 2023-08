Z plastového riadu sa v mikrovlnke uvoľňujú miliardy častíc, ukázal výskum

Skúmali riad určený pre bábätká.

Do vášho jedla sa môžu uvoľňovať miliardy voľným okom neviditeľných plastov, keď ho zohrievate v mikrovlnke v plastovej miske. Platí to aj pre riad, ktorý je predávaný ako bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre.

Uvoľňovanie mikroplastov do jedla a prostredia je vedeckou témou posledných rokov. Vplyv týchto čiastočiek na ľudské telo a zdravie však zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný.

O uvoľňovaní mikroplastov v mikrovlnke píšu vedci vo vedeckom časopise Environmental Science & Technology.

V texte sa dozviete: aké nádoby vedci skúmali v štúdii,

koľko častíc mikro- a nanoplastov sa uvoľnilo z nádob,

ktorým zvieratám objavili prvú chorobu spôsobenú iba plastmi,

ako mikroplasty vplývali na bunky obličiek.

Vedieť o plaste v jedle

Ak používate mikrovlnku, je pravdepodobné, že do nej vkladáte aj plastové riady. Ak majú označenie vlnoviek, znamená to, že sa v mikrovlnnej rúre nezvlnia ani neroztavia.

V Európskej únii by tiež akýkoľvek riad, ktorý prichádza do styku s jedlom, nemal uvoľňovať do jedla toxické látky ako napríklad bisfenol A (označovaný ako BPA).

O mikroplastoch - plastoch s priemerom menším ako päť milimetrov - však regulácie zatiaľ veľmi nehovoria.

Na americkej univerzite Nebraska-Lincoln robili vedci pokusy s nádobami na detskú výživu, ktoré sú vyrobené z polypropylénu a polyetylénu. Tieto materiály sa bežne používajú aj v Európskej únii. V štúdii však skúmali nádoby predávané na americkom trhu.