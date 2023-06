Čítate pomaly alebo vás čítanie uspáva? Možno len potrebujete zmeniť font

Veľké X a malé x sú dôležitejšie, než si myslíte.

Písmo si v podstate vyberáte každý deň. Návrhy písma si totiž volíte vždy, keď používate textový procesor, čítate elektronickú knihu, posielate e-mail, pripravujete prezentáciu, vytvárate pozvánku alebo príbeh na instagrame.

Môže sa zdať, že je to len otázka štýlu, ale výskumy ukazujú, že písmo môže výrazne formovať to, čo sa snažíte odkomunikovať alebo čomu sa snažíte porozumieť.

Písma sú „šaty, do ktorých sa obliekajú slová“, povedala začiatkom 20. storočia redaktorka Beatrice Warde. Stelesňujú štýl, emócie a autoritu. Podobne ako kostým zloducha vo filme, aj font nenápadne rozpráva časť príbehu.

„Signály, ktoré môžeme vysielať, sú často celkom nepatrné, ako napríklad symetria oblých tvarov v písmene B,“ hovorí Tobias Frere-Jones, dizajnér, ktorého práca zahŕňa písmo použité v prezidentskej kampani Baracka Obamu v roku 2008. „Svoju silu však získavajú tým, že sa stále opakujú.“

Podobne ako oblečenie, aj písmo je funkčným výberom. Tak ako by ste si neobliekli plavky v snehovej búrke, aj písmo musí vyhovovať technológii, ktorá slová nesie (obrazovka alebo papier), priestoru, ktorý obývajú (upozornenie na telefóne, stránka alebo bilbord) a osobe, ktorá s textom pracuje.

Podľa nedávnej rozsiahlej štúdie môže výber správneho písma zvýšiť rýchlosť čítania na obrazovke o 35 percent.

Dva základné typy

Písma majú jemné prvky, ktoré ovplyvňujú ich vnímanie. V tomto zmysle sú ako okuliare. „Sú šošovkou, cez ktorú vnímate písaný text,“ hovorí Zoya Bylinskii, vedecká pracovníčka technologickej spoločnosti Adobe.

Najčastejšie používané písma možno rozdeliť na dva typy – serif a sans-serif – pätkové a bezpätkové.

Pätkové písma, ako napríklad times new roman a garamond, majú na písmenách ozdobné „krídelká“ a „nožičky“ – nazývané serify, ktoré zvýrazňujú ich tvar. Tradične sa používajú na písanie dlhších textov, napríklad kníh.

Bezpätkové fonty ako arial a helvetica sú definované tým, čo nemajú: „krídelká“ a „nožičky“. Majú čistejšie línie a považujú sa za najlepšie pre nadpisy a kratšie texty.

K ďalším typom patria napríklad akcidenčné písma (používané na sadzbu príležitostných tlačovín, inzerátov, oznámení – pozn. red.).

Vlastnosti písma

Ale aj v rámci týchto skupín existuje svet variácií, ktoré ovplyvňujú to, ako vnímame slová. Medzi najdôležitejšie vlastnosti združené do písma patria:

Proporcia – písmená sa ťažšie rozoznávajú, keď sa začnú príliš podobať jedno druhému, napríklad keď sú veľmi zhustené.

Kontrast – rozdiel medzi najtenšou a najhrubšou časťou každého písmena. Ak je kontrast príliš vysoký, časti písmen môžu zaniknúť a začať zaťažovať oči.

Vzdialenosť medzi písmenami, známa aj ako „sledovanie“ – Ak sa na jednom mieste nahromadí viac písmen, zhorší sa vaša schopnosť čítať.

Malé x a veľké X

Zlý výber písma vás môže zmiasť v tom, ktoré písmená sú ktoré. Môže tiež narušiť vašu schopnosť rýchlo rozpoznať známy celkový tvar slova.

Každý font má inú výšku písmena X – doslova výšku malého písmena x v porovnaní s veľkým písmenom – čo môže uľahčiť alebo sťažiť čítanie slov.

Pri pohľade na malý text, napríklad na upozornenie v telefóne, je výška „X“ dôležitým faktorom čitateľnosti písma. Výskumníci skúmajúci etikety liekov zistili, že výška „x“ bola oveľa dôležitejšia ako celková veľkosť písma pri tom, ako čitateľná bola etiketa.

