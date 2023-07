Idú po nás kosatky? Čo treba vedieť o nedávnych útokoch

Kosatky lovia tuniaka modroplutvého.

Od otáčania člnov po lámanie listov kormidiel, skupina divokých kosatiek spôsobuje chaos pri pobreží Španielska.

Za posledných niekoľko rokov nahlásili jachtári viac ako päťsto stretnutí s kosatkami, ktoré zahŕňajú aj neškodné stretnutia, pri ktorých buchnú do plavidla alebo plávajú okolo lode.

Ale zhruba v 250 prípadoch spôsobili kosatky skutočné poškodenie takmer 60 lodiam a tri potopili, hovorí John Burbeck z Plavebnej asociácie (Cruising Association), ktorá podporuje jachtárov.

Opýtali sme sa odborníkov, aby nám vysvetlili toto zvláštne správanie, jeho riziko pre ľudí a to, či by ste mali zrušiť plány ísť pozorovať veľryby (kosatky v skutočnosti patria medzi delfínovité, ale vďaka veľkosti sa zvyknú občas hovorovo označovať aj za veľryby, pozn. red.). Tu sú ich odpovede.

Útoky sa týkajú iba vôd v okolí Francúzska, Portugalska a Španielska, blízko Gibraltárskeho prielivu.

Výskumníci hovoria, že iba niektoré kosatky z jednej podpopulácie kosatiek, známe ako iberské kosatky, poškodzujú lode. Zdá sa, že tieto kosatky sa primárne zameriavajú na zásah do listu kormidla lode.

Útoky sa začali v máji 2020 a zdá sa, že ich popularita rapídne vzrástla u iných kosatiek v okolí, ukázal výskum publikovaný v časopise Marine Mammal Science.

Iné kosatky na celom svete, vrátane tých, ktoré žijú v tesnej blízkosti ľudí na severozápadne Tichého oceánu, pri Nórsku alebo Kanade, toto správanie nevykazujú.

Čo ak máme plány na plavbu blízko Španielska, Francúzska alebo Portugalska?

Ak sa plavíte blízko Španielska, vyhnite sa oblastiam, kde sa zhromažďuje tuniak modroplutvý, pretože je potravou práve pre iberské kosatky, ktoré rybu nasledujú pri jej migrovaní, hovorí morská biologička Hanne Stragerová, ktorá napísala knihu Killer Whale Journals (v preklade: Denníky kosatky dravej).

Zostaňte blízko pobrežia. Lode, ktoré sa zdržiavajú okolo troch kilometrov od pobrežia vo vode hlbokej menej ako dvadsať metrov, nemali s kosatkami takmer žiadne interakcie, povedal Burbeck. Burbeck pracuje na Projekte kosatka a odporúča jachtárom, aby sledovali ich stránky, kde sa dozvedia o rizikách a aj o tom, ako sa vyvarovať kosatiek.

Iberské kosatky Ide o podskupinu kosatiek, ktoré žijú vo vodách v okolí Francúzska, Španielska a Portugalska. Dospelý jedinec má dĺžku päť až 6,5 metra, čo je menší vzrast v porovnaní s inými skupinami kosatiek. Antarktické kosatky majú na dĺžku až deväť metrov. Samec má väčšiu chrbtovú plutvu ako samica, presahuje 1,5 metra. Mláďatá sa rodia s krémovým zafarbením, ktoré sa neskôr zmení na biele.

Lodníci môžu sledovať aj stránky španielskeho Ministerstva dopravy, mobility a mestskej agendy, ktoré využíva údaje od výskumníkov na sledovanie polohy kosatiek pomocou satelitov.

Najnovšie zaznamenané interakcie môžete skontrolovať aj na webovej stránke GT Orca Atlántica, webovej stránke orcas.pt alebo v aplikáciách ako Orcinus, noforiegnland a GT Orcas.

Je bezpečné ísť pozorovať veľryby?

Áno. Stále je bezpečné ísť pozorovať veľryby, dokonca aj pri pobreží Španielska a Portugalska. Spoločnosti na pozorovanie veľrýb stále monitorujú situáciu a väčšina z nich využíva motorové člny, ktoré zvyčajne nie sú terčom kosatiek, hovorí Stragerová.

Avšak portugalská vláda minulý utorok zaviedla zákaz približovania sa ku kosatkám, ktorý platí aj pre výlety za pozorovaním veľrýb.

Zožerie ma kosatka, ak spadnem z lode?

