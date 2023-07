Hodinky TicWatch Pro 5 majú duálny displej. Spojíte ich len s Androidom

Univerzálne hodinky so systémom od Google.

Hodnotenie 8 / 10 TicWatch Pro 5 Páči sa nám: dvojica displejov konštrukcia dizajn rozumná cena množstvo informácií o aktivitách a zdraví Nepáči sa nám: len pre Android smartfóny nabíjací kábel Cena: 359 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Mobvoi

Môžete ich kúpiť vo forme náramkov na ruku, či hodiniek so štvorcovým, alebo klasickým okrúhlym displejom. Múdre hodinky a fitnes náramky sú dostupné už dlhé roky, no po konštrukčnej stránke nás dokáže prekvapiť len málo modelov.

Apple sa roky drží svojho zaužívaného dizajnu, Huawei si osvojil luxusný vzhľad, Fitbit pod vedením Googlu zaradil spiatočku a Garmin stále láka hlavne športovcov. Zvyšok trhu okupujú rôzne menšie značky, pri ktorých sa len ťažko hľadajú netradičné kúsky.

Výnimkou je TicWatch Pro 5, nástupca naozaj netradičných múdrych hodiniek. Tie ako prvé na trhu priniesli duálny displej - nad farebným AMOLED displejom majú totiž druhý displej vzhľadu klasického LCD, aký poznáte z bežných digitálnych hodiniek.

S kvalitnejšou konštrukciou

Prvá generácia hodiniek s duálnym displejom vsadila primárne na plastové materiály. Hodinky aj napriek tomu boli pevné a pôsobili prémiovým dojmom. Novinka v tomto smere ponúka výrazne viac, no zároveň si zachováva rozumnú hmotnosť.

Plast sa z konštrukcie úplne nevytratil, tvorí celú spodnú časť s výnimkou senzorov, ktoré sú schované za sklom. Hlavná časť hodiniek, ktorá najčastejšie prichádza do nechceného styku s rôznymi objektami, je tvorená z kovu.

Nie tak úplne bežného, ale z hliníku série 7000. Navyše aj spomínaný plast nie je úplne normálny, ale vystužený. Obavy o prežitie hodiniek preto nie sú namieste, pokojne ich so sebou zoberte na vysokohorskú túru, či do bazéna.

Výrobca priamo uvádza možnosť kúpania sa s nimi, no pri potápaní by sme boli už opatrnejší. Hodinky zároveň spĺňajú normu MIL-STD-810H a displej chráni Corning Gorilla Glass.

Základ pre bežné denné nosenie je teda veľmi slušný, platí to rovnako pre nie veľmi aktívneho jedinca pracujúceho z domu, ako aj pre náročného športovca, alebo turistu často sa pohybujúceho po horách.

V tom druhom prípade je rozumné zvážiť dokúpenie ochranného sklíčka, keďže luneta je oproti displeju vyššia len o necelý milimeter. Klasické stretnutia so zárubňami síce na našich hodinkách nezanechali žiadnu pamiatku, ale je rozumnejšie myslieť dopredu, ako neskôr hľadať servis.

V balení nájdete okrem hodiniek a bežného silikónového remienka nabíjací kábel s klasickou USB koncovkou. V dobe moderného USB Type-C je to krok späť a krokom späť je aj klasické kontaktné nabíjanie.

Na bezdrôtové nabíjanie so stojančekom zabudnite, spoločníkom vám bude jedine špeciálny kábel, aký bežne v obchode nezoženiete. Nie sme veľkí fanúšikovia nabíjačiek s vystúpenými konektormi, keďže riziko ich poškodenia pri cestovaní nie je zanedbateľné.

Nabíjací kábel v bežnom obchode nekúpite. (zdroj: Matúš Paculík)

Dokonalá kombinácia displejov

Medzi najväčšie súčasné problémy múdrych hodiniek patrí spotreba displeja. Kvôli zachovaniu čo najmenšej hmotnosti a rozmerov nemôže byť batéria veľká a tak firmy bojujú o každú mAh a hodinu výdrže na jedno nabitie.

Samotné čipy veľkú spotrebu nemajú a senzory potrebujú skutočne len malý zlomok energie. Riešenie tohto problému v podobe dvojice displejov je elegantné a stále netradičné.

