V USA sa podarilo zopakovať prelomový experiment v jadrovej fúzii

Jadrovou fúziou vytvorili viac energie, než sa na ňu vynaložilo.

LOS ANGELES. Americkým vedcom sa podarilo zopakovať experiment z vlaňajšieho decembra, pri ktorom jadrovou fúziou vzniklo viac energie, než sa na ňu vynaložilo. Oznámilo to v nedeľu výskumné zariadenie Lawrence Livermore National Laboratory so sídlom v Kalifornii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Expertom z laboratória sa to po prvý raz podarilo 5. decembra 2022 použitím laserov, pripomína Reuters. Ministerstvo energetiky USA to vtedy označilo za veľký vedecký prelom vo výskume jadrovej fúzie. Tento objav by mohol otvoriť cestu k využívaniu alternatívnych zdrojov čistej energie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vedci hlásia čistý energetický zisk. Čo prelomové sa podarilo výskumníkom jadrovej fúzie? Čítajte

Hovorca Lawrence Livermore National Laboratory uviedol, že výsledky experimentu z 30. júla tohto roka sa ešte vyhodnocujú.

Jadrová fúzia zahŕňa spájanie ľahších prvkov ako napríklad vodík s cieľom vytvoriť ťažšie prvky za uvoľnenia veľkého množstva energie, píše The Guardian. Od jadrového štiepenia sa líši tým, že spája dve atómové jadrá namiesto štiepenia jedného.

Energia z jadrového štiepenia sa v súčasnosti používa v jadrových elektrárňach.