Hlasná hudba na festivaloch až o polovicu znižuje aktivitu netopierov, môže zhoršiť biodiverzitu

Netopiere sú odkázané na zvuk.

LONDÝN. Letné hudobné festivaly podľa vedeckej štúdie znižujú až o polovicu nočnú aktivitu niektorých druhov netopierov, informuje denník Independent.

Prvé vedecké dôkazy o negatívnom vplyve festivalov na aktivitu netopierov predložili vedci z Univerzity v Bath a Západoanglickej univerzity v Bristole.

Zistili, že samotná hlasná hudba bez ďalších faktorov spojených s festivalmi, ako je osvetlenie, narúša život niekoľkých druhov netopierov.

Štúdiu publikovali v časopise British Ecological Society Journal Ecological Solutions and Evidence.

Hlasná hudba obmedzila nočnú aktivitu netopierov rodu nyctalus (napr. raniak hrdzavý) až o 47 percent. Tolerantnejšie netopiere rodu pipistrellus (napr. večernica hvízdavá) znížili svoju aktivitu o 32 percent.

Netopiere ako nočné živočíchy sú odkázané na zvuk, aby zbierali informácie o svojom okolí vrátane navigácie, hľadania potravy, párenia a vyhýbania sa predátorom.

Zhoršenie biodiverzity

Vedci si vybrali poloprírodnú krajinu na okraji lesa susediacu s pastvinami, čo sa podobá miestam organizácie festivalov.

Experiment robili na desiatich lokalitách v juhozápadnom Anglicku a južnom Walese v auguste a septembri 2021 počas dvoch nocí. Jednej tichej a druhej s prehrávaním hudby na úrovni 100 decibelov.

Hralo 5 skladieb - Bootylicious od Destiny's Child, Untold Stories od C3B, War Pigs od Black Sabbath, Life Gets Better od Ed Solo & Skool of Thought a Seventeen od Sharon Van Etten.

Hudba hrala 10 minút, potom bolo 10 minút ticho len s prirodzeným hlukom okolia. Pokus trval dve hodiny po západe slnka. Aktivitu netopierov sledovali na hraniciach lesa 2 m, 20 m a 40 m od reproduktorov.

Štúdia je dôležitým doplnkom k slabej dôkazovej základni o negatívnom vplyve hluku na prírodu a môže pomôcť pri presadzovaní politík obmedzenia nadmernej hlučnosti v nočných hodinách.

"Vzhľadom na to, že hudobné festivaly sú v Spojenom kráľovstve všadeprítomné a čoraz častejšie sa konajú na miestach, ktoré sú dôležité pre miestnu prírodu, ich plánovanie treba usmerňovať. Inak sa miestna biodiverzita môže zhoršiť," povedal Jack Hooker, postgraduálny výskumník zo Západoanglickej univerzity v Bristole.