Asus ROG Ally je drahým snom hráča na cestách

Windows vám bude hádzať pod nohy polená.

Hodnotenie 8 / 10 Asus ROG Ally Páči sa nám: štýlový dizajn Full HD displej 120 Hz obnovovacia frekvencia plnohodnotný systém Windows 11 výkon Nepáči sa nám: občas krkolomné ovládanie systému vyššia cena Cena: 799 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Asus

Zoberiete si ich so sebou na cesty, na chatu, alebo do postele. Malé prenosné herné konzoly sú na trhu už desiatky rokov, no až s nástupom Nintenda Switch sa im konečne dostalo vyššieho výkonu a displeja s normálnou uhlopriečkou.

Dnešnú ponuku môžeme rozdeliť do troch kategórií. Jednou je samotné Nintendo Switch, druhou sú jeho rôzne čínske napodobeniny emulujúce staré herné konzoly a treťou sú prenosné herné konzoly typu Steam Deck.

A práve do tej tretej kategórie spadá Asus ROG Ally, kompaktný herný počítač s rozmermi, ktoré ho predurčujú nielen na cesty. Môže byť vašim osobným multimediálnym a zábavným centrom, no zároveň po pripojení klávesnice a myši funguje aj ako bežný počítač.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sadne dobre do ruky

Či už je to Steam Deck ,Swith od Nintenda, alebo testovaný Asus, majú tieto zariadenia totožný dizajn. Jediné Nintendo nie je tak hrubé, ale to je spôsobené na dnešnú dobu veľmi zastaraným hardvérom.

Asus má v sebe moderný hardvér, kapacitne veľkú batériu a aj adekvátne chladenie. V porovnaní so Switchom preto pôsobí dosť mohutnejšie, je ťažší a bez možnosti odpojenia ovládacích prvkov.

Na ergonómiu používania to vplyv samozrejme má, ale menší, ako sme my osobne čakali. Dizajn síce berie ohľad aj na samotný vzhľad, no držanie v ruke je príjemné aj po hodinách hrania. Dokonca ani tých tlačidiel nie je zbytočne veľa, aj keď lovenie niektorých špeciálnych funkcií je občas zbytočne zdĺhavé.

(zdroj: Asus)

Základom ovládania je rozloženie podobné s gamepadom k Xboxu. Naľavo od displeja je analógová páčka so štvorsmerovým ovládačom, pravá strana obsahuje druhú analógovú páčku spolu so štvoricou tlačidiel ABYX. Na ľavej a pravej strane vedľa displeja sú ešte po dve doplnkové tlačidlá.

Ukazovákmi ovládnete RB/RT a LB/LT tlačidlá a na spodnej strane zariadenia nájdete dvojicu doplnkových tlačidiel. Nemusíte ich využiť nikdy, no pri náročnejších hrách na ovládanie nám prišli vhod.

Horná časť konzoly je vyhradená trojici hardvérových tlačidiel pre zapnutie/ vypnutie zariadenia a úpravu hlasitosti. Nájdete tu aj USB Type-C port, slot pre pamäťovú kartu a analógový zvukový výstup.

To netradične široké je špeciálny ROG Xg port. Ten je určený pre pripojenie externej grafickej karty, vďaka ktorej zariadenie jednoducho pripojíte k akémukoľvek monitoru a hlavne si výrazne zvýšite grafický výkon.

(zdroj: Asus)

Čo nájdete vo vnútri?

Základom celého zariadenia je čip AMD Ryzen Z1 Extreme, ktorý v sebe kombinuje všetky dôležité komponenty vrátane grafickej časti. Založený je na architektúre Zen 4 a je vlastne upraveniu verziou procesora Ryzen 7 7840U.

Má osem výpočtových jadier zvládajúcich až 16 vlákien súčasne, čo spolu so 16 gigabajtami operačnej pamäti tvorí slušný základ pre potreby moderných hier. Konkurencia aktuálne ponúka výrazne nižší hrubý výkon, hlavne ak sa bavíme o konzole od Nintenda.

Steam Deck má generačne horší hardvér, aj keď stále so slušným výkonom. No kým Asus obmedzuje čip na 30 wattov, tak Steam má limit nastavený na polovičnú hodnotu.

V závislosti od nastaveného režimu a zapojeného napájania sa zariadeniu dodáva až 45 wattov energie, čo zvýši teplotu čipu v extrémnych prípadoch aj na 95 stupňov Celzia. Chladenie nie je hlučné a dá sa tolerovať aj počas nočného hrania.

Pri graficky náročných hrách budete chladenie určite počuť. (zdroj: Asus)

Jedinou horúcou časťou je nakoniec len displej, samotné telo sa neprehrieva ani pri časovo dlhšom hraní graficky náročných hier. Displej je po hraní na dotky nepríjemný.

Zníženiu prehrievania a spotreby môžete pomôcť úpravou rozlíšenia displeja, zmenou obnovovacej frekvencie zo 120 Hz na 60 Hz a napríklad aj nastavením maximálneho počtu zobrazených snímok za sekundu.

