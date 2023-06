Astrológia je riziková, varujú odborníci. Čoraz viac ľudí k nej inklinuje

Niektorí ľudia sa horoskopmi riadia vo všetkom.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Kaelen Larocque sa narodila 1. januára 1996, ale je to pre ňu oveľa viac ako len dátum narodenia. Je to dátum, ktorý určuje časť jej osobnosti, jej vášne, romantické záujmy a do istej miery aj jej životné rozhodnutia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podobne ako ostatní, ktorí sa hlásia k astrológii, aj ona pevne verí, že vesmírne objekty majú priamy vplyv na ľudský život. Larocqueová vysvetľuje, že poznanie astrológie zvýšilo jej sebavedomie a prehĺbilo jej väzby s ostatnými. Vie, s kým si kozmicky sadne - a naopak, s kým nie.

„Už nikdy nebudem chodiť s Rybami,“ vyhlásila položartom.

Astrológia je užitočný introspektívny nástroj „pre ľudí, ktorí sa chcú ponoriť hlbšie do seba samých", povedala 27-ročná Larocqueová, učiteľka na strednej škole a inštruktorka jogy v Bostone. „To najlepšie, čo môžeme ako ľudia urobiť, je spoznať samých seba a snažiť sa zlepšiť.“

Larocqueová nie je jediná, kto sa obracia k astrológii ako k prostriedku sebazdokonaľovania a osobného rastu. Astrológia je na vzostupe – tento trend podľa odborníkov poháňajú mladšie generácie a svedčí o tom aj nespočetné množstvo webových stránok a platforiem, ktoré sa venujú astrologicky zameraným ľuďom.

Patria k nim zoznamovacie aplikácie zamerané na zverokruh, desiatky astrologických podcastov, najpredávanejšie knihy a nespočetné množstvo astrologických účtov na sociálnych sieťach. Ľudia tam bežne používajú výrazy ako „retrográdny Merkúr“.

Pandémia prehĺbila záujem

Podľa spoločnosti Allied Market Research dosiahol globálny astrologický priemysel v roku 2021 hodnotu 12,8 miliardy dolárov, čo je výrazný nárast oproti 2,2 miliardy dolárov v roku 2018. Do roku 2031 sa očakáva nárast na 22,8 miliardy dolárov.

Astrológovia tvrdia, že popularita tohto odboru prudko vzrástla z viacerých dôvodov, najmä vďaka lepšej dostupnosti prostredníctvom technológií. Ďalším dôvodom je pandémia a kríza duševného zdravia, ktorú vyvolala. Výskum ukázal, že ľudia sú v časoch nepokojov a neistoty náchylnejší na veštecké praktiky.

„Za posledné desaťročie záujem určite stúpol, ale ešte viac stúpol od pandémie,“ povedala Tracey L. Rogers, astrologička a koučka z Philadelphie. „Veľa ľudí sa na nás obracalo a chcelo poradiť, ako sa v týchto časoch orientovať.“

Nie všetci považujú rastúci význam astrológie za pozitívny vývoj. Hoci podľa prieskumu spoločnosti YouGov na ňu verí štvrtina Američanov, neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by astrológiu podporovali.

Niektorí odborníci upozorňujú, že nájsť radosť a naplnenie v čítaní astrologických materiálov je jedna vec, ale zakladať dôležité životné rozhodnutia výlučne na vyvrátených vedeckých poznatkoch je riskantné.

Larocqueová hovorí, že astrológia pre ňu neznamená, že by mala veriť každému slovu, ktoré si prečíta v horoskope. „Vyberiete si, čo vo vás rezonuje a čo nie,“ povedala.

Larocqueová, narodená v znamení Kozorožca, sa začala zaujímať o astrológiu pred siedmimi rokmi po nešťastnom rozchode – neprekvapivo – s Rybou. Teraz by bolo treba veľa presviedčania, aby sa zaplietla s potenciálnym partnerom tohto znamenia.

Rogersová hovorí, že mnohí ľudia využívajú astrológiu, aby im pomohla zvládnuť ťažkosti alebo sa vyrovnať so zmenami. „Keď ste vyzbrojení týmito informáciami, môžete sa posilniť a vyťažiť z toho maximum,“ povedala Rogersová.

Veľká trojka

Astrológia sa praktizuje od 3. tisícročia pred naším letopočtom a v priebehu storočí prešla vlnami popularity v rôznych častiach sveta. Od začiatku 17. storočia nášho letopočtu astrológiu, ktorá bola kedysi spojená s astronómiou, teda štúdiom vesmírnych objektov, vedecká komunita všeobecne odmieta.

„Medzi astrológiou a astronómiou došlo k rozchodu,“ povedal Sten Odenwald, astronóm a riaditeľ pre rozvoj zdrojov STEM v NASA. „Astrológia štatisticky nefunguje. Predpoklady sú nesprávne, fyzika je nesprávna.“

Podľa astrológie má každý slnečné znamenie, mesačné znamenie a vychádzajúce znamenie – bežne nazývané „veľká trojka“ –, z ktorých každé hovorí o človeku niečo iné. Slnečné znamenie stelesňuje podstatu osobnosti jednotlivca, mesačné znamenie označuje jeho emocionálne správanie a vychádzajúce znamenie predstavuje to, ako jednotlivca vnímajú ostatní.

