Atmosféra z titánu funguje ako zrkadlo. Objav novej exoplanéty prekvapil aj vedcov

LTT9779b odráža približne 80 percent dopadajúceho svetla.

WASHINGTON. Vedci objavili veľmi zaujímavú exoplanétu, teda planétu, ktorá obieha okolo inej hviezdy ako Slnko. Opisujú ju ako žeravý svet, ktorý je o niečo väčší ako Neptún a ktorý obieha okolo hviezdy podobnej Slnku každých 19 hodín.

Zdá sa, že exoplanéta je zahalená do kovových mrakov z titánu a kremičitanov, ktoré odrážajú väčšinu dopadajúceho svetla späť do vesmíru. Podľa astronómov by takáto exoplanéta nemala vôbec existovať.

"Je to obrie zrkadlo vo vesmíre," povedal astronóm James Jenkins z Univerzity Diega Portalesa v Čile, ktorý sa na štúdii publikovanej v odbornom časopise Astronomy & Astrophysics podieľal ako spoluautor.

Planéta odráža približne 80 percent dopadajúceho svetla, čo z nej robí najviac reflexívny známy objekt vo vesmíre.

Povrch horúcejší ako roztavená láva

Venuša, ktorá je okrem Mesiaca najjasnejším objektom na nočnej oblohe na Zemi, je najviac reflexívnym objektom našej slnečnej sústavy, zahaleným do jedovatých mrakov kyseliny sírovej. Venuša odráža približne 75 percent dopadajúceho svetla. Zem odráža asi 30 percent.

Exoplanéta, pomenovaná LTT9779b, a jej hviezda sa nachádzajú v Mliečnej dráhe, teda v našej galaxii, asi 264 svetelných rokov od Zeme v smere súhvezdia Sochára.

Priemer exoplanéty je asi 4,7-krát väčší ako priemer Zeme. LTT9779b obieha veľmi blízko svojej hviezdy - bližšie, ako je vzdialenosť Merkúra od Slnka, a 60-krát bližšie ako obežná dráha Zeme.

Vďaka prudkému slnečnému žiareniu svojej hviezdy je teplota na jej povrchu asi 1800 stupňov Celzia, čo je viac ako teplota roztavenej lávy.

Podľa vedcov je s ohľadom na jej blízkosť zázrak, že exoplanéta má vôbec nejakú atmosféru. Ak by to bolo ako na Zemi, atmosféru s mrakmi na báze vody by už dávno rozmetalo slnečné žiarenie. Vedci sa však domnievajú, že jej mraky sú kovové, vďaka kombinácii titánu a kremičitanov.

"Dokonca si myslíme, že by mraky mohli kondenzovať do kvapiek a v niektorých častiach atmosféry by mohol padať titánový dážď," povedal Jenkins.

Rotuje podobne ako Mesiac okolo Zeme

Vedci študovali planétu pomocou orbitálneho teleskopu CHEOPS Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

"Žiadna iná planéta podobná tejto doteraz objavená nebola," uviedol astronóm a hlavný autor štúdie Sergio Hoyer z Astrofyzikálneho laboratória v Marseille vo Francúzsku.

Podľa astronómky a spoluautorky štúdie Vivien Parmentierovej z observatória na Azúrovom pobreží vo Francúzsku by takáto exoplanéta nemala ani existovať, pretože má atmosféru a zároveň obieha tak blízko svojej hviezdy.

"Superreflexná oblačnosť pravdepodobne pomohla zabrániť tomu, aby sa planéta príliš zahrievala a bola zbavená svojej atmosféry," povedala Parmentierová.

"To je úplne unikátne, pretože všetky ostatné planéty s touto teplotou, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby si zachovali atmosféru, sú príliš horúce na to, aby sa na nich vytvorili oblaky, a sú teda tmavé ako uhol," dodala.

Zdá sa tiež, že planéta okolo svojej hviezdy rotuje podobne ako Mesiac okolo Zeme, s trvalou dennou stranou obrátenou k hviezde a trvalou nočnou stranou odvrátenou od nej.

Mimo našej Slnečnej sústavy bolo objavených viac ako päťtisíc planét, z ktorých mnohé majú výrazne odlišné vlastnosti ako osem planét našej slnečnej sústavy. S pribúdajúcimi výkonnými prístrojmi - v minulom roku bol uvedený do prevádzky vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba a v Čile sa stavia extrémne veľký ďalekohľad - vedcov čakajú ďalšie objavy.