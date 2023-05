Hromada starých kmeňov veľkosti Manhattanu môže vypustiť až 3,4 milióna ton uhlíka

Drevo má aj viac ako tisícročie.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Hromada starých kmeňov stromov veľká takmer ako Manhattan zachytáva na severe Kanady milióny ton uhlíka – a podľa najnovšej štúdie by sa veľká časť z neho mohla uvoľniť do atmosféry v dôsledku klimatických zmien.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spadnuté zmiešané drevo tam v niektorých prípadoch leží už viac ako tisícročie, chránené pred rozkladom hlbokým mrazom a tesným priestorom. Kopa stromov je unášaná riekou Mackenzie na severe za polárnym kruhom.

Teraz, v čase otepľovania a stúpajúcich teplôt morí, však môže hroziť, že sa kmene od seba odlepia a zhnijú oveľa rýchlejšie, uviedla Alicia Sendrowski, výskumníčka z Michiganskej technologickej univerzity, ktorá viedla štúdiu.

Dôsledky otepľovania

Prírodné úložiská uhlíka, ako sú lesy, rašeliniská a oceán, sú dôležitou brzdou klimatických zmien, pretože zachytávajú viac uhlíka, ako sa uvoľňuje do atmosféry. Odhaduje sa, že zásobníky uhlíka na pevnine pohlcujú štvrtinu svetových emisií, čo je silný, ale nie vždy dobre pochopený faktor spomaľovania otepľovania.

Nie všetky úložiská uhlíka sú však odolné proti zvyšujúcim sa teplotám a niektoré sa môžu rýchlo rozpadnúť, ak sa na ne vyvíja istý tlak.

Napríklad rozmrazujúci sa permafrost sa začínal najprv topiť pomaly, ale postupne sa už topí veľmi rýchlo a to vedie k obavám z masívneho uvoľňovania uhlíka do atmosféry.

Kopa stromov o veľkosti Manhattanu zachytáva milióny ton uhlíka v delte rieky Mackenzie na severe Kanady. Teraz ju môže ohroziť globálne otepľovanie. (zdroj: Alicia Sendrowski)

Vedci sa predháňajú v mapovaní toho, koľko uhlíka je v Arktíde zachyteného v dreve a koľko z neho môže uniknúť do atmosféry v dôsledku zmeny klímy, keď sa drevo, ktoré bolo stovky alebo dokonca tisíce rokov nehybné, začne vplyvom otepľovania rozkladať.

„Nemáme veľké systémové poznatky o iných veľkých ložiskách dreva,“ povedala Sendrowski.

Obrovská hromada dreva, ktorú skúmala, pokrýva celkovú plochu približne 32 štvorcových kilometrov, roztrúsených v nánosoch po celej delte rieky Mackenzie, koncového bodu mohutného toku tiahnuceho sa naprieč celou Kanadou.

Podľa Sendrowskiovej výskumu, publikovanom v časopise Geophysical Research Letters, môže byť v tomto objeme dreva uloženého približne 3,4 milióna ton uhlíka.

Jej cieľom bolo po prvýkrát zmapovať a odhadnúť hmotnosť a obsah uhlíka drevnej hmoty, pričom na odhad viditeľného množstva dreva použila kombináciu fotografií z dronov a satelitov a umelú inteligenciu.

To sa podľa nej rovná emisiám 2,5 milióna áut za rok.

Urýchlenie procesov

Najstaršie drevo, ktoré vedkyňa Sendrowská našla, malo podľa rádiokarbónového datovania približne 1300 rokov. Väčšina však bola stará menej ako 70 rokov.

Výskumníčka stále nevie, či drevná zátarasa vypúšťa uhlík rýchlejšie, ako ho akumuluje do nových stromov, ktoré sa do nej vyplavujú, ale povedala, že tento proces sa pravdepodobne začne zrýchľovať.



Živé stromy, ktoré boli zakorenené vo večne zamrznutej pôde, sa môžu čoraz častejšie zrútiť do riek, pretože pôda pod nimi sa rozmrazuje. Vyššie teploty môžu zase urýchliť rozklad, pretože kmene sa o seba trú, zbavujú sa väčšieho množstva materiálu a odplávajú do otvoreného mora, kde sa rozpadnú rýchlejšie, ako keby zostali uväznené v kmeni, povedala výskumníčka.

Lesy sú rozhodujúcim záchytným bodom uhlíka na pevnine. Výskum naznačuje, že s nárastom emisií uhlíka sa doteraz zvyšovala aj ich schopnosť absorbovať aspoň jeho časť.

Výskumník Sean McMahon zistil, že stromy, ktoré skúmal v blízkosti zálivu Chesapeake, rástli dva- až štyrikrát rýchlejšie, ako očakával.

Je to pravdepodobne preto, že zvýšené množstvo oxidu uhličitého pomáha rastlinám rásť rýchlejšie a že zvýšené teploty predlžujú vegetačné obdobie a urýchľujú ďalšie procesy potrebné na rast rastlín.

Potenciál systému

Iné zásobárne uhlíka sa však môžu nachádzať na nezvyčajných miestach – napríklad v predhorí, úseku pevniny medzi sopkami a oceánskymi priekopami, o ktorom sa vedci domnievajú, že zachytáva uhlík vynárajúci sa v plynoch zo zemského jadra.

Ďalším môže byť voda prúdiaca cez slanú rovinu púšte Taklamakan v provincii Sin-ťiang v Číne, ktorá môže podľa výskumu Yan Li, profesora na Poľnohospodárskej a lesníckej univerzite v Če-ťiangu, vyťahovať uhlík zo vzduchu, keď klesá do vodonosnej vrstvy.

V Kanade Sendrowskiová plánuje pokračovať vo výskume drevín, ktoré sú jedným z najmenej desiatich hlavných kôp dreva na ďalekom severe. Jednou z otázok, na ktorú chce odpovedať, je priemerný vek kmeňov, ktorý by umožnil presnejšie určiť, ako dlho drevná zátarasa zadržiava uhlík, kým sa uvoľní. Chce tiež kvantifikovať drevo, ktoré nemohla vidieť na leteckých snímkach.

„Nemáme zmerané, koľko je toho pochovaného, ponoreného, čo je pod korunami stromov,“ povedala.



Až „časová škála rozpadu“ podľa nej pomôže „lepšie zistiť potenciál systému na ukladanie uhlíka“.