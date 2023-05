Recyklácia plastov nie je až tak účinná, ako sme si mysleli

Lepšie riešenie však nemáme.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Recyklácia by mala pomáhať riešiť globálny problém s plastovým odpadom, možno však stav životného prostredia zhoršuje - pre mikroplasty.

Nedávna odborná štúdia, ktorá sa zamerala na recyklačné zariadenie v Spojenom kráľovstve, naznačuje, že šesť až 13 percent spracovaných plastov sa môže dostať do vody alebo ovzdušia vo forme mikroplastov – všadeprítomných drobných častíc menších ako päť milimetrov, ktoré sa našli na miestach od antarktického snehu až po ľudské telá.

„Je to taká veľká medzera, o ktorej nikto ani len neuvažoval, nieto aby ju skutočne skúmal,“ povedala Erina Brownová, vedkyňa zaoberajúca sa plastmi, ktorá viedla výskum na Strathclyde University v škótskom Glasgowe.

Výskum prispieva k rastúcim obavám, že recyklácia nie je takým účinným riešením problému znečistenia plastmi, ako si mnohí myslia. Recykluje sa len zlomok vyrobených plastov. Podľa nedávnych odhadov sa vo svete recykluje približne deväť percent, v Spojených štátoch len päť až šesť percent.



Štúdia bola vykonaná len v jednom zariadení na recykláciu plastov, ale odborníci tvrdia, že jej zistenia by sme nemali brať na ľahkú váhu.



„Je to veľmi dôveryhodná štúdia,“ povedala Judith Encková, bývalá vysoká úradníčka americkej Agentúry na ochranu životného prostredia za prezidenta Baracka Obamu, ktorá teraz vedie organizáciu na podporu ochrany životného prostredia Beyond Plastics. Na výskume sa nepodieľala.

„Je to len jedno zariadenie, ale štúdia vyvoláva znepokojujúce otázky a mala by inšpirovať regulačné orgány pre životné prostredie, aby zopakovali štúdiu v iných zariadeniach na recykláciu plastov.“

Pomôžu filtre?

Hoci existuje mnoho rôznych druhov plastov, veľa odborníkov tvrdí, že v Spojených štátoch sa skutočne efektívne recyklujú len veci vyrobené z plastov číslo 1 a číslo 2. V recyklačných zariadeniach sa plastový odpad spravidla triedi, čistí, rozseká alebo rozdrví na kúsky, roztaví sa a znovu sa formuje.

Neprekvapí, že pri tomto procese môžu vznikať mikroplasty, povedala Encková. „Pri spôsobe, akým fungujú zariadenia na recykláciu plastov, dochádza k veľkému mechanickému treniu a odieraniu,“ povedala.

Brownová a ďalší výskumníci analyzovali kúsky plastov, ktoré sa našli v odpadovej vode vyprodukovanej nemenovaným zariadením. Odhadli, že by mohlo produkovať až 6,5 milióna kilogramov mikroplastu ročne, čo predstavuje približne 13 percent hmotnosti celkového množstva plastov, ktoré zariadenie ročne prijme.

Výskumníci zistili vysoké množstvo mikroplastu aj pri testovaní vzduchu v zariadení, uviedla Brownová.

Štúdia sa zaoberala aj odpadovými vodami zariadenia po inštalácii filtrov. Vďaka filtrácii klesol odhad vyprodukovaných mikroplastov približne na tri milióny kilogramov ročne.

Výskumníci odhadli, že aj napriek použitiu filtrov v závode sa v odpadovej vode nachádzalo až 75 miliárd plastových častíc na kubický meter. Väčšina mikroskopických kúskov bola menšia ako desať mikrometrov, čo je približne priemer ľudskej červenej krvinky, pričom viac ako 80 percent bolo menších ako päť mikrometrov, uviedla Brownová.

Poznamenala, že skúmané recyklačné zariadenie bolo „relatívne moderné“ a rozhodlo sa nainštalovať filtráciu. „Mnoho zariadení na celom svete nemusí mať žiadnu filtráciu,“ povedala. „Možno nejakú majú, ale nie je vôbec regulovaná.“

Hoci by účinné filtre mohli pomôcť, Brownová a ďalší odborníci uviedli, že nie sú riešením. „Nemyslím si, že sa môžeme tohto problému zbaviť pomocou filtrov,“ povedala Encková.

Dôslednejšia regulácia

Encková a ďalší odborníci na plasty, ktorí sa nezúčastnili na výskume, uviedli, že tento výskum zdôrazňuje potrebu hlbšie sa zaoberať touto problematikou.

„Zistenia sú určite dostatočne alarmujúce na to, aby si zaslúžili oveľa viac skúmania a pochopenia toho, o aký rozšírený problém môže ísť,“ povedala Anja Brandonová, zástupkyňa riaditeľa pre politiku USA v oblasti plastov v neziskovej skupine Ocean Conservancy.

Na rozdiel od iných spôsobov, ako sa mikroplasty môžu dostať do životného prostredia, recyklačné zariadenia by mohli byť identifikovateľnými zdrojmi, povedala Brandonová.



„Vieme, odkiaľ znečistenie pochádza... A mohli by sme prijať opatrenia, aby sme s tým niečo urobili prostredníctvom povolení, regulácie a všetkých pravidiel, ktoré máme k dispozícii,“ povedala. „Toto je oblasť, v ktorej by sme mohli prijať opatrenia, ak sa dozvieme trochu viac.“

Mnohé z požiadaviek na environmentálne povolenia v Spojených štátoch sú založené na desaťročia starých normách, ktoré by sa mali aktualizovať, aby odrážali „najlepšie dostupné vedecké poznatky“, dodala.

Kara Pochirová, hovorkyňa medzinárodného obchodného združenia Association of Plastic Recyclers, uviedla, že všetky závody na recykláciu plastov nemajú rovnaké systémy na úpravu vody. Recyklátory však podľa nej podliehajú národným, štátnym a miestnym predpisom vrátane environmentálnych zákonov.

„Každé zariadenie na recykláciu plastov úzko spolupracuje so svojím miestnym komunálnym závodom vrátane odberu vzoriek a testovania treťou stranou vo vzájomne dohodnutých intervaloch,“ povedala.

Agentúra na ochranu životného prostredia uviedla, že štúdiu preskúma.

Neprestaňte recyklovať

Napriek zisteniam štúdie odborníci zdôraznili, že nerecyklovať nie je riešenie.

„Táto štúdia nám nehovorí... že by sme mali prestať recyklovať plasty,“ povedala Brandonová. „Pokiaľ budeme pokračovať v používaní plastov, mechanická recyklácia je skutočne najlepším scenárom ukončenia životnosti týchto materiálov, aby sme nemuseli vyrábať čoraz viac plastov.“

Plastový odpad, ktorý sa opätovne nepoužije alebo nerecykluje, spravidla končí na skládkach alebo v spaľovniach, povedala Encková. Podľa nej a ďalších odborníkov je dôležité, aby sa ľudia naďalej snažili znižovať množstvo plastov, ktoré používajú.

„Nie je to hlavný dôvod, prečo máme taký významný problém s mikroplastmi v životnom prostredí,“ povedala. „Ale je to potenciálne jeho súčasť a je v tom istá irónia, pretože sa to týka recyklácie.“