Štvordňový pracovný týždeň väčšinou zatrhne nové vedenie

Ešte je priskoro zaviesť ho plošne.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Alex Soojung-Kim Pang, programový riaditeľ organizácie 4 Day Week Global, sa nazdáva, že už teraz sa množstvo firiem pohráva s kratším pracovným časom. Podľa jeho názoru sa však nerobí dosť pre to, aby sa zistilo, čo funguje a čo nie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zatiaľ historicky najväčší pokus o štvordňový pracovný týždeň ukázal, že väčšina zúčastnených britských podnikov sa nechce vrátiť k päťdňovému štandardu. Portugalsko zase nedávno začalo vládou financovaný pilotný projekt kratšieho pracovného času. Nevieme však dosť o firmách, ktoré z projektu skúšobného štvordňového týždňa vypadli alebo ktoré sa doň vôbec nezapojili.

„Prepracovanosť sa stala znakom úspechu, ale dlho nepotrvá,“ povedal Pang. „Z historického hľadiska je trendom v oblasti pracovného času využívanie technológií, ktoré nám všetkým umožňujú pracovať menej.“

Pracovná zmena sa dotkla aj Panga, ktorý žije v Silicon Valley, „hlavnom meste hojnosti a vyhorenia“. V rámci konferencie v Kráľovskej opere v Londýne hovoril o spoločnostiach, ktoré neuspeli v teste štvordňového týždňa, o uzákonení kratšieho pracovného času a o tom, ako dospel k svojej pracovnej filozofii. Nápoveď: Je to opak filozofie tenoristu Placida Dominga „ak odpočívam, hrdzaviem“, ktorú vyslovil v rozhovore týždeň pred vystúpením v tej istej opere.

V článku sa dočítate o: čase zavedenia štvordňového pracovného týždňa,

dôvodoch prerušených pokusov,

ekonomických obavách.

Máte štvordňový pracovný týždeň?

Pracujem kratší pracovný týždeň, ale nie štyri dni, pretože náš tím a klienti sú rozmiestnení na štyroch kontinentoch. Väčšina mojich dní zahŕňa nárazovú prácu veľmi skoro ráno a potom opäť večer. Pracujem však tvrdo, aby som pracoval menej. Ak robíte prácu, ktorú naozaj milujete, mali by ste byť schopní nájsť spôsoby, ako ju vykonávať. Spôsoby, ktoré si nevyžadujú, aby ste vyhoreli.

Začal som to robiť, keď som písal svoju knihu Rest: Why You Get More Done When You Work Less z roku 2016, ktorá je o úlohe voľného času a koníčkov v živote plodných a kreatívnych ľudí. Začal som robiť veci, ktoré robili ľudia, o ktorých som písal - poobede som si zdriemol, vstával som veľmi skoro, aby som mohol písať. Bola to skvelá škola toho, ako dosiahnuť vrchol produktivity bez toho, aby sa predĺžil pracovný čas.

Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že zamestnanci by mali mať právo pracovať z domu. Mali by sme mať právo aj na štvordňový pracovný týždeň?