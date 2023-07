Horúčavy trápia aj psy. Veterinárka radí, ako im pomôcť

Dlhé vychádzky môžu byť nebezpečné.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Aj keď je vonku tak horúco, že by ste si na chodníku mohli pražiť vajce, váš pes stále potrebuje chodiť von.

Extrémne horúčavy môžu mať pre psy ničivé a bolestivé následky vrátane spálených labiek, vyčerpania z tepla, úpalu a smrti.

Sarah Carotenuto, docentka na University of Arizona College of Veterinary Medicine, ktorá už dvadsať rokov pracuje v oblasti pohotovostnej veterinárnej starostlivosti, vysvetľuje, ako udržať psy v bezpečí a pohode aj počas extrémnych horúčav.

V článku sa dočítate o: príznakoch prehriatia,

tom, ako ochladiť psa v exteriéri aj v interiéri,

psích plemenách, ktoré v letných horúčavách trpia najviac,

ochrane a ošetrení psích labiek,

bezpečnosti psa v okolí akejkoľvek vody.

Kedy je už príliš horúco na prechádzku so psom?

Veľmi záleží na tom, či je váš pes na horúčavy aklimatizovaný, alebo nie. Ak ste sa napríklad nedávno presťahovali na naozaj horúce a vlhké miesto, je na mieste opatrnosť, a teda von treba ísť za úsvitu a za súmraku, pretože pes bude potrebovať čas na to, aby si zvykol na novú klímu.

Uistiť sa, že pes je aklimatizovaný, je veľmi dôležité. Ak nemôžete položiť ruku na chodníku na dlhšie ako päť sekúnd bez toho, aby ste pocítili silné teplo, chodník je pre psie labky prihorúci.

Čo sa považuje za dostatočne krátku prechádzku v extrémnych horúčavách?

Leto nie je vhodný čas, kedy začať s tréningom, najmä ak máte vy sami alebo váš pes nadváhu a nie ste vo forme. Prechádzka nesmie trvať dlhšie ako desať až 15 minút v najchladnejšej časti dňa. Uistite sa, že váš pes sa môže ľahko ochladiť, keď sa vráti dovnútra. To znamená, že ak sa aj zadýcha, do piatich minút sa môže vrátiť k normálnemu dýchaniu a nadmerne sa nenamáha.

Príznakmi prehriatia psa sú veľmi červené uši, veľmi červené ďasná, dychčanie aj po piatich minútach v pokoji... Samozrejme, ak sa im jednoducho nechce ísť ďalej na prechádzke, je to celkom dobré znamenie. Vychádzka počas extrémnych horúčav slúži naozaj len na vyprázdňovanie a nadýchanie sa čerstvého vzduchu.

Ako psovi pomôcť ochladiť sa počas prechádzky?

Vezmite vodu a majte ju k dispozícii, aby sa mohol napiť. Môžete si vziať aj fľašu s rozprašovačom a ventilátorom. Ak nechcete byť vonku tak dlho bez vody vy, nežiadajte to ani od svojich zvierat.

Ako môžete pomôcť svojmu psovi ochladiť sa, keď sa vrátite z prechádzky?

Dajte mu vodu. Môžete mu dať aj ľadovú drvinu alebo kocky ľadu. Na výrobu kociek ľadu môžete použiť napríklad kurací vývar s nízkym obsahom sodíka. Svoje zviera môžete tiež zvlhčiť, aby ste mu pomohli ochladiť sa odparovaním.

Užitočné je aj mať studenú podlahu, na ktorú si pes môže ľahnúť. Ventilátory sú výborné, ale určite na nich majte kryt, aby do nich pes nestrkal tvár a nespôsobil si zranenia.

Existujú konkrétne plemená psov, ktoré sú mimoriadne citlivé na teplo?

Je niekoľko takých, ktoré treba v letných horúčavách veľmi pozorne sledovať. Prvým sú arktické plemená - všetko, čo vyzerá, že by malo ťahať sane. Dôvodom je, že majú veľmi hrubú podsadu, ktorá ich má chrániť v snehu, ale bohužiaľ, zároveň skvele zadržiava teplo. Rovnako je to s akýmkoľvek veľkým psom, napríklad nejakým pastierskym plemenom, ktoré má veľmi hustú srsť.

Druhým typom, ktorý to má veľmi ťažké, sú psy s plochou tvárou, ktoré sú známe ako brachycefalické plemená. Normálna anatómia psa je akoby vtesnaná do menšej tváre. Majú viac mäkkého podnebia a viac jazyka, s ktorým sa musia popasovať a dostať ho z cesty, aby si mohli vymieňať teplo a vzduch, teda dýchať, čo je hlavný spôsob, akým pes zo svojho tela odvádza teplo.

