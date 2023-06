Snežienky, mesiace Jupitera či diagnostika rakoviny. Čím žije slovenská veda

Ak začínate s plánovaním svadieb, možno by vám v tejto profesii nebolo na škodu, keby ste sa čosi priučili niečo o oblasti výskumu nedávno oznámeného Vedca roka na Slovensku. Muži budú mať čoskoro dostupnú lepšiu diagnostiku rakoviny prostaty.

Do vesmíru vypustili ďalšiu misiu, na ktorej sa podieľali slovenskí inžinieri. Slovenská akadémia vied zasa oslavuje 70. výročie zákona, ktorý definoval jej základy a podobu, v akej dnes existuje.

The Slovak Spectator sa vedcov pýtal na ich výskum a na to, ako môže prispieť spoločnosti. V nasledujúcom súhrne sa dozviete, aký pokrok dosiahli.

Tento prehľad úspechov vedy na Slovensku zostavujeme pravidelne. Ak chcete vedieť, čo robia vedci na Slovensku a slovenskí vedci v zahraničí, prihláste sa na odber newslettera Slovak Science (v angličtine), ktorý čitatelia dostávajú bezplatne štyrikrát do roka.

Začínajúci plánovači svadieb by sa mohli naučiť čosi o teórii grafov, môže im totiž pomôcť v ich práci, hovorí matematik Martin Škoviera.

Grafy nie sú len stĺpčeky v prieskumoch volebných preferencií. V matematike sa skladajú z dvoch prvkov – vrcholov a čiar nazývaných hrany, ktoré spájajú dva takéto vrcholy. Podľa Škovieru sú predmetom skúmania teórie útvary, ktoré týmto spojením vznikajú. Teda vzťahy medzi bodmi, ktoré reprezentujú hrany.

Povedzme, že máte do skladu uložiť veľké množstvo chemikálií, ale z bezpečnostných dôvodov niektoré nemôžu byť v jednej miestnosti pre riziko výbuchu. Takýto problém sa dá vyriešiť pomocou grafu – rovnako ako zasadací poriadok na svadbe.

Pre Škovierov prínos k teórii grafov ho v máji vyhlásili za Vedca roka 2022. V rozhovore hovorí o svojej práci a úspechoch Slovákov vo svojom odbore.

Slovenskí vedci zo spoločnosti Glycanostics prišli s novou metódou na detekciu rakoviny prostaty. Jedinečnosť diagnostiky spočíva v stanovení štruktúry glykánov, čiže komplexných cukrov.

Súčasným štandardom je test PSA. Je však nespoľahlivý, s nízkou presnosťou okolo 68 percent. Môže sa teda stať, že urológ nedokáže zistiť, či zvýšené hodnoty v teste spôsobuje zápal, nezhubný výrastok alebo rakovina. Potom zvyčajne nasleduje biopsia, no vo všeobecnosti je 73 percent testov negatívnych, inými slovami, zbytočných.

Na porovnanie, nová metóda umožňuje veľmi presnú detekciu dokonca aj včasného štádia rakoviny, je rýchla a znižuje počet falošne pozitívnych výsledkov.

Nedávno metódu klinicky testovali v EÚ. Vo vybraných ambulanciách na Slovensku si už teraz môžu muži za test zaplatiť. Spoločnosť očakáva, že dostupnosť metódy sa do konca roku 2023 zvýši.

Viac o metóde sa dozviete v staršom rozhovore s laureátom Eset Science Award a zakladateľom spoločnosti.

