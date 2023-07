Umelá inteligencia prešla Turingovým testom. Je inteligentná?

(Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka.

Nebolo otázkou, či. Ale iba kedy a ako presne.

ChatGPT prešiel Turingovým testom. Nie je to žiadne prekvapenie, pretože takéto veľké štatistické jazykové modely sú vymyslené práve tak, aby sa tvárili ako zmysluplná konverzácia. Takže testom, ktorý pokúša zmysluplnosť konverzácie, by mali už z princípu a relatívne jednoducho prejsť.

Znamená to však, že sú naozaj inteligentné? Pretože to bolo jedným z cieľov Alana Turinga: vymyslieť spôsob, ako zistiť, či majú stroje inteligenciu (alebo to aspoň nedokážeme rozlíšiť). A – so všetkou úctou k ChatGPT - stačí vám s ním stráviť pár minút... a možno ho naslepo neodlíšite od človeka. Ale že by bol dvakrát inteligentným?

Problémom je, že tu opúšťame doménu inžinierstva či prírodných vied a púšťame sa na územie filozofie: čo je to vlastne byť inteligentným? Čo je to byť rozumným? A ako to spoznáme?

Sú skrátka testy, ktoré dnešné umelé inteligencie zvládnu ľahko, a iné (napríklad riešenie skladačiek a skladanie puzzle), ktoré im robia vážne problémy. Pretože sú to stále nástroje, a to veľmi špecifické a úzko orientované. Zatiaľ, našťastie, iba kladivá – i keď veľmi sofistikované.

Občas sa v redakcii rozprávame, či už sme tam. Či už ju vidíme, singularitu.