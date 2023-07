Prichádza boj o používateľov Twitteru. Lákajú ich Threads, Spill, Bluesky aj Mastodon

Ľudí nové aplikácie unavujú.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Evadne Eddinsová sa pripojila k Myspace v roku 2005. Potom v roku 2009 na Facebook. Na Tumblr v roku 2010, Twitter v roku 2011, LinkedIn v roku 2012. Instagram a Snapchat v roku 2013. TikTok a Reddit v minulom roku. Clubhouse asi pred mesiacom.

A vo štvrtok, asi hodinu pred rozhovorom s denníkom Washington Post, sa zaregistrovala na Spill aj Threads.

Eddinsová a jej kolegovia sú unavení. „Ale nechceme sa cítiť vylúčení a stále chceme byť v obraze,“ povedala 29-ročná žena. „Takže si tie aplikácie aj tak sťahujeme.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Búrlivé skúsenosti, ktoré zažíva Twitter pod novým vedením, oživili konkurentov, ako sú Mastodon, Bluesky, Spill a teraz aj Threads - napodobenina Twitteru, ktorú spustila spoločnosť Marka Zuckerberga v stredu a do ktorej sa už prihlásili milióny ľudí.

Mnohí používatelia sociálnych médií hovoria, že sú unavení zo zdanlivo nekonečného náporu nových možností.

V článku sa tiež dočítate: o únave zo sociálnych sietí

o nových aplikáciách

o chýbajúcich inováciách

o kritickom prístupe k novým aplikáciám

Čas strávený pri obrazovke

Únava sa dostavuje už dlho, keďže sociálne médiá pribúdajú a ubúdajú už desaťročia. Teraz sa presúvajú medzi najnovšími platformami, ktoré sa zdajú skôr imitátormi než inovátormi, povedali odborníci pre Washington Post.

„Pred piatimi rokmi únava zo sociálnych médií znamenala, že sa na vás valí príliš veľa obsahu,“ povedala Laura Bright, profesorka mediálnej analytiky na Texaskej univerzite v Austine. „Dnes by sme ju definovali ako zavalenie množstvom aplikácií, ako aj obsahom, ktorý sociálne médiá ponúkajú.“

Prvé stránky sociálnych médií - Friendster, Hi5, Myspace - sa objavili na internete koncom 90. rokov a začiatkom roka 2000, ale ich vplyv na spoločnosť nebol taký všadeprítomný ako dnes.

V súčasnosti používa sociálne médiá viac ako 70 percent Američanov, podľa prieskumov sa priemerný používateľ pripája približne do šiestich rôznych sietí. Väčšina mileniálov, podobne ako Eddinsová, má internetovú stopu z aktívnych aj neaktívnych profilov na rôznych sociálnych sieťach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Varovanie sa zmestilo do jednej vety. Umelá inteligencia nás môže ohroziť, hovoria jej tvorcovia Čítajte

Eddinsová a jej priatelia majú pocit, že každý deň vychádza nová aplikácia.

„Celý deň trávime pozeraním do notebookov a telefónov a keď máme voľno, pozeráme do televízorov,“ povedala. „Vždy, keď dostanem z iPhonu týždenný prehľad o čase strávenom pri obrazovke, zhrozím sa.“

Túžba byť pri najnovších veciach však neodišla a Eddisonová aj napriek únave zo sociálnych médií zamierila na Spill - vyhlásený za „čierny Twitter“, keďže zakladatelia aplikácie sľubovali, že sa sústredia na ľudí inej farby pleti a na marginalizované skupiny - a na Threads. Ani nové aplikácie však podľa Eddinsovej nestačia.

„Mnohé z novších aplikácií si len požičiavajú, kopírujú a kradnú aspekty alebo celé koncepty jedna od druhej,“ povedala. „Ak všetci robia len to isté čo ostatní, prečo sa potom namáhať? Vtedy je to len to isté v novom balení.“

Hľadanie pokračuje

Roky skúseností so sociálnymi médiami zvýšili očakávania používateľov, hovorí Zizi Papacharissi, profesorka komunikácie a politológie na Illinoiskej univerzite v Chicagu.

„Ľudia za posledných 20 rokov vyskúšali množstvo nových platforiem a majú skúsenosť s tým, že si dali tú námahu s vytvorením nového profilu a potom presvedčili svojich priateľov, aby sa pridali,“ povedala Papacharissiová. „Nie je to len únava používateľov pri vytváraní množstva profilov a ich udržiavaní. Je to aj únava používateľov z platforiem vo všeobecnosti.“

Pokiaľ v aplikáciách nie je niečo nové a vzrušujúce, je normálne, že sa ľudia cítia unavení, dodala Papacharissiová.

Keď Twitter v sobotu obmedzil počet príspevkov, ktoré mohli používatelia vidieť, Danny Groner, marketingový riaditeľ v New Yorku, pre ktorého bola táto platforma 15 rokov nenahraditeľná, povedal, že využil tento deň na to, aby zvážil, či to nebolo „skryté požehnanie“. Možno by to mohla byť jeho šanca znížiť svoju profesionálnu závislosť od sociálnych médií, povedal.

„Nebojím sa, že by som prišiel o zábavu,“ povedal 40-ročný muž. „Mám strach, že prídem o kultúrnu konverzáciu. Potrebujem to pre seba z profesionálneho hľadiska.“

V nedeľu večer sa obrátil na Bluesky. „Nechcel som zostať bez pádla, ak by sa Twitter úplne rozpadol,“ povedal. „Bluesky síce nemá 500 novinárov, ktorých sledujem na Twitteri, ale má ich aspoň 100. To je niečo.“

Groner však zistil, že Bluesky nie je náhradou za kontakty, ktoré mu kedysi ponúkal Twitter.

Vyskúšal aj iné aplikácie, niektoré ešte len v beta verzii. Mastodon bol príliš komplikovaný. O Spill toho veľa nevedel. A Threads ani nezvažuje, lebo si nikdy nevytvoril Instagram, na ktorý aplikácia nadväzuje. Gronerovo hľadanie teda pokračuje, rovnako ako u ostatných používateľov.

Prečo nie?

Väčšinu nových platforiem spúšťajú giganty zo Silicon Valley, ktoré sa snažia priživiť na tom, čo niektorí považujú za padajúcu hviezdu Twitteru, a nie na tom, čo „by používatelia mohli skutočne chcieť“, povedala Papacharissiová.

„Aplikácia Threads bola vytvorená systémom, veľmi jednoducho povedané 'prečo nie?'. To bola skutočná motivácia,“ povedala Papacharissiová. „Pre spoločnosť ako je Meta, bolo príliš jednoduché spojiť ich dohromady, vytvoriť pre ne kód a pripojiť k Instagramu.“

Keďže nával sociálnych médií nevykazuje žiadne známky spomalenia, Brightová vyzvala používateľov, aby s každou platformou postupovali kriticky a vyhli sa tak únave spojenej s aplikáciami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do aplikácie Threads sa za päť dní prihlásilo viac ako sto miliónov používateľov Čítajte

„Musíme zvážiť, aké údaje im poskytujeme, ako to ovplyvní našu pozornosť, aké ťažké bude naučiť sa nuansy aplikácie a či tam bude naša sieť kontaktov,“ povedala Brightová.

„Ak vám určitý typ aplikácie dáva pocit spojenia s ostatnými a vyvoláva vo vás pocit vzrušenia, skúste nájsť niečo podobné. Ak vo vás aplikácia vyvoláva zlý pocit, mali by ste sa pozrieť na iné platformy. Najmä sa uistite, že vy používate aplikáciu a aplikácia nepoužíva vás," povedala.