Klimatizáciu nie je dobré nastaviť na 15 stupňov, chladnejšie v miestnosti nebude

Tí, ktorí hľadajú úľavu od spaľujúcich letných horúčav, by mali odolať nutkaniu dramaticky znížiť teplotu na termostate.

„Určite to nerobte,“ hovorí Jennifer Amann, vedúca pracovníčka programu budov v neziskovej skupine American Council for an Energy-Efficient Economy. „V skutočnosti to váš domov neochladí rýchlejšie.“ Akurát vzrastie spotreba energie.

Leto sa zatiaľ javí ako historicky najteplejšie, čo zvyšuje aj pravdepodobnosť, že celý rok bude na Zemi najteplejší v histórii meraní. Extrémne počasie preto vyvoláva obavy z výpadkov elektrickej siete, a to by mohlo ľudí vystaviť nebezpečným horúčavám ešte viac.

Ako teda nastaviť termostat, aby sme počas horúcich dní zostali v bezpečí a ušetrili energiu? Napríklad nastavenie teploty o jeden stupeň vyššie môže priniesť úsporu energie, aj keď len o jedno percento, tvrdia odborníci.

„Najmä uprostred horúceho dňa to môže skutočne pomôcť vyhnúť sa problémom so spoľahlivosťou elektrickej siete,“ povedala Amannová.

Zbytočne nízke nastavenia

Domáci klimatizačný systém nefunguje ako vodovodný kohútik, hovorí Shichao Liu, profesor architektonického inžinierstva na Worcester Polytechnic Institute v Massachusetts.

Keď je teplota v miestnosti vyššia, ako teplota nastavená na termostate, systém sa zapne, povedal, ale nastavenie termostatu na skutočne nízku teplotu nezvýši chladiaci výkon klimatizácie.

„Ľudia si myslia: ‚Ak nastavím termostat na 15 stupňov, bude chladiť viac ako pri nastavení na 20,‘ ale to nie je správna úvaha,“ povedal Liu. „Získate rovnaké množstvo chladenia.“

Ak nastavíme termostat na teplotu, ktorá presahuje kapacitu klimatizácie, systém bude bežať ďalej, pretože sa bude snažiť ochladiť priestory na tento konkrétny bod. Neustále bežiaca klimatizácia míňa energiu a môže skrátiť životnosť systému.

Vyhovujúce teploty

V jednej štúdii z areálu Univerzity Georgia v Aténach v lete 2014 ľudia tvrdili, že sa cítia príjemne pri vnútornej teplote od 21 do 25 stupňov Celzia.

„Ak je človek u seba doma a bude tam celý čas, mohol by si možno zapnúť teplotu na 24 či 25, alebo tak nejako,“ povedal Thomas Lawrence, emeritný profesor praxe na Univerzite v Georgii, spoluautor recenzovanej práce. Výsledky štúdie naznačujú, že „väčšine ľudí to bude vyhovovať“.

„Ľudia by si mali uvedomiť, že ak je vonku naozaj horúco, tak aj keď je vo vnútri 25 stupňov alebo dokonca aj viac, je to stále príjemné,“ povedal.

Horúca špička

Záleží aj na tom, kedy sa nastavenie mení. „Najkritickejšie časy, keď treba myslieť na skutočné zaťaženia klimatizácie, sú v špičke uprostred dňa, v tých naozaj horúcich popoludňajších hodinách, keď je dopyt po elektrickej energii vysoký," povedala Armannová. „Vtedy môže byť obzvlášť dôležité zmeniť nastavenia.“

Ak však človek nie je dlhší čas doma, Amannová odporúča nastaviť termostat o tri až päť stupňov teplejšie, ako je preňho normálne príjemné.

Naprogramovať termostat na vyššiu teplotu na osem hodín denne môže podľa ministerstva priniesť ročnú úsporu energie na vykurovanie a chladenie až desať percent.

„Ak si každý, kto je mimo domova, nastaví termostat tak, aby ušetril aspoň päť percent chladenia, potom to vo všetkých domovoch môže skutočne znamenať rozdiel pri riešení tohto vrcholového zaťaženia,“ povedala Amannová.

Ďalšie metódy chladenia

Keď je v exteriéri naozaj horúco, môže byť človeku v interiéri teplejšie, aj keď je termostat nastavený na teplotu, ktorá je zvyčajne príjemná, hovorí Liu. Namiesto znižovania teploty použite iné spôsoby, ako zostať v pohode, povedal.

Veľkou pomocou môžu byť napríklad stropné ventilátory, ktorých prevádzka zvyčajne vyžaduje málo energie. „Ľudia si neuvedomujú, o koľko pohodlnejšie sa môžu cítiť, keď budú ventilátory používať strategicky,“ povedala Amannová.

Počas najteplejších častí dňa by mali byť žalúzie alebo rolety zatiahnuté, najmä ak priestor nemá vymenené okná.

Umývačky riadu, rúry, sporáky a sušičky môžu miestnosti vyhrievať a zvyšovať vlhkosť, čo môže nútiť klimatizáciu pracovať intenzívnejšie.

Okná treba otvárať a zatvárať, aby sa zvýšila cirkulácia vzduchu a vetranie, najmä v noci.