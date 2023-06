Je nová Zelda najlepšou hrou roka?

Táto hra nie je pre zaneprázdnených.

Hodnotenie 9 / 10 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Conquest.cz

Zelda je obrovským fenoménom a zároveň jednou z najsilnejších značiek Nintenda už skoro štyri desaťročia. Prvú hru zo série si v roku 1986 kúpilo v Japonsku milión hráčov.

Na vtedajšiu dobu rekordné čísla séria ešte niekoľkokrát prekonala, keďže pokračovaní vyšlo hneď niekoľko a na všetky možné platformy od Nintenda.

V súčasnosti značku pri živote drží hlavne titul Breath of the Wild s viac ako 30 miliónmi predaných kusov.

Na jeho plnohodnotné pokračovanie museli majitelia Nintenda Switch čakať šesť dlhých rokov, ktoré im skrátila len dvojica vynovených titulov Link's Awakening a Skyward Sword HD. Novinka Tears of the Kingdom nie je prepracovanou klasikou, je to úplne nový titul, opäť trhajúci rekordy predajnosti.

Už počas prvých troch dní sa celosvetovo predalo 10 miliónov kópií hry, čo z nej robí najrýchlejšie predávanú hru celej série. Je zároveň aj najrýchlejšie predávanou hrou od Nintenda v Európe.

Táto hra nie je pre nedočkavých

Ako veľmi je dôležitý úvod hry? Podľa nášho názoru je to zásadná časť, schopná pripútať si hráča, alebo ho naopak zbytočne stratiť. Nová Zelda je extrémnym prípadom tej druhej možnosti, keďže si pre nás pripravila úvod trvajúci niekoľko hodín.

Prehrýzť sa ním nemusí byť pre každého jednoduché a úprimne, my sme sa museli dva krát prehovárať, aby sme hre ešte dali šancu. Možno to bola len nešťastne zvolená farebná paleta, zbytočne mätúca mapa plná vznášajúcich sa ostrovov, alebo absencia výraznejších prvkov.

Fanúšikovia celej série a tí, ktorí hrali predchodcu s názvom Breath of the Wild prekvapení veľmi nebudú, no pre nováčikov si vývojári pripravili veľmi náročný úvod. Na druhú stranu chápeme jeho prítomnosť a s ohľadom na koncept samotnej hry by sa hráči bez zvládnutého úvodu neskôr iba zbytočne trápili.

Nebudete sa zoznamovať s bežným ovládaním, to zložité nie je. Dôležité princípy sveta, v ktorom ste sa ocitli sú však iné, svojské a chtiac nechtiac ich budete musieť zvládnuť.

Začať môžete orientáciou v priestore, na náš vkus spočiatku až príliš prázdnom a trochu jednotvárnom. Svet v ktorom ste sa ocitli je veľký, no nie tak zaujímavý ako v mnohých iných otvorených hrách.

Putovanie nie vždy prináša potešenie pre oko a chýba aj radosť z objavovania nových vecí. Teda bude chýbať len dovtedy, kým si uvedomíte, že Zelda nie je typická hra s otvoreným svetom, ale jedno obrovské herné pieskovisko s príbehom a súbojmi.

Akonáhle to pochopíte, zmení sa vaša nuda konečne na zábavu. Zrazu nájdete záľubu v prekonávaní rôznych prekážok a hlavne vo využívaní pohodených objektov. Tie v úvodnej mape nájdete strategicky rozmiestnené a môžete tak naštartovať svoju predstavivosť.

(zdroj: Nintendo)

Budete bojovať, brániť sa a mrznúť

Sú dve veci, ktoré musíte počas prvých hodín hrania zvládnuť na jednotku – prežitie a stavbu rôznych objektov. Od toho, ako v tom budete úspešní, závisí aj váš ďalší postup v hre a to, či ju vôbec užijete.

Prežitie vám budú komplikovať nepriatelia, pohyb v nebezpečnom teréne a zima. Množstvo a rôznorodosť nepriateľov je zvolené tak akurát, aby súboje boli zábavné a nezačali vás nudiť ani po desiatkach hodinách hrania.

K dispozícii máte zbrane na blízko a na diaľku, teda rôzne palice, meče, sekery a potom luky. Pred údermi vás ochráni štít a nechýba ani oblečenie, od ktorého závisí vaša odolnosť a napríklad aj to, či nezamrznete.

Vaše súboje sú na začiatku teda buď kontaktné, alebo budete svojich nepriateľov triafať na diaľku. Na mierenie s lukmi sa dá zvyknúť, na pomoc tu totiž prichádza aj mierenie pohybom samotného ovládača, či zariadenia.

S trochou šikovnosti a plánovania by ste nemali mať problém poraziť ani bežnú presilu, no väčší počet silnejších nepriateľov znamená aj potrebu detailnejšej stratégie. Nájsť silnejšie zbrane totiž nie je spočiatku jednoduché a tie ktoré máte, sa časom pokazia.

Do súbojov nemôžete vyraziť s jedným bežným mečom a piatimi palicami, to by ste veľmi rýchlo skončili. Obmedzený je aj počet šípov a štít taktiež nevydrží naveky. Manažment výbavy však nie je tak otravný, ako sa na prvý pohľad môže zdať, našťastie.

Hneď v úvodnom svete na vás čaká nepríjemná zimná časť, ktorá preverí vaše odhodlanie. Neskúšajte ju navštíviť hneď na začiatku, je veľkou výzvou aj po dvoch hodinách hrania. Bez teplého oblečenia a zásob na zohriatie tu jednoducho zamrznete.

(zdroj: Nintendo)

Kedy začne zábava?

