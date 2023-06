Test: Robotický vysávač Roomba Combo j7+ vyžaduje častú pozornosť

Nestratí sa ani v komplikovaných miestnostiach.

Hodnotenie 9 / 10 iRobot Roomba Combo j7+ Páči sa nám: účinné vysávanie a umývanie presná navigácia v priestore jednoduchá obsluha a údržba dobrá aplikácia množstvo funkcií Nepáči sa nám: vyššia cena malá nádrž na vodu Cena: 1 099 €

Produkt na test poskytla spoločnosť iRobot Slovensko

Robotické vysávače si za posledné roky našli svoje miesto aj v bežnej slovenskej domácnosti. Ten najlacnejší kúpite už za menej ako 80 eur a tie so stieraním podláh za rovnú stovku.

Sú to v podstate jednoduché náhrady vysávačov, bez pokročilej elektroniky, len so základnými senzormi a bez spolupráce so smartfónmi. Svoju robotu si urobia, no nečakajte pri nich žiadne sofistikované funkcie.

Na druhom konci cenového rozsahu sú prémiové produkty, pokojne aj za desaťnásobok ceny. Ich možnosti sú výrazne lepšie či už pri výkone, účinnosti, alebo z pohľadu funkcií a využívania umelej inteligencie.

Sem patrí aj testovaný model iRobot Roomba Combo j7+. Nielenže vysáva a umýva podlahy, ale nestratí sa ani v zložitom byte, vyhne sa prekážkam a upozorní vás na nečakané objekty na podlahe. Je však hodný svojej ceny?

Dve zariadenia v jednom

Spoločnosť iRobot je synonymom pre robotické vysávače už vyše 20 rokov. Na vznikajúcom trhu sa jej začiatkom tohto tisícročia za prvé dva roky podarilo predať prvý milión robotických vysávačov a v roku 2020 sa toto číslo zvýšilo na 30 miliónov.

Firma má aktuálne v ponuke viacero modelov, od základných robotických vysávačov cez samostatné robotické mopy, zariadenia typu dva v jednom až po prémiové riešenia, vybavené špeciálnou dokovacou stanicou s funkciou automatického vyprázdnenia nečistôt z vysávača.

Roomba Combo j7+ je robotický vysávač typu dva v jednom s dokovacou stanicou, teda vysáva aj mopuje. Je vybavený plne výsuvným mopom, širokouhlou kamerou s doplnkovým svetlom a pokročilým systémom navigácie a rozpoznávania objektov na podlahe.

Dizajnom sa nijak výrazne nelíši od lacnejšieho modelu j7, no v jeho zadnej časti nájdete dvojité rameno mopu a vyberateľnú nádobu s objemom 313 ml určenú na vodu. Dôležitým prvkom je už spomínaná dokovacia stanica, určená nielen na nabíjanie, ale aj na zber nečistôt z vysávania.

V jej vnútri nájdete špeciálne vrecko, ako ho poznáte aj z klasických vysávačov. Jedno vrecko by vám malo vystačiť na dva až tri mesiace prevádzky. Nechýbajú ani vymeniteľné prachové filtre.

Základné prevádzkové náklady sa tak nijak zásadne nelíšia od bežného či iného robotického vysávača. Priplatíte si však za špeciálnu náplň pre umývanie podláh a za doplnkové filtre. Nesnažte sa šetriť pri umývacom prostriedku, použitie tých bežne dostupných by vám mohlo poškodiť zariadenie.

Mop je pri vysávaní schovaný, vysunie sa len v prípade umývania podláh. (zdroj: iRobot)

S lepšou navigáciou

Naše prvé stretnutie s mopovacím zariadením od iRobot pred pár rokmi nebolo úplne bezproblémové. Jeho Braava Jet ako samostatný mop síce na papieri fungoval skvelo, no problémy s navigáciou a prekonávaním aj menších prechodov medzi miestnosťami firma vyriešila až s neskorými aktualizáciami.

Roomba Combo j7+ je však konštrukčne odlišné riešenie, ktoré si berie z Roomba vysávačov to najlepšie a pridáva suché a mokré stieranie podláh. Použitý systém navigácie vSLAM sa neustále učí a vďaka kamere dokáže rozpoznávať rôzne objekty.

