Prodekan Murár o umelej inteligencii: Či nahradí učiteľov? Bol by som rád, keby som mohol povedať nie

UCM v Trnave vytvorila príručku určenú na prácu s ChatGPT.

Umelá inteligencia už nie je iba slovné spojenie, ktoré nájdeme v sci-fi literatúre. V médiách sa objavujú správy o tom, že ju naučili čítať myšlienky, že nahradí pracovné pozície, a preto nechýbajú ani výzvy na jej reguláciu. V polovici apríla dokonca snímka vytvorená AI (artificial intelligence, v preklade umelá inteligencia, pozn. red.) zvíťazila v prestížnej súťaži fotografií.

Napriek možným obavám a množstvu nezodpovedaných otázok sa zdá, že AI môže mať zásadný vplyv na vzdelávanie. Aj preto chceli zamestnanci Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v novej publikácii Počúvať Kecálka: 69 GPT promptov pre učiteľov ukázať, že môže pomôcť zlepšiť výučbu a ušetriť čas.

„Umelá inteligencia má veľký potenciál významne zasiahnuť do vzdelávania, no dúfam, že ľudský prvok, vedenie a sprevádzanie ľudí naživo tu bude stále prítomné,“ hovorí prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na UCM a jeden z autorov publikácie PETER MURÁR.

V rozhovore sa dočítate: čo dokáže a nedokáže ChatGPT

ako sa dá zistiť, či bola práca napísaná umelou inteligenciou

či je využívanie umelej inteligencie podvod

ako ovplyvní umelá inteligencia učiteľov

čím vie umelá inteligencia prispieť do vzdelávania

či dokáže ChatGPT pomôcť s rozvojom kompetencií potrebných pre 21. storočie

Ako by ste laikovi vysvetlili, čo je ChatGPT? Čo dokáže vyriešiť a čo je ešte stále sci-fi?

Existuje veľa druhov umelej inteligencie. Chat GPT je jazykový model, ktorý dokáže s človekom komunikovať takým spôsobom, ako keby mu odpovedal iný živý človek.

Zároveň vie veľmi dobre pracovať s písaným textom. Ak mu dáte preštudovať nejakú kapitolu z knihy či článok, dokáže z nich vytiahnuť informáciu, ktorú si vypýtate. Vie zachytiť esenciu nahodeného textu a aj preformulovať, predĺžiť či skrátiť ho do podoby, ktorú si vyžiadate, pričom vie zachovať jeho vlastnosti.

Dokáže tiež vytvoriť otázky, ktorými skontrolujeme, či mu človek, ktorý bude čítať daný text, porozumel. Sám som to vyskúšal.

Študentom som dal preštudovať podklady mojej prednášky a do programu som napísal: „Vymysli mi tri otázky na porozumenie daného textu. Nechcem, aby si sa pýtal na veci, ktoré sú v texte explicitne spomenuté, ale na to, čo z toho vyplýva.“

Chcel som dosiahnuť, aby študenti premýšľali a nehľadali konkrétnu informáciu, ktorá je v otázke. Toto ChatGPT bezproblémovo zvláda.

Vie aj napísať verše v štýle umelca, ktorého si preštudoval, keď ho trénovali. Napíše aj príbeh. Experimentoval som s ním aj tak, že som mu dal napísať vtipy na určitú tému, čo tiež zvládol. Aj keď z desiatich bol vtipný jeden či dva.

Čo teda nedokáže?

Nevie prekročiť hranicu beletrizácie. Keď sme robili dotazníkový prieskum s otvorenými otázkami, tak z neho dokázal vyčítať a identifikovať, o čom tých 300 respondentov hovorilo a aké témy sa opakovali.Nedokázal ich však kvantifikovať, teda uviesť koľkokrát sa opakujú.

Je to čiastočná pomoc pri interpretácii, lebo vie zachytiť, o čom sa v texte píše, ale nedá sa na to spoľahnúť do tej miery, že budeme vedieť, čo študenti chceli najčastejšie. Ide však o moju skúsenosť, možno niekto iný vie položiť danú otázku sofistikovanejšie, aby sa k odpovedi dopátral.

Pred nejakým časom robili programu problémy matematické úlohy. No pokiaľ viem, už na tom OpenAI (spoločnosť, ktorá ChatGPT vyvinula, pozn. red.) zapracovala.

Zachytila som, že niektorí tieto jazykové modely využívajú na vytvorenie týždenného jedálneho lístka či odporúčania na tréning. Používate ChatGPT okrem školy aj v bežnom živote?

Áno, odkedy sa objavil, využívam ho takmer každý deň. Vie byť nápomocný mnohorakým spôsobom. No opäť, musím byť opatrný.