Veľký význam môže mať aj zariadenie, na ktorom čítate. Najnovšie obrazovky s vysokým rozlíšením, najmä v telefónoch, umožňujú používať písma s väčším kontrastom pri menších veľkostiach. Zároveň niektoré písma, ktoré boli vyvinuté pre staršie obrazovky s nízkym rozlíšením, vyzerajú na našich moderných obrazovkách trochu odporne.

A čo keď čítate celé odseky textu, ako napríklad teraz, na webovej stránke novín?

Skúsenosť a vystavenie

Minulý rok výskumníci zo spoločnosti Adobe uverejnili rozsiahlu štúdiu o tom, ako ľudia vnímajú písma pri tomto druhu čítania. Požiadali účastníkov, aby prečítali niekoľko krátkych pasáží textu v rôznych písmach, a merali dobrovoľníkom čas, aby zistili, ktoré písmo čítajú najrýchlejšie. Všetko to boli celkom bežné fonty – nič zvlášť bizarné, čo by predstavovalo zjavnú prekážku.

Výskumníci zistili, že výber písma môže mať obrovský vplyv na rýchlosť. V tejto štúdii čítali účastníci v priemere o 35 percent rýchlejšie najrýchlejším písmom ako najpomalším.

Ktoré písmo vám vyhovuje najviac? V štúdii ľudia v priemere najrýchlejšie čítali písmo garamond – pätkové písmo.

To však neznamená, že by sme všetci mali čítať v garamonde. V štúdii sa zistilo, že individuálne rozdiely boli významnejšie ako zlepšenie rýchlosti pri používaní jedného písma.

Písmo, ktoré najlepšie vyhovovalo najširšiemu publiku, bolo bezpätkové písmo franklin gothic – bolo najrýchlejšie pre 59 percent účastníkov.

Čo nám teda veda hovorí o najlepšom písme? „Je to vlastne dosť smutné, ale odpoveď znie, že neexistuje jedno písmo, ktoré by vyhovovalo všetkým,“ hovorí Jakob Nielsen, riaditeľ poradenskej spoločnosti Nielsen Norman Group. „Existujú individuálne rozdiely a dokonca to môže byť jednoducho aj otázka skúseností a vystavenia.“

To, ktoré písmo je pre vás najlepšie, môže závisieť od toho, kedy a kde ste vyrastali a čo ste najviac zvyknutí čítať. „Návrhy písma sú jednoducho všade,“ hovorí Jessica Hische, ktorá napísala detskú knihu s tematikou písma „Who Will U Be?“ a navrhla mnoho známych log. „Túto kultúru absorbujeme v pozadí, keď žijeme svoj život.“

Vek je pravdepodobne hlavným faktorom, pretože zrak časom slabne a aj preto, že rôzne generácie vyrastajú pri čítaní rôznych fontov. Niektoré písma môžu byť v istom zmysle vekovo obmedzené. V štúdii o rýchlosti čítania z roku 2022 čítali ľudia starší ako 35 rokov všetky písma pomalšie s výnimkou písma garamond a montserrat. Posledné menované písmo malo v teste aj najväčšiu výšku Xx.

Odlišný zážitok

To nás vracia k porovnaniu písiem a okuliarov. Každý z nás potrebuje iný predpis fontu.

„Keby sme si vymenili okuliare, nevideli by sme svet tak dobre. A ukazuje sa, že ak sa vy a ja pozeráme na stránku rovnakého textu, budeme mať odlišný zážitok z čítania, ak je písmo prispôsobené nášmu vnímaniu,“ hovorí Rick Treitman zo spoločnosti Adobe, ktorý sa podieľal na štúdii.

Ako si teda vybrať to správne písmo ? V prípade pochybností odborníci tvrdia, že jednoduchšie je lepšie – uprednostnite funkciu pred formou.

A keď máte čas, experimentujte. „Čítajte pri najhoršom večernom svetle – aké je to písmo, pri ktorom nemáte pocit, že musíte ísť hneď spať,“ hovorí Hischeová. Organizácia Readability Matters ponúka webovú stránku, kde si môžete vyskúšať mnoho rôznych aspektov písma a nájsť to, čo vám najviac vyhovuje.

Odkedy Biblia Johannesa Gutenberga pred takmer 600 rokmi spopularizovala kníhtlač, typografi a dizajnéri sa snažia vybrať tie najlepšie fonty. Vďaka digitálnej technológii môžeme mať konečne aspoň všetci možnosť vyjadriť sa.

Pri tvorbe tohto príbehu neboli zranené city žiadneho písma.