Displeje sú kruhového tvaru, ten hlavný má uhlopriečku 1,43 palca, rozlíšenie 466 x 466 bodov a vďaka technológii AMOLED aj pekné farby. Jas sa v porovnaní s predchádzajúcou generáciou zlepšil, no stále za drahšou konkurenciou mierne zaostáva.

Čiernobiely FSTN displej má len zlomok spotreby a pokojne ho môžete mať aktívny aj počas celého dňa. Jeho podsvietenie sa aktivuje automaticky podvihnutím ruky, počas dňa ho samozrejme nepotrebujete.

Čiernobiely displej je perfektne čitateľný aj počas slnečných letných dní a systém ho primárne používa aj počas tréningov, kedy je neustále aktívny. Zobrazí vám všetky potrebné základné informácie ako je dĺžka tréningu, aktuálny čas, tep, či vzdialenosť.

Novinkou je jeho viacfarebné podsvietenie, reprezentujúce aktuálny stupeň zaťaženia pri tréningu. Nemusíte si tak sledovať presný tep, už zo zafarbenia displeja viete, či ste v správnom tempe, alebo by ste mali pridať, či ubrať.

Jednoduchý displej je veľmi dobre čitateľný počas dňa a aj počas noci. Problémom je len krátka doba počas súmraku a úsvitu, keď sú informácie slabo viditeľné bez podsvietenia, no zároveň podsvietenie nie je dostatočne intenzívne.

Dvojica displejov má skutočne svoj význam. (zdroj: Mobvoi)

Systém je od Google

Predchádzajúca generácia hodiniek mala systém Wear OS 2 od Google, novinka má aktualizovanú verziu 3.5. Zmien je viacero, no dali by sa opísať hlavne ako výrazné zlepšenie používateľského zážitku.

Google sa za posledné roky posunul výrazne vpred a jeho systém určený pre nositeľné zariadenia je konečne aj plne použiteľný. Učesaný vzhľad je pritom len malou časťou, ktorá prešla zásadnou zmenou.

Pre fungovanie je vyžadovaný smartfón so systémom Android 8.0, alebo novším. Aplikáciu Android Wear používať nemusíte, firma má vlastnú s názvom Mobvoi Health. Je prepracovaná, rýchla a bez zbytočných chýb.

Priamo v nej spárujete svoje nové hodinky so smartfónom, upravíte potrebné nastavenia, pridáte si nový ciferník a aj uvidíte všetky informácie o vašej aktivite a zdravotnom stave.

Nastavenia hodiniek v aplikácii. (zdroj: Matúš Paculík)

Na ovládanie môžete využiť buď dotykovú obrazovku, alebo dvojicu hardvérových prvkov na pravej strane hodiniek. Jedným je tlačidlo, ktoré vám zobrazí posledné aplikácie, prípadne s ním vypnete alebo reštartujete hodinky.

Druhým ovládacím prvkom (korunkou) môžete zároveň aj otáčať, takže funguje podobne, ako pri klasických mechanických hodinkách. Svoje využitie nájdete na viacerých miestach, či už pri prepínaní medzi obrazovkami, pri posúvaní obsahu, alebo zmene zobrazených informácií na jednoduchom displeji a počas športových aktivít.

Reakcie na vaše dotyky a otáčanie korunkou sú dostatočne rýchle, hodinky sú subjektívne podobne rýchle ako konkurencia od Samsungu, no o niečo pomalšie ako hodinky od Apple.

Do hodiniek si môžete nainštalovať aj rôzne aplikácie, nechýba Peňaženka Google pre bezkontaktné platby a ani Mapy Google, pri ktorých funguje korunka na rýchle priblíženie, alebo oddialenie pohľadu.

Hlavným hardvérovým lákadlom je čip Snapdragon W5 Plus Gen 1, energeticky menej náročný a o polovicu rýchlejší, ako jeho predchodca. Pre spojenie s Android smartfónom tak aktuálne nemôžete mať nič lepšie.

Používateľské rozhranie hodiniek. (zdroj: Matúš Paculík)

Športom ku zdraviu

Na hlavnej obrazovke aplikácie uvidíte váš týždenný progres v aktivite – koľko aktívnych minút ste zatiaľ zaznamenali a koľko aktivít absolvovali. Zároveň vám aplikácia ukáže čas, za ktorý budete plne pripravení na ďalší tréning.

Zariadenie zistí všetky informácie, ktoré nájdeme aj pri konkurencii. Pri tepe ukáže jeho pokojovú hodnotu, hraničné hodnoty a dokonca dokáže upozorniť aj na viacero závažných problémov, ako je napríklad komorová extrasystola.

