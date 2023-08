Pestrofarebná krása lieku na bradavice. Víťazné snímky zachytávajú úkazy mikroskopického sveta

Do súťaže sa dostalo 640 fotografií z 38 krajín.

Fotografia vretenovitého nervového systému nedospelej hviezdovky žiari na čiernom pozadí jasne žltou, modrou, zelenou, fialovou a ružovou farbou. Obrázok kryštálu z lieku na bradavice vyzerá ako kresba farebných listov v štýle pop-art. Klíčiace peľové zrnko povoľníka sa zase vznáša ako žltá planéta s ružovým okrajom.

Tieto tri mikroskopické snímky patria medzi 640 fotografií z 38 krajín, ktoré boli zaslané do štvrtého ročníka súťaže Global Image of the Year Scientific Light Microscopy Award (Globálna cena za obrázok roka v oblasti vedeckej svetelnej mikroskopie), ktorú každoročne organizuje spoločnosť Evident - výrobca mikroskopov, videoskopov a iných digitálnych optických technológií používaných v prírodných vedách.

Súťaž oceňuje najlepšie vedecké snímky na svete v nádeji, že povzbudí ľudí na celom svete, aby sa pozerali na vedecké snímky novým spôsobom, ocenili ich krásu a zdieľali snímky s ostatnými, píše sa v tlačovej správe.

Päťnásobná symetria

Celosvetovým víťazom súťaže sa stal obrázok morskej hviezdy, ktorý nasnímal Laurent Formery.

„Milujem mikroskopiu a pred naším konfokálnym mikroskopom dokážem stráviť obrovské množstvo času, ale veľmi pekné vzorky, s ktorými mám to šťastie pracovať, naozaj spravia rozdiel,“ uviedol Formery, postdoktorand na Hopkinsovej námornej stanici Stanfordovej univerzity.

„Pracujem s morskými bezstavovcami, najmä s ostnatokožcami (hviezdovky, ježovky a im podobné).

Laurent Formery zo Spojených štátov zachytil túto celosvetovo ocenenú snímku. Zobrazuje nervový systém nedospelej morskej hviezdy. (zdroj: Laurent Formery|Evident)

„Sú to nádherné živočíchy s fascinujúcou a estetickou päťnásobnou symetriou, ktorá sa nepodobá na nič iné v živočíšnej ríši,“ povedal.

„Vieme len málo o tom, ako tieto živočíchy formujú svoje päťnásobné telo, čo je témou môjho výskumu. Ostnatokožce a morské bezstavovce nie sú veľmi známe živočíchy. Som rád, že fotografie pomáhajú informovať o tom, koľko krásy máme v našich oceánoch a prečo je dôležité o nich vedieť viac a chrániť ich."

Obrázok kryštálu z lieku na bradavice, ktorého autorom je Shyam Rathod, zvíťazil v kategórii veda o materiáloch. Ostnaté klíčiace peľové zrno, ktoré zachytil Igor Siwanowicz, sa stalo víťaznou fotografiou v kategórii Amerika.