Hlavne pri starších hrách je zbytočné, aby vykresľovali absurdne rýchlo. Pokojne si v závislosti od žánru nastavte obmedzenie na 30 či 45 fps, výsledný rozdiel v spotrebe môže byť aj niekoľko desiatok minút.

Pre dáta je určený 512 gigabajtový M.2 disk s vysokými rýchlosťami. Kapacitu si môžete rozšíriť aj s pomocou micro SD karty, samozrejme odporúčané sú hlavne tie najrýchlejšie modely.

Základná výbava nie je veľmi bohatá, okrem nabíjačky tu nájdete len jednoduchý stojan. (zdroj: Asus)

Výkon berte s rezervou

Hrubý výkon použitého hardvéru nie je nijak úchvatný, ak sa na zariadenie pozeráme očami majiteľa bežného herného počítača. No tu je počítač priamo v našich rukách a tak je nám bližšie porovnávanie s konkurenčným Steam Deckom.

Tieto zariadenia ale nie sú určené pre hranie graficky najnáročnejších titulov, aj keď prekvapivo, niektoré moderné tituly zvládajú veľmi dobre.

Napríklad staršiu hru Bioshock Infinite pri plných detailoch vo Full HD rozlíšení zvládlo zariadenie zobraziť rýchlosťou skoro 60 snímok za sekundu. Pri hraní na batériu klesol výkon automaticky na približne 45 snímok.

V tichom úspornom režime pri výkone 10 wattov sme dosiahli rýchlosť len niečo cez 27 snímok za sekundu. S rozumným nastavením detailov a úpravou výkonu tak môžete výrazne predĺžiť výdrž batérie.

Vyžaduje to pokročilú znalosť rôznych nastavení a hlavne žonglovanie s výkonom pre každú jednu hru. Hráči odchovaní na klasických herných konzolách asi ohrnú nos, staršiu generáciu to naopak vráti späť v čase.

Ako dlho sa teda budete na jedno nabitie hrať? Jednoznačná odpoveď neexistuje, keďže výsledok závisí od veľkého množstva premenných. Vstupuje tu náročnosť samotnej hry, vami zvolené nastavenia grafiky, rozlíšenia displeja, obnovovacej frekvencie a aj výkonu samotného čipu.

Moderná hra s nastavením vysokých detailov vám batériu minie pokojne aj za menej ako dve hodiny, no so správnym nastavením si výdrž predĺžite pokojne aj o polovicu. A pri nenáročnej hre budete nabíjačku hľadať možno až po troch, štyroch hodinách.

Naopak v extrémnych prípadoch a pri najvyššom výkone môžete nabíjačku hľadať už po prvej hodine hrania. Toto je daň za chýbajúcu optimalizáciu pre toto konkrétne zariadenie. Hry totiž neboli vyvíjané s ohľadom na dosiahnutie čo najnižšej spotreby.

(zdroj: Asus)

Command Center je váš pomocník

Systém Windows ani vo svojej 11 verzii nie je úplne stavaný pre tak špecifické zariadenie ako je prenosná herná konzola. Aby hráčom čo najviac spríjemnil používanie a odstránil nedostatky spôsobené používateľským rozhraním, pripravil Asus dve dôležité aplikácie.

Prvá sa volá Command Center a vyvoláte ju stlačením tlačidla pri ľavej strane displeja. Sprístupní vám rýchle nastavenie hlasitosti, jasu displeja a niekoľko zaujímavých funkcií. Prekvapivo užitočný je prístup k vypnutiu a zobrazeniu pracovnej plochy.

Tu si aj priamo vyberáte medzi výkonnostným režimom. Tichý upraví spotrebu na 10 wattov, Výkon ju zvýši na 15 wattov a Turbo režim dodá čipu až 25 wattov, respektíve 30 pri zapojenom napájaní.

Zaujímavou funkciou je AMD RSR, čo je označenie funkcie pre zvýšenie rozlíšenia pri zachovaní nižších nárokov na výkon. Jednoducho povedané časť výkonu celého čipu sa využije efektívnejším spôsobom.

Namiesto počítania obrazu v natívnom Full HD rozlíšení sa ako základ použije nižšie rozlíšenie, ktoré sa funkciou RSR zvýši. Výsledkom je vyšší počet vykreslených obrázkov za sekundu pri len mierne horšej kvalite obrazu.

Na malej 7-palcovej obrazovke rozdiel medzi natívnym HD s funkciou RSR a Full HD rozlíšením bez nej nezbadáte. Podporované nie sú všetky hry, ich zoznam nájdete na stránke AMD.

Funkcií je na výber viacero, ich dostupnosť si môžete podľa potreby upraviť. Môžete si zobraziť informácie o spotrebe a teplote, môžete si jednoducho zmeniť rozlíšenie, alebo obmedzíte obnovovaciu frekvenciu displeja.

Všetky dôležité funkcie máte vždy dostupné jedným tlačidlom. (zdroj: Asus)

Ako sa pracuje s Windows?