Či je v týchto prípadoch zariadenie skutočne presné a dá sa naň spoľahnúť, ale v našich podmienkach nedokážeme zistiť. Výhrady máme k pokojovému tepu, ktorého hodnota bola pri našich testoch neprirodzene vysoká.

V porovnaní s hodinkami od Huawei, Fitbit a Apple určuje TicWatch túto hodnotu zjavne úplne odlišne a pokojne ju zvýši z 58 na 70 úderov za minútu. Naopak, pri hodnote VO2 Max bol výsledok plne porovnateľný s tým, čo o nás zistil Huawei a Apple.

Spoľahnúť sa môžete aj na presnosť merania krokov a športových aktivít. Samozrejme pre tých najnáročnejších je tu Garmin, no TicWatch ponúka slušné štatistiky aj pre stredne náročných bežcov.

Tí uvidia nielen základné štatistiky ako je priemerný tep, rýchlosť, spálené kalórie, alebo hodnotu VO2Max. Aplikácia zobrazí presné rozdelenie zaťaženia počas tréningu, priemerný počet krokov a aj ich dĺžku. Užitočná je aj mapa so znázornením celej trasy a farebným vyjadrením rýchlosti pohybu.

Hodinky poznajú viac ako sto tréningových režimov, vrátane tých netradičných, ako je chytanie rýb, či korčuľovanie. Množstvo z režimov pokojne nahradí jeden určený pre kardio.

Používanie hodiniek počas športových aktivít je bezproblémové. Vďaka menšej hmotnosti a normálnym rozmerom nás neobťažovali pri žiadnej aktivite a jednoduchý displej si dobre plnil svoju úlohu.

Navyše jeho podsvietenie farebne odlíšené na základe tepu je skvelou pomôckou pre rýchlu úpravu tempa. V podstate sa ani nemusíte sústrediť na žiadne informácie, len zodvihnete ruku a hneď viete, či ste v správnom tempe. Elegantne jednoduché.

Fanúšika detailných informácií o aktivitách a zdravotnom stave aplikácia poteší. (zdroj: Matúš Paculík)

Spoločník na každý deň

Múdre hodinky a fitnes náramky treba nabíjať a práve aj od frekvencie tohto úkonu závisí celkový komfort ich používania. Výrobca sľubuje až 80 hodín na jedno nabitie, takže nabíjačku by ste mali hľadať približne len raz za tri dni.

Skutočnosť sa od sľubov veľmi nelíši, aj keď samozrejme tí športovo aktívnejší budú nabíjať pokojne aj každý druhý deň. Výdrž závisí aj frekvencie používania hodiniek a od toho, či počas noci budete využívať špeciálny režim.

Ten vypína všetky smart funkcie a hodinky fungujú len s jednoduchým displejom, snímajú všetky potrebné zdravotné informácie a zobudia vás podľa nastaveného budíka. Po zobudení musíte chvíľu čakať, kým sa spustí plnohodnotný operačný systém.

Reálna výdrž je lepšia ako pri Apple Watch Ultra a lepšia aj v porovnaní s hodinkami od Samsungu. No hodinky zaostávajú za niektorými modelmi od Garminu, Fitbitu a aj Huawei. Na to by ste mali rozhodne myslieť, lebo viac ako tri dni výdrže dosiahnete len v prípade vypnutia viacerých funkcií.

Tento krok nedáva zmysel, keďže sila hodiniek je aj v informáciách, ktoré vám poskytnú počas dňa aj noci. To v spojení so sledovaním a analýzou športových aktivít uspokojí aj stredne náročného amatérskeho športovca.

TicWatch Pro 5 sú skvelé múdre hodinky, ktoré meškajú minimálne pol roka. Pod stromčekom by sa vynímali skvelo, no teraz majú okolo seba silnú konkurenciu v podobe noviniek od Huawei a na scénu prichádza aj nová generácia od Samsungu.

(zdroj: Matúš Paculík)

Parametre

Čip: Snapdragon W5 Plus Gen 1

Pamäť: 2 GB

Dáta: 32 GB

Displej: 1,43“ AMOLED + ULP LCD

Komunikácia: BT 5.2 + Wi-Fi 2,4 GHz, NFC

GNSS: GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS

Hmotnosť: 44,3 g

Batéria: 628 mAh

Odolnosť: MIL-STD-810H

Systém: Wear OS 3.5