Nie. Kosatky sú extrémne prieberčivé a lovia iba svoju preferovanú korisť. Sú tak špecializované na to, čo jedia, že „je extrémne nepravdepodobné, že by začali jesť ľudí,“ hovorí Stragerová. V Nórsku, kde žije, sa považuje za bezpečné pre skúsených výskumníkov a fotografov potápať sa alebo plávať popri kosatkách.

Hoci bolo pár prípadov, keď kosatky v zajatí zabili ľudí, výskumníci uviedli, že neexistujú žiadne zaznamenané prípady, keď by divé kosatky zabili človeka.

„Došlo k niekoľkým interakciám s kosatkami a ľuďmi vo voľnej prírode, ale akonáhle si kosatka uvedomila, že má do činenia s človekom, prestala,“ povedala Deborah Gilesová, riaditeľka pre vedu a výskum v organizácii Wild Orca, ktorá pracuje na výskume a ochrane kosatiek.

Rozšíri sa protilodné správanie aj na ďalšie kosatky?

Je to mimoriadne nepravdepodobné. Počas 50-miliónov rokov sa kosatky vyvinuli na vysoko špecializovaných lovcov, ktorí žijú v spolupracujúcich kultúrach a kmeňoch.

Tieto rôzne podpopulácie kosatiek spolu neinteragujú, aj keď sa delia o rovnaké vody, povedala Gilesová.

„Nehovoria rovnakým jazykom,“ povedala.

Vďaka tomu je mimoriadne nepravdepodobné, že by iné kosatky, ktoré sa stretnú s tými iberskými, kopírovali ich špecifické správanie pri ničení lodných listov kormidiel.

Mnohé kosatky sú však zvedavé. Ak sa plavíte v inej časti sveta a kosatka sa priblíži a vrazí do vašej lode, nepanikárte, hovorí Gilesová.

Neexistujú záznamy o útoku kosatky vo voľnej prírode priamo na človeka. (zdroj: ADOBE STOCK)

Sú na nás kosatky nahnevané alebo sa len hrajú?

Pôvodne sa objavili dve hypotézy o útokoch: kosatky sa s loďami hrali alebo na ne útočili po minulých negatívnych skúsenostiach. S pribúdajúcim výskumom vedci veria, že kosatky sa len hrajú.

Jedným z dôvodov tohto hravého správania môže byť, že kosatky iberské už nemajú problém nachádzať potravu, hovorí Renaud de Stephanis, prezident a koordinátor výskumnej skupiny CIRCE v Španielsku. Zhruba pred desiatimi rokmi umieralo veľa mláďat, pretože bol nedostatok tuniaka modroplutvého a kosatky trávili väčšinu času hľadaním potravy.

Po snahe zastaviť nadmerný rybolov v tejto oblasti majú kosatky iberské viac jedla, hovorí de Stephanis. Je viac mláďat, ktoré sa zdržiavajú pri vodnej hladine a hľadajú zábavku, kým čakajú na návrat matky z lovu, vysvetľuje.

Väčšina kosatiek, ktoré k člnom prichádzajú, sú mláďatá a primárne sa zaujímajú o kormidlá člnov. „Hra je veľmi jednoduchá,“ povedal de Stephanis. „Ak je tam list kormidla, zatlačia naň a zlomia ho.“

Vyskytlo sa tiež niekoľko prípadov, keď kosatky otáčali loďami, ale nepokúšali sa ich úmyselne potopiť, hovoria odborníci.

„Ak by chcela kosatka potopiť loď, môže to urobiť tak, že do nej narazí,“ hovorí Gilesová. „Ale nerobia to. Hrajú sa a interagujú so spodnou časťou lode.“

Čo ešte robia kosatky pre zábavu?

Podobné spoločenské a hravé správanie bolo pozorované aj u iných podpopulácií kosatiek.

Kosatky nájdené pri pobreží Seattlu raz pre zábavu nosili na hlave mŕtve ryby, hovorí Gilesová. Inde boli zaznamenaní kosatky, ako sa hrajú s medúzami alebo s vtákmi.

Ktoré lode sú najviac ohrozené?

Priemerná dĺžka napadnutých člnov bola dvanásť metrov, čo sa považuje za stredne veľký čln. Priemerná dĺžka kosatky iberskej je päť až 6,5 metra.

Plachetnice s väčším listom kormidla (v tvare rovnobežníka) sú najčastejším terčom iberských kosatiek.

Motorové člny a katamarány majú menšie kormidlá a nebývajú poškodené.

