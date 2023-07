Aj vy máte silný názor na medvede?

(Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka.

Dnes by to mohlo byť pokojne aj o medveďoch.

Najskôr som sa totiž chcel rozhorčovať: celá každoročne sa opakujúca debata o medveďoch, ich premnožení a strieľaní je totiž dokonalou ukážkou uneseného myslenia a iracionality v nás.

Medvede sú totiž naoko jednoduchá téma, ktorej každý rozumie: buď ste za, alebo proti. Potom by sme si mohli dať exkurziu do praktickej politiky a politológie, rozprávať niečo o populistických technikách a o tom, ako si najskôr musíte vytvoriť nepriateľa, aby ste potom mohli proti nemu aktivizovať voličov.

Mohli by sme rozprávať o kríze odbornosti a autorít, pousmiať sa nad prezidentkou, ktorá z toho pomohla vytvoriť politickú (nie odbornú) tému, a pohádať sa, kde sa končia hranice politiky (nikde).

Rýchlo by sme skončili pri filozofii: pýtali sa, či je človek naozaj mierou všetkých vecí, či tu pred nás vodili druh za druhom, aby sme ho pomenovali, postarali sa a robili si, čo len chceme; mohli by sme špekulovať o utilitarizme a etických hraniciach i zodpovednosti jediného vrcholového predátora (nás) na tejto planéte.

Nakoniec by sme sa dobre povadení rozišli. Pretože je úplne legitímne mať strach vrátane strachu z medveďov – a je smiešne sa takémuto strachu konkrétnych jednotlivcov vysmievať. Akurát je namieste vysmievať sa politikom, ktorí z toho robia tému predvolebnej kampane.

Zaujímavejšie je však čosi iné.

Mám obľúbenú frázu, ktorá geniálne opisuje konflikt vedy a politiky: „Politici chcú od vedy počuť jednoduché odpovede na zložité otázky. Lenže veda prináša zložité odpovede ešte aj na tie najjednoduchšie z nich.“

Tak totiž funguje svet.

Vrátane medveďov. Nie je nič ako za a proti: je to výsostne odborná téma a odborná je nielen v rovine biológie, ekosystémov a mechanizmov biotopov. Je to téma odborná aj pre sociológov, etikov či tvorcov verejných politík.

Pretože tá batéria otázok je široká: koľko, ako to vieme, ako to zistíme, s akou odbornosťou, koľko ich chceme, kde, podľa akého kritéria, akú legitimitu má takéto rozhodnutie, aký je jeho úžitok, kto bude tento úžitok konzumovať a prečo, koľko nás to celé bude stáť, sú to efektívne minuté prostriedky a ako to verejnosti všetko následne komunikovať a tak ďalej...

Zložité, však.

Ak sa vás nabudúce bude niekto pýtať, či ste „za“, alebo „proti“, spravte radšej krok vzad. Svet nie je čierno-biely. A veda by takéto zjednodušenia nikdy nemala podporovať.

Takže dnes by to mohlo byť pokojne aj o medveďoch. Ale nie je.

Objav týždňa

Fosília zápasu cicavca a dinosaura. (zdroj: Gang Han/Canadian Museum of Nature)

Zvyčajne ten príbeh rozprávame takto: cicavce boli také maličké, zúfalé, ale prispôsobivé tvory, ktoré sa vo svete dinosaurov ukrývali pred všetkými ostatnými. A až po náraze telesa využili príležitosť a ovládli našu planétu.

Nový výskum však ukazuje čosi iné. Vedci totiž narazili na vôbec prvý priamy dôkaz toho, že aj cicavce mohli byť predátormi a napádali veľké dinosaury. Čínski výskumníci objavili fosíliu starú 125 miliónov rokov, ktorá zachytáva mäsožravého cicavca, ako práve útočí na väčšieho bylinožravého dinosaura.

Skamenelina zároveň spochybňuje rozšírenú predstavu, že dinosaury sa cicavcov nemuseli obávať. Dinosaurus z rodu Psittacosaurus bol veľký asi ako dnešné väčšie psy, cicavec druhu Repenomamus robustus pripomínal dnešných jazvecov.

Štúdia: Jordan C. Mallon, An extraordinary fossil captures the struggle for existence during the Mesozoic, Scientific Reports (2023).