Astrológovia čítajú jedinečnú tabuľku narodenia človeka a predpovedajú, ako môžu astronomické zmeny ovplyvniť jeho každodenný život. Hoci existujú vedecké štúdie, ktoré dokazujú súvislosť medzi obdobím narodenia a osobnosťou, astrologické tradície sú úplne nepodložené.

„Jedna vec je poznať postavenie planét vzhľadom na hviezdy, ale veľký problém je interpretovať, čo to znamená z hľadiska ľudského správania,“ povedal Odenwald. „Neexistuje medzi nimi žiadna štatistická súvislosť.“

Napriek tomu si až 70 miliónov Američanov si denne číta horoskopy a svoje znamenie zverokruhu poznajú lepšie než svoju krvnú skupinu. „Náš mozog neustále hľadá vzory a spôsoby, ako predvídať budúcnosť,“ povedal Odenwald. „Ľudia sa týchto vecí chytajú.“

Napriek tomu „ma ako vedca bolí, keď vidím nárast iracionálneho myslenia", dodal Odenwald. Rizikom podľa neho je aj to, že ľudia sa môžu stať od astrológie príliš závislými a podriaďovať jej dôležité rozhodnutia.

Rozdielne vnímanie sveta

Lauren Kassell, profesorka histórie vedy a medicíny na Európskom univerzitnom inštitúte a Univerzite v Cambridgei, súhlasí, že nadmerná závislosť od astrológie je nebezpečná, hoci „ak ľudia používajú astrológiu ako nástroj na pochopenie svojho života, dobre im tak", povedala s tým, že to platí iba v prípade ak ich to negatívne neovplyvňuje.

Kassellová skúmala rozšírenosť astrológie v priebehu dejín a poznamenala, že táto oblasť upadla počas vedeckej revolúcie v 16. a 17. storočí, keď sa kládol dôraz na racionalitu.

„Niektoré z vysvetlení, prečo je astrológia v súčasnosti na vzostupe, sú hlboko spojené so skepsou k vede a s individualistickým myslením,“ zdôraznila Kassellová.

Prudký nárast záujmu priniesol aj mnoho metód, pomocou ktorých sa astrológia praktizuje, a tí, ktorí sa k nej hlásia, existujú v akomsi spektre, povedala Kassellová, pričom čerpajú z mnohých rôznych foriem astrologickej viery.

„Ľudí, ktorí sa riadia astrológiou, musíme brať vážne, aby sme pochopili, ako svet vnímajú,“ povedala Kassellová.

Rogersová uviedla, že podľa jej skúseností mileniáli a generácia Z sú „zvedavejší na seba samých a svoj život“, a preto majú silnejší vzťah s astrológiou.

Pomáha spracovať realitu

Pre 38-ročnú Caroline Kingsleyovú nie je astrológia ústredným bodom jej každodenného života. Je to skôr zdroj útechy a niečo, čo jej pomáha nadviazať kontakt s ostatnými. Herečka z New Yorku si každý deň číta horoskop, a to buď po zobudení, alebo pred spaním. Dôvod je podľa nej jednoduchý. „Je to ako denník, ktorý nemusím nosiť so sebou alebo doň písať. Je to len vnútorný rozhovor so sebou.“

Podľa Kingsleyovej skutočnosť, že astrológia nie je vedecky podložená, nie je dôležitá. „Nezáleží na tom, či jej verím, alebo nie,“ povedala.

Kingsleyová bola vychovávaná ako kresťanka a mala problém nadviazať vzťah s týmto náboženstvom. V astrológii sa našla oveľa viac. „Zlá povesť astrológie spočíva v tom, že nie je vedecká a je falošná, ale sledovanie hviezd na oblohe je podľa môjho názoru menej čudné ako pozerať sa na tajomnú knihu príbehov z púšte,“ povedala a dodala, že astrológia je vo všeobecnosti menej príručková ako náboženstvo.

„Myslím, že v tom je jej krása,“ dodala Kingsleyová. „Môžete ju použiť, ako chcete.“

Mica Daniels, 28-ročná fotografka a producentka z Toronta, sa astrológii venuje už od tínedžerských čias. Podobne ako Kingsleyová, ani ona sa astrológiou neriadi, len si ňou pomáha pri spracovaní reality.

„Ak ma v živote niečo sužuje alebo si všimnem nejaký vzorec, vrátim sa späť, pozriem sa na celý svoj horoskop a zistím, aké je spojenie medzi tým, čo sa deje na oblohe, a tým, kde sa nachádzajú tieto postavenia pre mňa osobne,“ povedala Danielsová. "Predovšetkým je to niečo, čo vo mne udržiava zvedavosť," povedala.