„Ak je list kormidla krátky, nevedia ho zlomiť,“ vysvetľuje de Stephanis. „Preto idú po plachetniciach.“

Keď sa list kormidla zlomí, do lode sa môže dostať voda a potopiť ju. V jednej štúdii, ktorá analyzovala 47 výpovedí o stretnutiach kosatiek s loďami, len štyri lode mali stopy po zuboch kosatiek. Vo väčšine prípadov poškodenia boli listy kormidla zablokované, ohnuté alebo zlomené.

Čo mám robiť, keď som na lodi a vidím kosatku?

Zastavte loď, aby ste kosatky nerušili, hovoria odborníci. To však celkom neplatí, ak sa plavíte loďou pri pobreží Španielska.

Španielska vláda najskôr odporúčala ignorovať kosatky, vypnúť motory a vyhýbať sa stimulujúcemu správaniu, akým je kričanie. Cieľom bolo, aby boli lode pre kosatky nudné, ale nezdá sa, že to malo veľký účinok, povedal Strager.

Teraz, ak sa plavíte loďou pri pobreží Španielska, oficiálnym vládnym odporúčaním je dostať sa od kosatiek preč. Experti sa totiž domnievajú, že kosatky sa od tuniaka modroplutvého neposunú príliš ďaleko.

V Portugalsku Inštitút ochrany prírody a lesov odporúča vzdialiť sa od kosatiek, keď sa snažia priblížiť, ale zastaviť loď a vypnúť motor, ak sú už kosatky blízko lode.

V niektorých prípadoch môžu kapitáni zrýchliť, ak je to bezpečné. Kosatky dokážu plávať maximálnou rýchlosťou zhruba 48 kilometrov za hodinu.

Niektorí plachetníci mali úspech, keď sa vyhli kosatkám tým, že loďou cúvali, hovorí Burbeck. „Kosatky nevedia plávať dozadu, takže ak začnete cúvať, je pre ne ťažšie priblížiť sa k lodi zozadu a dostať sa ku listu kormidla,“ hovorí.

Ďalšou technikou, ktorá sa niektorým osvedčila, bolo hádzanie piesku z vreca do vody okolo listu kormidla. Kosatky to môže zmiasť a sťažiť im použitie sonaru na lokalizáciu listu kormidla, hovorí Burbeck.

Nehádžte do vody dynamit ani zábavnú pyrotechniku, pretože je to nezákonné a môže to kosatkám fyzicky ublížiť a poškodiť ich sluch.

Ublíženie kosatkám by mohlo ohroziť ich prežitie a úsilie vedcov o ich ochranu. Iberské kosatky sú považované za kriticky ohrozené. V roku 2011 vedci v poslednom kompletnom prieskume tejto populácie napočítali len 39 kosatiek. Teraz sa predpokladá, že v nej je zhruba 63 kosatiek, povedal de Stephanis.

Ak sa vaša loď stretla s kosatkou, nahláste incident u Cruising Association, alebo o ňom uverejnite príspevok v skupine na facebooku Orca Attack Reports (v prekl. Správy o útokoch kosatiek).

Môžem použiť klaksón alebo vydávať hluk, aby som ich odstrašil?

Nie je jasné, či ich hluk odstraší.

Niektorým lodníkom sa podarilo odplašiť kosatky iberské pomocou nautofónu (zvukové zariadenie určené na signály za hmly na mori, pozn. red.), hovorí Burbeck.

Väčšina zvukov vo vzduchu sa však odráža od hladiny a pod vodou môžu znieť tlmene. Hluk nad vodou kosatky iberské pravdepodobne neodradí, pretože „ teraz sa preplavuje toľko plachetníc, že sú na hluk a aktivitu zvyknuté,“ povedal de Stephanis.

Hrozí tiež riziko, že hluk kosatky stimuluje, hovorí Stragerová. „Zvuk môže fungovať skôr ako posilňovač správania než ako odstrašujúci prostriedok,“ povedala.

Používanie podvodných pípačov na vytváranie hluku je nezákonné a mohlo by kosatkám poškodiť sluch.

Čo robiť, ak jachtu pri útoku kosatka poškodí?

Zavolajte núdzový odťah na breh,

Ak padnete do vody, alebo sa vaša loď potopí, zostaňte pokojní. Snažte sa dostať z vody, pretože riskujete ďalšie nebezpečenstvá ako podchladenie.

Kosatky môžu byť nebezpečné, pretože sú veľké, ale zvyčajne ich ľudia nezaujímajú ako korisť. Ak sa kosatka priblíži, „možno ich len zaujíma, čo ste zač.“ dodala Stragerová.