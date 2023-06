Blesk udrie aj z jasného neba. Keď počujete hromy, radšej sa ukryte, vraví lovec búrok

Richard Tóth vo voľnom čase loví búrky.

Keď sto metrov za ním udrel blesk, pocítil paralýzu a kŕče v nohách. „Mám šťastie, že som ešte tu,“ hovorí pre denník SME RICHARD TÓTH, ktorý sa venuje lovu búrok v skupine Stormchasers.sk. Naháňajú búrky, fotia ich a zhromažďujú údaje o ich sile či počte bleskov.

Po blízkom stretnutí s bleskom si sadol za počítač a okamžite spísal prísne pravidlá lovu búrok. Dodnes ich lovci búrok starostlivo dodržiavajú pri každom výjazde.

Dokáže vás pekné počasie sklamať?

Pekné počasie ako teraz, keď svieti slnko a doslova vypeká (rozhovor prebehol v Bratislave v utorok 27. júna, pozn. red.), je pre nás dobré znamenie. Príde búrka. Sklamaním pre nás skôr je, keď už to vyzerá, že budú búrky a nakoniec sa to celé rozsype, maximálne trochu poprší a búrky nikde.

Kedy ste začali naháňať búrky?

Bolo to počas strednej školy cez už nebohého kamaráta, ktorý chodieval pozorovať počasie. Raz ma zobral k búrke. Išli sme za mesto na pole a dve hodiny sme sedeli a v podstate sa nič nedialo. Potom prišla búrka, začalo pršať, padali malé krúpy.

No a potom blízko auta, v ktorom sme sedeli, udrel blesk k stromu. Postranný výboj z neho udrel do kapoty auta. Vypadol nám telefón, kamera, všetko, čo sme mali so sebou. Vtedy som si povedal, že to je neskutočná sila a chcem vedieť o búrkach viac. Je to celkom paradox, lebo ako malý som sa búrok bál.

Väčšinu ľudí by zrejme takáto skúsenosť skôr vydesila.

V aute je relatívne bezpečne, lebo to je Faradayova klietka (uzatvorená klietka vytvorená z vodivého materiálu, ktorej celý vnútorný priestor je chránený pred účinkami vonkajších elektrických polí, pozn. red.) a človeka ochráni, ak sa práve nedotýka karosérie alebo kapoty.

Udrel do vás niekedy blesk mimo auta?

Nie do mňa, ale blízko mňa. Nebolo to nič príjemné a mal som šťastie, že som ešte tu. Po tomto zážitku som spísal aj pravidlá bezpečného lovu búrok, ktoré máme dodnes na stránke.

Toto sa tiež stalo pri love búrok?

Áno. Fotil som jednu odchádzajúcu búrku. Bol som na ňu veľmi zameraný a nevšimol som si, že sa za mnou zatiaľ vytvorila druhá. Práve som sa chcel presunúť na iné miesto, bol som ďaleko od auta, tak som vzal statív a keď som šiel odísť, sto metrov odo mňa udrel blesk do zeme. Vtedy som si zažil aj krokové napätie.

To je čo?