Windows nie je práve priateľský systém pre dotykové ovládanie na menšej obrazovke. To si Asus dobre uvedomuje a preto vývojári systém doplnili o množstvo drobných úprav, ktoré by v optimálnom svete spravili zariadenie výrazne príjemnejším na používanie.

Napríklad hneď pri spustení sa vyhľadajú aktualizácie systému a firmvéru, čo vás odbremení od túlania sa v nastaveniach. Je tu aj jedna súhrnná aplikácia, v ktorej nájdete po kope všetky nainštalované hry a aj prístup k herným klientom typu Steam či GOG.

Interakcia so samotným systémom je v optimálnom stave minimálna a bezproblémová. Preto ak od spustenia zariadenia až po jeho vypnutie strávite čas len v špeciálnom hernom rozhraní, je zážitok z používania skvelý.

Skok na pracovnú plochu vám otvorí úplne nový svet, ktorý majitelia Steam Decku a Switchu nepoznajú. ROG Ally je plnohodnotným počítačom so všetkým, čo k tomu patrí. Akurát na 7-palcovej obrazovke je to všetko malé a bez dotykového pera aj dosť nepraktické na ovládanie.

Tento problém z časti rieši odlišný profil pre ovládanie – jeden je pre hranie hier a druhý pre prácu v systéme. Tlačidlá nahrádzajú kliky myšou a väčšine tlačidiel si môžete priradiť rôzne funkcie, vrátane stlačenia konkrétnej klávesy z bežnej klávesnice.

Dostupné sú aj rôzne akcie, ako je napríklad rýchle zobrazenie plochy, alebo zapnutie či vypnutie mikrofónu. Bez klávesnice a myši sa pracovnej ploche radšej skutočne vyhnite.

Dostačujúcou výstrahou je inštalovanie doplnkových herných repozitárov typu GOG. Malé tlačidlá, softvérová klávesnica objavujúca sa len sporadicky či okná vyskakujúce v ten najnevhodnejší moment.

Áno, môžete používať internetový prehliadač, YouTube či kancelársky balík, ale bez externého monitora a klávesnice a myši je to všetko len jedno veľké trápenie.

Špeciálne rozhranie knižnice hier je jedinou záchranou pred nástrahami systému od Microsoftu. (zdroj: Asus)

Pekný, kompaktný a hlavne kompatibilný

Asus ROG Ally patrí do stále veľmi malej skupiny netradičných herných zariadení. Koncept, ktorý začalo Nintendo a priniesol Valve hráčom počítačových hier, Asus posunul správnym smerom.

V rukách tak držíme zaujímavú náhradu herného počítača so všetkými výhodami, ale aj nevýhodami plynúcimi z tak kompaktného riešenia. Nám to celé dáva zmysel len kvôli vlastneniu obrovskej digitálnej knižnice hier na rôznych platformách, od Steamu, cez GOG až po knižnicu od Microsoftu.

Kompatibilita nie je úplná, počas testovania sme narazili na niekoľko problémov a napríklad prvé dva diely legendárneho Falloutu odmietali fungovať. Naopak, prvý Blood bol zábavný aj po mnohých rokoch.

Cena 799 eur nie je rozhodne nízka, je výrazne vyššia ako v prípade Nintenda Switch a aj Steam Deck je trochu lacnejší. S Nintendom nebudeme Asus porovnávať, aj napriek podobnému dizajnu je to zariadenie určené pre úplne inú skupinu hráčov.

V porovnaní so zariadením od Valve je Asus výrazne univerzálnejší a ponúka kompatibilitu s násobne väčším počtom hier. Navyše vás nebude obmedzovať len na jednu konkrétnu službu.

Asus sa rozbehol dobre, všade sa o jeho novinke píše a hráčov počítačových hier očividne zaujala. Firma sa dokonca prekonáva vo svojej obvykle slabej stránke – pri softvérových aktualizáciách.

Počas dvoch týždňov testovania zariadenie dostalo hneď niekoľko aktualizácií systému a dokonca aj BIOSu. Navyše sa nebavíme len menších úpravách, ale o reálnych vylepšeniach na úrovni správy hardvéru pre dosiahnutie vyššieho výkonu a zníženia spotreby.

Zmeny sú tak zásadné, že to, čo sme napísali o výkone teraz, už o týždeň či dva nemusí vôbec platiť. Preto ak Asus nepoľaví v podpore, môže byť jeho prvá prenosná herná konzola o pol roka ešte lepším zariadením.

(zdroj: Asus)

Parametre

CPU: AMD Ryzen Z1 Extreme (8 jadier, 24 MB cache)

Grafika: AMD RNDA 3

Pamäť: 16 GB DDR5

Dáta: 512 GB NVMe M.2 4.0

Displej: 7“ IPS 1920 x 1080, 120 Hz

Porty: USB Type C, ROG Xg, SD, 3,5 mm

Batéria: 40 Wh

Rozmery: 280 x 111 x 32,4 mm

Hmotnosť: 608 g

Systém: Windows 11