Majú psy nejaké už existujúce ochorenia alebo vlastnosti, v dôsledku ktorých je pre ne teplo nebezpečnejšie?

Tí z nás, ktorí môžu mať vyššiu hmotnosť, to budú mať v horúčavách ťažšie a rovnako je to aj so psami. Ďalšia vec, ktorá bude problematická, je artritída, ktorú môžu mať staršie psy - jednoducho im to bude trvať dlhšie na prechádzkach, a tak budú vystavené väčšiemu teplu. Psy s už existujúcimi problémami s dýchaním sú takisto viac ohrozené.

Aké sú najčastejšie núdzové situácie súvisiace s teplom, s ktorými sa stretávate pri psoch?

Najčastejšími núdzovými situáciami súvisiacimi s teplom sú úpaly domácich zvierat ponechaných vonku. Len čo telesná teplota prekročí 41 stupňov Celzia, začnú sa v tele meniť bielkoviny, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi.

Majiteľom často vysvetľujem, že je to ako s vajcom. Keď ho vyberiete zo škrupiny, je tekuté, ale keď naň pôsobíte teplom, stanú sa z neho raňajky. Nemôžete sa dostať k tomu, aby sa vaše raňajky vrátili späť k tekutej forme a presne to sa deje s bielkovinami v psom tele, keď sa prehrejú. Je to veľmi, veľmi nebezpečné. Keď sa to stane, predisponuje ich to k ďalším úpalom a môže im to privodiť veľa závažných sekundárnych ochorení.

Kedy by mal pes okamžite navštíviť veterinára?

Ak má váš pes teplotu vyššiu ako 41 stupňov Celzia, ide o naliehavú zdravotnú situáciu. Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je použiť vlažnú vodu - nie studenú alebo ľadovú - iba vlažnú, aby ste ho začali ochladzovať. Potom ho okamžite odvezte k veterinárovi.

Ďalším príznakom stresu z tepla je zviera, ktoré dýcha, je horúce a červené a jednoducho sa nedokáže upokojiť - ani v prípade, že sa použije ventilátor alebo klimatizácia a leží na chladnej podlahe. Ak sa im naďalej veľmi ťažko dýcha, nie sú dostatočne ochladené a mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

Ak by ste mali niekedy pochybnosti, zavolajte na pohotovostnú ambulanciu.

Ako môžu majitelia psov zmierniť popáleniny labiek?

Jednoduchá vec, ktorú môžete urobiť na zmiernenie popálenín labiek, je jednoducho si zaobstarať štyri malé topánky, ktoré dáte svojmu psovi na labky. Mne sa najviac páčia silikónové, pogumované návleky. Niektorí ľudia ich používajú v chlade, aby sa psom medzi prsty nedostal ľad, ale sú veľmi užitočné aj v horúčave, aby zabránili popáleninám.

Obzvlášť sa mi pozdávajú tie, ktoré majú suchý zips, ktorý sa obopína okolo členku, takže sa nezošmyknú. Vášmu psovi bude trvať len chvíľu, kým si na ne zvykne. Prvýkrát bude zrejme skákať ako nejaké srnča.

Ako zistíte, či má váš pes spálené labky?

Prvé, čo uvidíte, je, že presunie hmotnosť z postihnutej labky. Často si budú labky aj olizovať. Keď labku otočíte, uvidíte takmer odlupujúcu sa kožu na malých vankúšikoch labiek. Ak sa to stane, určite je to dosť bolestivé a odporúčala by som navštíviť veterinára.

Je niečo, čo môžete urobiť doma na liečbu popálenín labiek?

Určite ju môžete umyť a natrieť niečím, napríklad gélom z aloe vera. Antiseptická masť na rany je tiež bezpečná.

V horúčavách môžu majitelia vziať svoje psy na kúpalisko alebo ich nechať hrať sa vo vode. Aké nebezpečenstvo to predstavuje?

Nemôžeme jednoducho predpokladať, že psy vedia plávať. V prvom rade ich musíme pozorne sledovať. Vždy by som odporúčala mať pre psa záchrannú vestu, najmä ak sa berie na loď.

Po druhé, veci ako striekacie hadice alebo postrekovače sú naozaj, ale naozaj zábavné na hryzenie. Je to skvelá zábava. Problémom však je, že ak nemajú vypínač a psy nemôžu prestať piť vodu, môže to viesť k akútnej intoxikácii vodou.

V podstate ide o to, že sa psovi zriedi sodík do takej miery, až nastane opuch mozgu. Je preto veľmi dôležité, aby ste svojho psa pri vode pozorovali, najmä počas prvých pár chvíľ, keď je pri nej.