Vyzerá ako obrovský lamantín. Vedci možno objavili kosti najťažšieho živočícha na svete

Mohol vážiť až 340 ton.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

V tomto rohu sa nachádza vráskavec obrovský, ktorý váži až 190 ton. Tento gigant, ktorý stále pláva v oceánoch, je aktuálnym držiteľom titulu najťažšieho živočícha, aký kedy na Zemi existoval.

A v tomto rohu je súper, obrovský morský cicavec, ktorý vyhynul pred miliónmi rokov. Fosílie kostí tohto pradávneho leviatana, ktoré nedávno vykopali v peruánskej púšti, naznačujú, že mohol vážiť až 340 ton, čím spochybnil status vráskavca obrovského ako najťažšieho živočícha.

Keď Alberto Collareta prvýkrát uvidel stavce vyhynutého zvieraťa veľkosti balvana, nemohol uveriť tomu, čo vidí. Rozmýšľal, ako sa taký veľký tvor vôbec mohol pohybovať.

„Mal som pred sebou niečo, čo sa nepodobalo ničomu, čo som kedy videl,“ povedal Collareta, výskumník z Univerzity v Pise a spoluautor štúdie uverejnenej v stredu v časopise Nature, ktorá opisuje čerstvo objavený druh obrovskej prehistorickej veľryby.

Panujúca skepsa

Gigantické zviera, ktoré jeho objavitelia nazvali Perucetus colossus alebo jednoducho P. colossus, nestanovuje iba nový rekord vo veľkosti. Núti tiež vedcov prehodnotiť predstavy o tom, ako sú zvieratá schopné dorásť do gigantických rozmerov.

„Je tu ďalší spôsob, ako môžu narásť,“ povedal Hans Thewissen, paleontológ a odborník na evolúciu veľrýb z Lekárskej univerzity v severovýchodnom Ohiu. Tvor s telom, ktoré sa podobalo skôr na lamantína než na vráskavca obrovského, zjavne robil niečo iné ako ostatné veľryby, aby si udržal svoju obrovskú hmotnosť.

Nie všetci sú však presvedčení, že tento kolos, hoci je nepochybne veľký, je skutočne mohutnejší ako vráskavec obrovský. Výskumný tím priznáva, že ich odhady telesnej hmotnosti tohto zvieraťa sa pohybujú v širokom rozpätí od 85 ton až po 340 ton. Tím exhumoval len čiastočnú kostru bez lebky, čo niektorých vedcov vedie k tvrdeniu, že je potrebných viac fosílií, kým niekto určí nového šampióna ťažkej váhy živočíšnej ríše.

„Nemyslím si, že o tejto skupine veľrýb vieme dosť na to, aby sme sa mohli vyjadriť k tomu, ktorá interpretácia jej telesnej hmotnosti je tá správna,“ povedal Nick Pyenson, paleontológ zo Smithsonovho inštitútu. „Som naozaj skeptický k týmto vysokým odhadom.“ Dodal však, že „je jasné, že bol naozaj veľký“.

V živočíšnej ríši je zvyčajne dobré byť veľký. Je ľahšie odradiť predátorov, postarať sa o mláďatá a pohybovať sa, keď je zviera veľké a vládne. Existuje však mnoho faktorov, ktoré sú na ťarchu ťažkého zvieraťa. Na súši je jedným z najväčších problémov gravitácia - nohy musia byť také silné, aby udržali kostru tvora.

Vo vode pomáha vodným živočíchom vztlak, vďaka ktorému sa v priebehu vekov nafúknu do obrovských rozmerov.

Vráskavce ozrutné a ich príbuzní sa do súčasnej veľkosti vyvinuli až v posledných niekoľkých miliónoch rokov po tom, čo im náhly vzostup oceánskych vôd poskytol hojnosť krilu, ich obľúbenej potravy, ktorá im pomohla rásť.

Kolosálna veľryba z Peru

Skamenené pozostatky veľryby Perucetus colossus staré 39 miliónov rokov, s rebrami dlhými viac ako meter a stavcami, z ktorých každý váži viac ako 90 kilogramov, si po svojom objavení pred 13 rokmi vyžiadali viacero terénnych akcií na exhumáciu z úpätia hory v údolí Ica v južnom Peru. Vedecký názov tohto živočícha znamená „kolosálna veľryba z Peru“. Exemplár sa dnes nachádza v Prírodovednom múzeu v Lime.

Jeho kosti boli hrubé a kompaktné, skôr ako u hrocha než u vráskavca, čo naznačuje, že nehľadal rýchlo sa pohybujúcu korisť, napríklad kril.

Musel robiť niečo iné, aby si udržal svoju hmotnosť. Výskumný tím namiesto toho uviedol, že P. colossus sa mohol živiť z morského dna, chrúmať morskú trávu, hodovať na živočíchoch žijúcich na dne alebo hľadať mŕtvoly.

Vzorka Perucetus colossus je prevezená z miesta pôvodu v peruánskej púšti do Prírodovedného múzea v Lime. (zdroj: Giovanni Bianucci)

Niektoré z týchto hypotéz sú však problematické. Po prvé, nie je známe, že by sa veľryba živila rastlinami. Po druhé, na uživenie takého veľkého požierača zdochlín, ako je P. colossus, by bolo treba veľa mŕtvych zvierat. „Ťažko si predstaviť, koľko mŕtvol by bolo potrebných na uživenie tohto zvieraťa,“ povedal Thewissen.

Nech už sa živil akokoľvek, objav odhaľuje, že existuje viacero spôsobov, ako sa veľryby môžu vyvinúť na giganty.

„Je jasné, že Perucetus colossus ukazuje, že existuje mnoho, mnoho ďalších spôsobov, ako sa stať veľrybou,“ povedal Pyenson. „A my sme ešte všetky tieto spôsoby neobjavili. Takže je to naozaj zaujímavé.“

Potrebná lebka

Výskumný tím priznáva, že ich predstavy o strave objavu sú špekulatívne. Priznávajú aj to, že ich odhady veľkosti veľryby sa pohybujú v širokom rozpätí, čo je spôsobené mnohými chýbajúcimi časťami kostry a neistotou, ako najlepšie priradiť svaly ku kostiam v 3D modeloch.

„V našom prístupe sme boli mimoriadne konzervatívni a neposkytujeme jeden odhad, ale rozsah hodnôt,“ povedal Eli Amson, výskumný pracovník Štátneho prírodovedného múzea v Stuttgarte, ktorý je spoluautorom článku.

Poznamenal, že nižší odhad 85 ton je stále „väčší ako niektoré dospelé veľryby modré“ a uviedol, že jeho tím nemôže jednoznačne určiť, či je ťažší Perucetus colossus alebo vráskavec obrovský. „Môžeme však s veľkou mierou istoty tvrdiť, že jeho hmotnosť sa pohybovala na úrovni hmotnosti veľryby modrej,“ dodal.

Jediný spôsob, ako získať lepšiu predstavu o tom, aký bol život - a objem – živočícha P. colossus, je nájsť viac fosílií. Výskumný tím preto plánuje pokračovať v hľadaní kostí v peruánskej púšti.

Na vrchole zoznamu želaní je lebka, ktorá by pomohla vyriešiť záhadu, čo presne Perucetus colossus jedol, aby bol taký veľký. „Skutočne potrebujeme lebku,“ dodal Collareta.