Primáty treba vrátiť do prírody postupne, zníži im to stres, naznačuje štúdia

LONDÝN, BRAZZAVILLE. Postupný návrat primátov do voľnej prírody znižuje úroveň ich stresu. Tvrdí to štúdia zverejnená vo vedeckom časopise Conservation Physiology.

Tím odborníkov na voľne žijúcu zver skúmal 15 mandrilov žijúcich v Kongu, ktoré postupne vrátili z rezervácie Tchimpounga do výbehu a následne do národného parku Conkouati-Douli.

Úroveň stresu sa vo výbehu pred vypustením do parku časom znížila, čo mandrilom poskytlo bezpečné miesto na prispôsobenie sa novému prostrediu. Po roku bola u nich úroveň stresu približne o polovicu nižšia v porovnaní so stavom počas pobytu v rezervácii.

"Primáty sa do voľnej prírody vypúšťajú s tým, že je to pre ich dobro. Avšak preverovalo to len veľmi málo štúdií. Naša práca aplikuje na tento predpoklad prísne vedecký prístup a poskytuje dôkazy o tom, že starostlivo naplánované vypúšťanie mandrilov môže pri správnom postupe, monitorovaní a hodnotení fungovať," povedala vedúca výskumu a profesorka Durhamskej univerzity Jo Setchellová.

Výskumníci testovali vzorky stolice, aby zistili prítomnosť enzýmov indikujúcich hladinu úzkosti zvierat. Testy odhalili, že pre mandrily je preprava v klietkach stresujúca. Po vypustení do ich prirodzeného prostredia sa im však miera stresu nezvýšila. Tento fakt je pritom dôležitý pri adaptácii na nové prostredie.

Mandrily sa lovia na mäso alebo sa s nimi obchoduje. Sú zároveň citlivé na stratu biotopu, preto sa osirelé mláďatá odvážajú do rezervácií, kde ich následne vychovávajú.