Pre svoje fungovanie potrebuje aspoň trochu svetla, hoci je kamera vybavená pomocnými LED svetlami. Na rozdiel od väčšiny konkurencie totiž dokáže rozpoznať veľké množstvo objektov položených či zabudnutých na zemi.

Kým staršie modely série dokázali rozpoznať len rôzne káble a vyhli sa aj nehodám domácich zvieratiek, tak séria j7 / j7+ rozpozná pohodené ponožky, rôzne hračky vrátane tých zvieracích, misky a dokonca aj samotné zvieratá.

Na každú prekážku vás môže upozorniť nielen jednoduchou informáciou, ale vďaka prítomnosti kamery aj fotografiou. To vám umožní jednoduchú úpravu doplnkových zón, ktorým by sa vysávač mal do budúcna automaticky vyhnúť.

Firma sľubuje, že tento typ informácií je chránený voči neoprávnenému prístupu a žiadne fotografie by sa nemali dostať mimo vášho účtu.

Funkcia rozpoznávania náhodných prekážok však nie je aktívna počas počiatočného mapovania a počas režimu samostatného umývania podláh.

Nechali ste na podlahe neporiadok? Aplikácia sa vás po skončení úlohy opýta na každú jednu novú prekážku. (zdroj: Matúš Paculík)

Rozpozná aj koberce

Pred prvým spustením si musíte pripraviť celý byt, keďže vytvorenie mapy je pre ďalšie používanie veľmi dôležité. Odstráňte preto všetky dočasné veci ako sú topánky, rôzne tašky a optimálne aj stoličky.

Roomba si postupne prejde celý byt, zosníma všetky steny, prekážky a v aplikácii vytvorí detailnú mapu vášho bytu. Podporované sú nielen bežné byty, ale aj rodinné domy s viacerými poschodiami.

Výslednú mapu si môžete, či skôr musíte upraviť. V našom prípade bolo jediným úkonom pomenovanie jednotlivých izieb, pričom automatika správne odhadla chodbu a obývaciu izbu vrátane ich správnych rozdelení.

V aplikácii uvidíte aj všetky koberce a môžete si nastaviť zóny pre aktívnejšie čistenie či naopak, zóny, v ktorých zariadenie nebude vysávať a umývať. Mapa sa po každom prechode aktualizuje v prípade objavenia nových prekážok, či odstránenia tých starých.

Vie bez problémov rozpoznať rôzne druhy kobercov od tých úplne nízkych až po vyššie. Samozrejme môžete nastaviť, aby sa im vysávač úplne vyhol. Počas kombinovaného procesu vysávania a umývania podláh ich nenamočí vďaka automatickému zdvíhaniu podložky s mopom.

V našom testovacom byte je hneď niekoľko typov kobercov, od tých úplne tenkých až po jeden s veľmi vysokým vláknom. Automatika zakaždým rozpoznala každý jeden z nich a vysávala len tie, ktoré nemali dlhé vlákna.

Dlhé vlasy sú stále problém, ich zamotaniu nezabránite. Kefy treba preto pravidelne čistiť. (zdroj: iRobot)

Vodu budete dolievať často

Používanie robotického vysávača je väčšinou bezstarostné, keďže vyžaduje len minimálnu úroveň obsluhy. Všetky úkony ohľadom spustenia a nastavenia typu čistenia vykonáte na obrazovke svojho smartfónu, prípadne s pomocou hlasového povelu.

V prípade testovaného modelu sa nemusíte pravidelne starať ani o nádobu na prach, keďže v dokovacej stanici je umiestnené objemovo veľké prachové vrecko. To stačí vysypať len raz za čas.

Počas používania základného modelu Roomba j7 sme museli čistiť nádobu na prach po každom vysatí bežného trojizbového bytu. Teraz je našou jedinou starosťou dopĺňanie vody a čistiaceho prostriedku pre zmývanie podláh.

Na rozdiel od cenovo obdobného modelu od Xiaomi sa v dokovacej stanici totiž nachádza len vrecko na prach a nie zásobník vody. Objem nádoby stačí na jedno umytie väčšieho bytu, manipulácia s ňou je však veľmi jednoduchá a bezproblémová.

Aplikácia vás na prázdnu nádržku sama upozorní a pokiaľ jej je málo, ani nedovolí spustiť režim umývania. Umývať môžete pokojne s čistou vodou, prípadne si dokúpite špeciálny prostriedok na pevné podlahy. Za pollitrové balenie zaplatíte 13 eur.

