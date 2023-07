Webbov ďalekohľad objavil najdlhší gejzír. Od mesiaca sa tiahol tisícky kilometrov

Webb odfotil 45-tisíc galaxií.

Molekula, ktorá vedie k vzniku základov života. Aj jej objav ohlásili v júni vedci stojaci za projektom vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba.

Za uplynulý mesiac teleskop tiež zachytil gejzír na mesiaci Enceladus, ktorý mal takmer desaťtisíc kilometrov, svetlo z najranejších kvazarov a mnohé pekné zábery vesmíru tak, ako ste ho ešte nevideli.

Najväčší trysk na oceánskom mesiaci

Saturnov mesiac Enceladus je jedným z najzaujímavejších miest v slnečnej sústave, čo sa týka hľadania života mimo Zeme. Medzi jeho ľadovou kôrou a kamenným jadrom sa totiž ukrýva oceán so slanou vodou.

Z pruhov na povrchu mesiaca vystreľujú prúdy vody, ľadu, pary a organických molekúl, ktoré sa podobajú na pozemské gejzíry. Ďalekohľadu Jamesa Webba sa podarilo zachytiť dosiaľ najväčší.

Hoci na zábere vyzerá ako kôpka pixelov, z dát vedci zistili, že prúd materiálu siahal do výšky viac ako 9600 kilometrov od povrchu. To je takmer ako vzdušná vzdialenosť z mesta Gdansk na severe Poľska do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike. Prúd bol takmer 20-krát väčší ako samotný mesiac, ktorý má priemer päťsto kilometrov.

Pôsobivé tiež je, že gejzír vystrekoval takmer 300 litrov materiálu za sekundu. Enceladus takto „živí“ vodou svoje okolie v prstenci E, v ktorom obieha okolo Saturnu. Až 30 percent z gejzírov skončí tu a zvyšok uniká do Saturnovho systému.

Ilustračný záber mesiaca Enceladus a záber vodného gejzíru, ktorý siahal 9600 kilometrov pod jeho povrchu. Enceladus je na rozpixelovanom zábere označený ako biely bod. (zdroj: NASA, ESA, CSA, STScI, and G. Villanueva (NASA’s Goddard Space Flight Center). Image Processing: A. Pagan (STScI))

Tri zábery jednej galaxie

Galaxia NGC 5068 sa nachádza 20 miliónov svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Panna. James Webb ju odfotil dvakrát a pracovníci misie následne oba zábery spojili do jedného.

Tento spojený záber ukazuje jasné oblasti s plynom a hviezdami. V ľavej hornej časti je vidno jasnejšiu centrálnu časť galaxie, ktorá má tvar priečky.

Záber galaxie NGC 5068 vznikol spojením záberov z dvoch nástrojov ďalekohľadu Jamesa Webba - MIRI a NIRCam. (zdroj: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-JWST Team)

Webbov teleskop je so svojou schopnosťou nazerať cez plyny a prach v okolí zrodených hviezd obzvlášť vhodný na skúmanie tvorby hviezd.

Záber z kamery MIRI, ktorý skúma vesmír v stredných infračervených dĺžkach, ukazuje prachovitú štruktúru špirálovitej galaxie NGC 5068 a žiariace bubliny plynu, ktoré obsahujú kopy čerstvo zrodených hviezd.

Galaxia NGC 5068 zachytená prístrojom MIRI. (zdroj: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-JWST Team)

Prístroj NIRCam skúma blízku infračervenú oblasť elektromagnetického spektra, v galaxii NGC 5068 jej staršie hviezdy. Najhustejšie sú zastúpené pri jadre galaxie vľavo hore. Červené oblaky na zábere osvetľujú mladé hviezdy, ktoré sú v nich ukryté.

Záber galaxie NGC 5068 v blízkom infračervenom spektre. (zdroj: ESA/Webb, NASA & CSA, J. Lee and the PHANGS-JWST Team)

Napočítali by ste sa

Zrejme sa vám ich nepodarí spočítať všetky, ale na nasledujúcom zábere sa nachádza 45-tisíc galaxií. Vďaka tejto fotografii a iným dátam sa podarilo Teleskopu Jamesa Webba objaviť galaxie, ktoré existovali vo vesmíre menej ako 600 miliónov rokov po jeho vzniku.

Nazeranie do takejto diaľky v histórii vesmíru pomôže vedcom lepšie pochopiť, ako vznikali prvé hviezdy a galaxie.

Raný extrémny kvazar

Teleskop Jamesa Webba objavil galaxie, v ktorých vznikli vôbec prvé známe supermasívne čierne diery vo vesmíre. Odfotil svetlo hviezd z dvoch galaxií, ktoré existovali 870- a 880-miliónov rokov po veľkom tresku. Vesmír má dnes 13,8 miliardy rokov.