Keď som sa vrátil zo zahraničnej cesty, zo zaujímavosti som sa ho opýtal, čo by mi v tejto destinácii ako turistovi odporučil navštíviť. Vypísal zhruba desať až dvanásť miest, no v niektorých odpovediach si vymyslel atrakciu, ktorá v skutočnosti neexistuje.

On totiž na základe pravdepodobnosti odhaduje, aké slovo by malo nasledovať po slove, ktoré práve napísal.

Preto je schopný vymyslieť a napísať, že: „V tomto prímorskom letovisku choďte na mestskú vežu. Je z nej nádherný výhľad.“ A to napriek tomu, že na danom mieste žiadna takáto veža neexistuje.

Napísal mi tiež, že sa mám ísť pozrieť na priehradu a jazero, pričom široko-ďaleko tam nič také nebolo. V kontexte turistiky na túto otázku často odpovedá takto, preto vyhodnotil, že je veľká šanca, že keď napíše dané slovo, tak to bude dávať zmysel.

Ak by som sa ho tieto otázky opýtal pred cestou, asi by som bol prekvapený, že som to tam nenašiel. Program nie je prepojený s reálnym dátami, napríklad vyhľadávačmi.

A aj tie recepty, čo ste spomínali, tak to môže byť skonzumovateľné, ba aj veľmi chutné, ale nemôžete sa na to úplne spoľahnúť.

Musíte mať nejaké skúsenosti a triezvy odhad, aby ste vedeli posúdiť, či to nie je hlúposť.

Možno ste v tejto súvislosti zachytili jednu z prvých káuz, keď program na otázku, ako doplniť deťom vápnik, navrhoval podrviť porcelán a zmiešaný s vodou im ho dať vypiť.

Treba na to nazerať s nadhľadom. Je to síce inteligentný softvér, ale stále len softvér.

Pripravovali ste sa pomocou programu aj na tento rozhovor?

Nie, pretože v tom čase som bol na zahraničnej služobnej ceste.

Vo vašom prieskume takmer 40 percent učiteľov uviedlo obavy, že by nedokázali rozlíšiť, či bola úloha vypracovaná umelou inteligenciou alebo žiakom. Dá sa to vôbec nejako zistiť?

Bežný človek má dve možnosti, ale ani jedna nie je spoľahlivá.

Samozrejme, existujú detektory, ktoré sa začali objavovať veľmi skoro po sprístupnení ChatGPT. Po vložení textu vám vedia vyhodnotiť pravdepodobnosť, s akou to napísala umelá inteligencia a s akou človek.

Problém je, že stačí v texte urobiť malé úpravy a preformulovať niektoré vety a pravdepodobnosť klesá. Ak v jednostranovom texte zmeníte päť viet, tak miera perplexity (miera vyjadrujúca zložitosť jazykového modelu, pozn. red.) vie dramaticky klesnúť, napríklad z hodnoty 95 na 38.

Je to nespoľahlivé, pretože študent si môže napísané trochu preformulovať a bude to nepriestrelné.

Aký je druhý spôsob?

Neviem, ako iní používatelia či učitelia, ale z našej skúsenosti je to úroveň štylistiky.

Nerád to hovorím, ale ChatGPT má momentálne takú úroveň slovenskej štylistiky, akú nedosahuje väčšina študentov v mojom okolí. Je viac profesionálna. Vyjadruje sa ako človek, ktorý naozaj rozumie textu.

Bežné študentské vyjadrovanie je jednoduchšie?

Áno, aj keď nemôžem hovoriť za všetkých.

Študentské vyjadrovanie sa totiž formuje počtom napísaných akademických prác, počtom a kvalitou spätnej väzby.

Keď čítate seminárnu prácu, tak jednoducho viete, že ju písal študent. Aj pri bakalárskej práci je ešte akademická štylizácia trochu kostrbatá. Štylistika jazykového modelu ChatGPT nie je síce excelentná, ale je vysoko nadpriemerná.

Viem si predstaviť, že na stredných školách je to ešte výraznejšie, lebo stredoškoláci majú iný písomný prejav ako človek a úplne iný ako stroj, ktorý preštudoval stovky gigabajtov textov vo všetkých jazykoch.

To je, ako keby ste porovnávali niekoho, kto upečie koláč raz do roka s pekárom s 20-ročnou praxou.

Učiteľ, ktorý učí niekoľko rokov, už má nejaký odhad. No nedá sa na to úplne spoľahnúť, lebo môže zlyhať ľudský faktor. Môže to byť iba váš dojem, že študent tak kvalitne nepíše, ale v skutočnosti ste sa pomýlili a zosobnili ste ho s inou prácou.

Ako by ste reagovali, keby vaši študenti použili na skúške či pri písaní program podobný ChatGPT? Vedeli by ste to zistiť?