Úspešné zdolanie úvodného sveta môže byť pre mnohých hráčov neprekonateľné, no ak nepatríte k odpadlíkom, tak sa pred vami konečne hra ukáže v celej svojej kráse. Obrovský svet zaliaty slnkom, plný zelených plání, kopcov, jazier a množstva tajomných jaskýň.

Po hodinách trápenia môžete vyraziť za skutočným dobrodružstvom a ako to už v tomto type hier býva, nikto a nič vás nebude vodiť za ručičku. Budete sa hneď zo začiatku držať hlavnej dejovej línie, alebo vás láka túlanie sa?

Pokojne sa vydajte akýmkoľvek smerom, skúste si zmerať sily so skupinou nepriateľov, pozrite sa do nenápadných jaskýň plných bohatstva, alebo sa zabávajte skladaním mechanických objektov. Nikto nad vami nestojí s bičom, aj keď nesmiete zabudnúť, prečo tu ste a koho vlastne chcete zachrániť.

Mapa je obrovská a vy rýchlo zistíte, že cestovať pešo nie je veľmi zábavné. Hneď na začiatku si skúste odchytiť koňa, alebo zapojte svoju kreativitu a poskladajte si dopravný prostriedok.

S ohľadom na len základné možnosti tvorby strojov bude váš prvý výtvor skôr smiešny, ale svoju úlohu prepravy na diaľku si splní. Navyše ak si dáte aspoň trochu záležať, tak vás ochráni aj pred jednoduchými útokmi.

Nová Zelda je skutočne jedno obrovské pieskovisko, na ktorom sa môžete zabávať podľa vašej chuti. A keď vás to náhodou začne nudiť, tak sa pustíte do plnenia rôznych úloh, či už tých vedľajších, alebo hlavných, príbehových.

Minimálne zo začiatku je to aj rozumné, keďže prvé úlohy vám sprístupnia lepšiu výbavu a niekoľko dôležitých herných mechanizmov. A je dosť možné, že si vás hra príbehom úplne omotá okolo svojho prsta.

(zdroj: Nintendo)

Buďte všímaví

Úprimne, pre nezainteresovaného hráča môže pôsobiť herný svet plochý, bez života a zaujímavých miest. Sila hry sa však skrýva v detailoch spolu s tým, ako sa vám bude postupne plniť batoh novými a novými vecami.

Vy budete objavovať ich využitie, rôzne kombinácie, budete si opekať mäso a zeleninu pre silnejší účinok. Nikdy sa neuspokojte so základným použitím, ale objavujte a skúšajte.

Hlavne v prípade zbraní je kombinovanie doplnkových predmetov zásadné, keď napríklad z bežne účinného šípu spravíte jednoduchým úkonom šíp ohnivý, s výrazne vyšším číslom útoku.

Nájdite si čas a čím skôr preskúmajte všetky svätyne, na ktoré narazíte, keďže bez nich si len veľmi ťažko vylepšíte svoju postavu. Aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, tak sú jedinečným systémom výuky a zdokonalenia herných mechanizmov.

Ich zdolaním sa naučíte väčšinu dôležitých úkonov, bez ktorých by bol váš ďalší postup v hre zbytočne komplikovaný. Dizajnéri odviedli ukážkovú prácu, kedy pre získanie odmeny musíte úspešne ovládnuť trénovanú vec.

V jednej zo svätýň sa naučíte uhýbať pri súbojoch, v ďalšej si zdokonalíte pohybovanie veľkých objektov, budete trénovať streľbu z luku a nebude chýbať ani poučenie, že nie vždy sa oplatí siahnuť po rovnakom riešení problému.

(zdroj: Nintendo)

Neuspokojí sa s málom

Nová Zelda je jedinečným herným titulom, ktorému sa podobá jedine jeho predchodca. Nie je klasickou hrou na hrdinov, kde si hráč po celý čas vylepšuje desiatky parametrov a zbiera desiatky špecifických zbraní. Nebude vás ani nudiť záplavou textov a nudných rozhovorov.

No na druhú stranu vyžaduje vašu maximálnu pozornosť, odhodlanie a dostatok voľného času, keďže svoje zákutia a tie najzábavnejšie prvky na prvom rande neodhalí. Zábavu dávkuje postupne a hoci vám vždy ukáže správny smer, tak do cieľa už musíte doraziť len vy sami.

Každému, komu tento herný štýl vyhovuje, poskytne dlhú a intenzívnu zábavu preplnenú dobrým pocitom ako odmenou za zvládnuté úlohy. A ak by vás náhodou začala po čase nudiť, tak si môžete dlhé hodiny oddychovať pri vymýšľaní rôznych mechanických konštrukcií.

O inšpiráciu rozhodne núdza nebude, na YouTube nájdete desiatky, či skôr stovky úžasných nápadov. Samotný proces konštrukcie spočiatku nie je úplne jednoduchý, no neskôr si ho budete užívať.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je úžasnou hrou, prepracovanou do najmenšieho detailu. Je ukážkovým ihriskom, na ktorom sa môžete dosýta vyhrať a popri tom si užívať krásnu rozprávku.

Pre fanúšikov série možno neprináša toľko zmien, ako by čakali, no pre nových hráčov je ultimátnou hrou pre ich hernú konzolu od Nintenda. Jej obstarožný hardvér dokazuje, že ešte nepatrí na odpis a má čo ponúknuť aj súčasnému hráčovi.

Grafika nie je prevratná, nemá detailné rozlíšenie a vlastne sme radi, že sa to celé vôbec hýbe plynulo. Na hru sa však pozerá dobre aj na veľkom televízore, hoci v dobe Ray-tracingu pôsobí skôr menej atraktívne.