Určite sa nesnažte ušetriť a namiesto originálneho prostriedku do nádržky naliať bežný prostriedok na umývanie podláh. Výsledkom by mohlo byť poškodenie zariadenia a strata záruky.

Škoda, že dokovacia stanica nemá zásobník na čistú vodu. (zdroj: iRobot)

V aplikácii sa nestratíte

Vysávač síce môžete používať aj bez aplikácie, keďže má jedno univerzálne tlačidlo a podporuje hlasové ovládanie, no jedine s aplikáciou využijete všetky možnosti, za ktoré ste si zaplatili.

Je dostupná pre smartfóny so systémom Android a iOS a je v Českom jazyku, vrátane českých hlasových informácií priamo z vysávača. Nemusíte sa teda obávať, ak nepoznáte žiadny cudzí jazyk.

Prvotná inštalácia je veľmi jednoduchá, aplikácia vás prevedie celým procesom párovania a prvého spustenia. Tu nebudete potrebovať viac, ako len pár minút. Následne sa spustí prvý proces mapovania priestorov.

Po skončení nájdete v aplikácii vytvorenú automatickú mapu s možnosťou jej základnej úpravy. Tu si pomenujete jednotlivé izby, upravíte špeciálne zóny a budete spravovať ďalšie poschodia, či rovno aj ďalší byt.

Odporúčame nájsť si chvíľu na spoznanie všetkých nastavení. Môžete si napríklad nastaviť detský zámok, ktorý zamedzí, aby vaše dieťa alebo domáce zvieratko nechtiac aktivovali vysávač. Môžete úplne vypnúť svetelnú signalizáciu, prípadne skontrolovať aktuálnu verziu softvéru.

Pri výbere čistenia si môžete celý proces prispôsobiť a vybrať celý byt, alebo len konkrétne miestnosti. Nastaviteľný je počet cyklov čistenia, ako aj intenzita umývania, prípadne umývanie úplne vynecháte.

K dispozícii je aj pokročilá automatizácia, vďaka ktorej nezabudnete na pravidelné vysávanie a umývanie. Môžete si napríklad nastaviť presne typ čistenia konkrétnych miestností na dni a hodiny v týždni.

Alebo chcete, aby sa spustilo vysávanie hneď ako opustíte svoj byt? Tu aplikácia pracuje na základe polohy vášho smartfónu, prípadne spolupracuje s produktami ako sú inteligentné zámky či termostaty.

Aplikácia nie je zbytočne komplikovaná a ponúka široké možnosti pri úprave mapy. (zdroj: Matúš Paculík)

Užitočný pomocník do domácnosti

iRobot Roomba Combo j7+ nepatrí k tým lacným pomocníkom do domácnosti, veď zaň zaplatíte viac ako tisíc eur. Je skôr prémiovým robotickým vysávačom typu dva v jednom, ktorý nielen povysáva, ale aj zmyje podlahy.

V tom, čo robí, je skutočne dobrý. Či už je to účinnosť vysávania alebo presnosť pohybu po miestnostiach, nemali by ste naraziť na problémy pri bežnom používaní. Neznamená to však, že je zariadenie úplne dokonalé.

Nám nevyhovovala malá kapacita nádrže na vodu, ktorá vystačí len na menší trojizbový byt. V tých väčších si musíte umývanie rozdeliť na viac častí, alebo byť pripravení na okamžité doplnenie vody.

Zariadenie sa občas dokázalo beznádejne zatúlať, čo je nečakané, keďže iRobot má bohatú históriu vo výrobe robotov pre americkú armádu. Frekvencia týchto výletov nie je vysoká, pomáhať sme mu museli maximálne raz do mesiaca. Navyše sa firma aktualizáciami neustále snaží celý proces pohybu optimalizovať.

Konkurencia nie je v tomto segmente veľká, ale je silná. Vynikajúci model má Xiaomi, Roborock a pokiaľ vám stačí len vysávanie, tak aj Samsung. Alternatívu má aj samotný iRobot v podobe kombinácie vysávača Roomba j7 a mopu Braava m6.

My síce preferujeme riešenie dva v jednom, no napríklad kombinácia samotného vysávača a mopu je v niektorých situáciách efektívnejšia.